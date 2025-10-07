【2025年10月21日（火）16時開催＠オンライン】生成AI×知財実務セミナー

リーガルテック株式会社

【知財×AIリーガルテックセミナー（第18回）】

セミナー概要

講師：木本 大介 氏（弁理士/ピクシーダストテクノロジーズ株式会社）

司会：平井 智之（リーガルテック株式会社 取締役COO）

開催日時

2025年10月21日（火）16時～17時（オンライン開催/Teams）

お申込みはこちら：

https://events.teams.microsoft.com/event/3a0b213d-a97d-4259-b372-1be54ecb7258@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d

発明者や知財部が直面する「発明届出」の作業。

発明の抽出から、先行技術の確認、そして届出書の作成まで--。

これまで属人的で手間のかかっていたプロセスを、生成AIでどこまで効率化できるのか。

本セミナーでは、MyTokkyo.Ai(https://www.tokkyo.ai/pvt/)を実際に使いながら、発明創出⇒先行技術調査⇒発明届出書作成という一連のフローをデモ形式でご紹介します。

講師には、スタートアップの知財戦略を支えてきた実務家であり、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社、弁理士の木本 大介氏をお迎えします。

現場の知見と最新AIツールの組み合わせにより、発明届出業務がどう変わるのかを体感いただけます。

このセミナーで学べること

・発明抽出を効率化するための生成AIの活用法

・「喉越しの良い」先行技術調査の進め方

・発明届出書をAIと共同で作成する実務フロー

・知財部・研究開発部がAI導入によって得られる具体的なメリット

主催：リーガルテック株式会社（https://legaltech.co.jp/）

【知財×AIリーガルテックセミナー】では、リーガルテック株式会社が提供するAIツールなどをはじめ、ユーザー実務目線で情報をお届けします。

■リーガルテック株式会社

所在地: 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル４F

設立: 2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長： 佐々木 隆仁

企業理念： 知財の民主化、知財の創造と活用を通じて、イノベーションを育む知価経済社会を実現する

企業ビジョン：知財特化型AIリーガルテック企業