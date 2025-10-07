PEANUTSデザインのライフスタイルアイテムが勢ぞろい！毎年大好評、PLAZAのPEANUTSプロモーション。限定ノベルティ「シャカシャカキーチェーン」(非売品)をゲットしよう

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2025年10月10日(金)～10月29日(水)の期間、全国のPLAZA・MINiPLAにて、人気キャラクター『PEANUTS(ピーナッツ)』のPLAZAオリジナルアイテムを展開するプロモーション「SNOOPY IS THE CHERRY ON TOP!(スヌーピー イズ ザ チェリー オン トップ！)」を開催。プロモーションスタートと同時に、限定デザインのショッピングバッグ(1枚20円(税込))の展開と、数量限定ノベルティ「シャカシャカキーチェーン」(非売品)のプレゼントを開始します。

全国のPLAZA・MINiPLAに、人気コミック「PEANUTS」キャラクターのオリジナルアイテムが勢ぞろい！10月10日(金)より、大好評のPEANUTSプロモーションがスタートします。朝・日中・夜と、毎日のさまざまなシーンで使える、PLAZAオリジナルのライフスタイルアイテムを豊富にラインアップ。

1950年のコミック連載開始以来、75年もの長い間世界中から愛され続けてきた「PEANUTS」。日常の小さな出来事もユーモアや感動にあふれて描かれているPEANUTSのコミックの世界のように、“何気ない毎日もスヌーピーと一緒なら、より素敵な一日になる！”というメッセージを込めた、こだわりのアイテムがそろいます。

プロモーション開始とともに、限定ノベルティのプレゼントをスタート！10月10日(金)より、全国のPLAZA・MINiPLAで4,000円(税込)以上お買い上げのPLAZA PASS 本会員の方に、先着で「PEANUTSデザイン シャカシャカキーチェーン」(非売品)をプレゼントします。スイーツにトッピングするカラースプレーを模したカラフルなパーツが、モチーフの中をシャカシャカと揺れ動くキュートな仕様に注目！ここだけのスペシャルなノベルティです。

そのほか、PEANUTSデザイン ショッピングバッグ(1枚20円(税込))も限定で登場し、プロモーションを盛り上げます。 なお、PLAZA オンラインストアでは、全国のPLAZA・MINiPLAでの発売に先駆けて、アイテムの先行予約を受付中！アイテムのラインアップやキャンペーンの詳細は、プロモーション特設ページをご覧ください。

▶プロモーション詳細はこちらから：

https://www.plazastyle.com/contents/peanuts2025/?press=pnt251007

● 「シャカシャカキーチェーン」(非売品)プレゼント

スイーツにトッピングするカラースプレーを模したカラフルなパーツが、モチーフの中をシャカシャカと揺れ動くキュートな仕様に注目！ここだけのスペシャルなノベルティです。

※1会計につき1点プレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了です。

※PLAZA OUTLET(全店舗)、PLAZA オンラインストアは対象外です。

● 10月10日(金)～ 展開スタート！PEANUTSデザイン限定ショッピングバッグ

※1枚20円(税込)です。

※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。

※数量限定、なくなり次第終了です。

※PLAZA OUTLET(全店舗)では取扱いがありません。

● 「SNOOPY IS THE CHERRY ON TOP!」展開アイテム(一部)

ライフスタイルアイテム(イメージ) ROOTOTE 2WAY 刺しゅうトートバッグ(5,390円)、ニットカーディガン ブルー(7,370円)、ルームシューズ(2,860円)、バニティポーチ(3,520円)、omnioutil バケット(全3種 各1,485～3,520円) など“CHERRY ON TOP”＆コンフェッティデザインのアイテム(イメージ) Rollbahn ポケット付メモ L(全2柄 各1,210円)、プチフワマスコット キーリング チェリー(2,090円)、ビスケットボトル(864円) などブランドコラボレーションアイテム(一部) THE HARVEST ラ・モワッソン ブラッセリー ブルーライン マグ(2,200円)・ボウル・プレート(各2,640円)、BIC クリックゴールド ボールペン(全2種 各495円)、夜とカフェオレと日記帳(全2柄 各1,155円)、Russell Hobbs 電気ケトル(14,300円)“Morning”テーマのアイテム(イメージ) フェイスミトン(2,200円)、デニムエプロン(3,850円)、THE HARVEST ラ・モワッソン ブラッセリー ブルーライン マグ(2,200円)・ボウル・プレート(各2,640円)、Russell Hobbs 電気ケトル(14,300円) など“Daytime”テーマのアイテム(イメージ) ファーポシェット(5,720円)、ROOTOTE カラビナ付きミニバッグ型ポーチ(全2種 各2,750円)、e-kairo 充電式カイロ スクエア(3,520円)・オーバル(4,180円)、ランチバッグ(2,970円) など“Night”テーマのアイテム(イメージ) セットアップルームウエア ネイビー(6,930円)、ゆたんぽ 毛布(7,480円)、バブルボアブランケット(2,200円)、ライティングアクリルボード(3,520円)、ロングポーチ(2,640円) など

● プロモーション情報

PLAZAのPEANUTSプロモーション「SNOOPY IS THE CHERRY ON TOP!」

期間：2025年10月10日(金)～10月29日(水)

※10月6日(月)AM10:00～ オンラインストア先行予約

● 参考：「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

※本プロモーションのアイテムは、2025年10月10日(金)発売です(一部アイテムを除く)。 また、所定の期間中はお取り置き・お取り寄せを承っておりません。

※一部店舗では発売が遅れる場合があります。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本プロモーションはPLAZA OUTLET(全店)では開催いたしません。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。