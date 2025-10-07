【特別セミナーあり】NexTech Week 2025 秋に「ミスターAI」を携えて出展

株式会社taiziii

株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎、以下「taiziii」）は、2025年10月8日（水）～10日（金）に幕張メッセで開催される最先端技術展示会「NexTech Week 2025 秋」に出展いたします。

本展示会において、taiziii は自社開発の AI サービス「ミスターAI」を中心に据え、「投資を抑えながら AI を体験・導入できるソリューション」としてご紹介いたします。業務効率化やDX推進を目指す企業の皆様に、AIを“敷居の高いもの”から“実際に使えるツール”へと変える提案をお届けします。

ミスターAIについて詳しく見る :https://taiziii.com/mr-ai/

展示内容・見どころ

■ミスターAI：AI 導入の “はじめの一歩” を後押し

taiziiiが提供する「ミスターAI」は、AI 導入を検討する企業に向けた、リスクを抑えた体験型サービスです。

- 大規模な初期投資なしに、AIを試せるモジュール型アプローチ- 現場業務への簡易適用を想定したデモやPoC提案- ユーザーフィードバックを反映できる柔軟設計

これにより、“AI を使いたいけれど何から始めれば良いかわからない”という企業の第一歩を支援します。

■特別セミナー：「生成AIで変わる、マーケティングの意思決定」

今回の展示では慶應義塾大学 経済学部 助教・西尾和生氏を招き、「生成AIを用いた次世代のマーケティング・データサイエンス」 をテーマに特別セミナーを開催します。

本セミナーではこれまで専門知識が必要とされてきたデータ分析を、生成AIを通じて誰もが使いこなせる形に変えるための具体的なアプローチを紹介します。

- ChatGPTを用いた時系列データ分析の実践例- マーケティング施策の因果効果を可視化するための手法- “勘と経験”に頼らないデータドリブン経営の新しい形

といったテーマを、ビジネス現場に即したハンズオン形式で解説。

AIを“技術”ではなく“判断のパートナー”として使うためのヒントが得られる内容です。

【こんな人におすすめ】

・マーケティングや営業施策の成果を“感覚”でなくデータで判断したい方

・社内に専門人材がいない中でも、AIを実践的に活用したい企業担当者

・生成AIを使った分析・意思決定の最新トレンドを学びたい方

・経営・事業開発・マーケティング部門で新しい武器を探している方



【セミナー概要】

開催日：2025年10月8日（水）～10日（金）

開催時間：11時~12時 / 15時~16時

開催場所：小間番号43-35



登壇者：西尾 和生（にしお かずき）

慶應義塾大学経済学部 専門教育科目助教

大学時代より、企業のビッグデータをマーケティング戦略の立案に活かす「マーケティング・サイエンス」に従事。今春に経済学博士号を取得後、現在は実務家教員として、統計学やマーケティングに関する学術的知見を積極的に活用したデータ解析・共同研究を実施中。

出展概要

ミスターAI「無料導入相談」実施中！

- 展示会名：NexTech Week 2025 秋（AI・人工知能 EXPO などと併催）- 会期：2025年10月8日（水）～10日（金）- 会場：幕張メッセ（千葉県）- 開催時間：10:00～17:00- 小間番号：43-35- 主催：RX Japan株式会社https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/exhibit/ai-agent.html- 「AIを導入したいけど、何から始めればいいかわからない」- 「自社業務にどんなAIが合うのかイメージできない」- 「社内リソースが足りず、検討が進まない」

このようなお悩みを抱える経営者様、部門責任者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。



専門コンサルタントによる30分の無料相談を実施中です。業務内容をヒアリングし、AI導入の方向性や最適な活用ステップをご提案します。本格導入の前に“まず試してみる”一歩を踏み出しませんか？

無料相談のお申し込みはこちら： https://taiziii.com/mr-ai/#contact

会社情報

- 会社名： 株式会社taiziii- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎- 所在地： 東京都渋谷区- 事業内容：AIを活用した業務改善コンサルティング、システム開発、AIサービス『ミスターAI』の開発・提供- 会社HP： https://taiziii.com/

お問い合わせ

- 担当部署： 広報担当- 連絡先： https://taiziii.com/contact/