【特別セミナーあり】NexTech Week 2025 秋に「ミスターAI」を携えて出展
株式会社taiziii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤晃寿郎、以下「taiziii」）は、2025年10月8日（水）～10日（金）に幕張メッセで開催される最先端技術展示会「NexTech Week 2025 秋」に出展いたします。
本展示会において、taiziii は自社開発の AI サービス「ミスターAI」を中心に据え、「投資を抑えながら AI を体験・導入できるソリューション」としてご紹介いたします。業務効率化やDX推進を目指す企業の皆様に、AIを“敷居の高いもの”から“実際に使えるツール”へと変える提案をお届けします。
ミスターAIについて詳しく見る :
https://taiziii.com/mr-ai/
展示内容・見どころ■ミスターAI：AI 導入の “はじめの一歩” を後押し
taiziiiが提供する「ミスターAI」は、AI 導入を検討する企業に向けた、リスクを抑えた体験型サービスです。
- 大規模な初期投資なしに、AIを試せるモジュール型アプローチ
- 現場業務への簡易適用を想定したデモやPoC提案
- ユーザーフィードバックを反映できる柔軟設計
これにより、“AI を使いたいけれど何から始めれば良いかわからない”という企業の第一歩を支援します。
ミスターAIについて詳しく見る :
https://taiziii.com/mr-ai/
■特別セミナー：「生成AIで変わる、マーケティングの意思決定」
今回の展示では慶應義塾大学 経済学部 助教・西尾和生氏を招き、「生成AIを用いた次世代のマーケティング・データサイエンス」 をテーマに特別セミナーを開催します。
本セミナーではこれまで専門知識が必要とされてきたデータ分析を、生成AIを通じて誰もが使いこなせる形に変えるための具体的なアプローチを紹介します。
- ChatGPTを用いた時系列データ分析の実践例
- マーケティング施策の因果効果を可視化するための手法
- “勘と経験”に頼らないデータドリブン経営の新しい形
といったテーマを、ビジネス現場に即したハンズオン形式で解説。
AIを“技術”ではなく“判断のパートナー”として使うためのヒントが得られる内容です。
【こんな人におすすめ】
・マーケティングや営業施策の成果を“感覚”でなくデータで判断したい方
・社内に専門人材がいない中でも、AIを実践的に活用したい企業担当者
・生成AIを使った分析・意思決定の最新トレンドを学びたい方
・経営・事業開発・マーケティング部門で新しい武器を探している方
【セミナー概要】
開催日：2025年10月8日（水）～10日（金）
開催時間：11時~12時 / 15時~16時
開催場所：小間番号43-35
登壇者：西尾 和生（にしお かずき）
慶應義塾大学経済学部 専門教育科目助教
大学時代より、企業のビッグデータをマーケティング戦略の立案に活かす「マーケティング・サイエンス」に従事。今春に経済学博士号を取得後、現在は実務家教員として、統計学やマーケティングに関する学術的知見を積極的に活用したデータ解析・共同研究を実施中。
出展概要- 展示会名：NexTech Week 2025 秋（AI・人工知能 EXPO などと併催）
- 会期：2025年10月8日（水）～10日（金）
- 会場：幕張メッセ（千葉県）
- 開催時間：10:00～17:00
- 小間番号：43-35
- 主催：RX Japan株式会社https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/exhibit/ai-agent.html
ミスターAI「無料導入相談」実施中！- 「AIを導入したいけど、何から始めればいいかわからない」
- 「自社業務にどんなAIが合うのかイメージできない」
- 「社内リソースが足りず、検討が進まない」
このようなお悩みを抱える経営者様、部門責任者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
専門コンサルタントによる30分の無料相談を実施中です。業務内容をヒアリングし、AI導入の方向性や最適な活用ステップをご提案します。本格導入の前に“まず試してみる”一歩を踏み出しませんか？
無料相談のお申し込みはこちら： https://taiziii.com/mr-ai/#contact
会社情報- 会社名： 株式会社taiziii
- 代表者： 代表取締役 加藤 晃寿郎
- 所在地： 東京都渋谷区
- 事業内容：AIを活用した業務改善コンサルティング、システム開発、AIサービス『ミスターAI』の開発・提供
- 会社HP： https://taiziii.com/
お問い合わせ- 担当部署： 広報担当
- 連絡先： https://taiziii.com/contact/