「歯科矯正を、もっと身近に」オーラルヘルスの未来をリードするフィルダクトの挑戦！

未来をつくるスタートアップ企業にフォーカスし、パーソナリティの宇垣美里がスタートアップ企業の挑戦や革新的なアイデアに迫り、それぞれの「夢」を深堀りしていくポッドキャスト番組『宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン』の第40回が 10月7日（火）に配信された。

第40回のゲストには株式会社フィルダクト代表取締役CEOの金子奏絵が登場。同社は、3Dテクノロジーを用いた歯科矯正サービス「DPEARL（ディパール）」を展開している。従来のワイヤー矯正ではなく、透明なマウスピースを活用するほか、セルフスキャンによるオンライン診療や、通院回数を大幅に減らす仕組みによって、従来よりも手軽・低価格・スマートな矯正体験を可能にしている。

宇垣は「このサービスがあれば、きっと『私は別に芸能人やモデルじゃないから』という理由でこれまで歯科矯正に消極的だった人も検討してみるようになると思う」と歯科矯正の広がりを実感していた。

金子は元々は歯科医を目指していたが、大学受験に向けた勉強をするなかで「歯科技工業界」に興味を持ち、歯科技工士の免許を取得。大学院進学後には、８日間「山ごもり」をして将来について考えたのだそうだが、最終的には起業を決意。就職活動で獲得していた内定も辞退したという。

在学中に何度か事業で失敗も経験したというが、宇垣が「それでもめげずにいられたのはなぜでしょうか」と質問すると、金子は「自分の手で事業を立ち上げたり、社会実装をすることに興味があった。また、歯科業界をより良くしたいという強い思いもあったからです」と答えた。

最後に宇垣が「生活を送ったり、仕事をするうえで大切にしていることはありますか」と質問すると、金子は「“Lively”です。みんながイキイキと過ごせる世界にしたいですね」と想いを明かした。

『宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン』は毎週火曜午前6時頃、ニッポン放送PODCAST STATIONほか各ポッドキャストアプリで配信中。

【番組概要】

番組名 宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン

パーソナリティ 宇垣美里

配信日時 毎週火曜日 午前6時頃

配信先 ニッポン放送PODCAST STATION (https://podcast.1242.com/ )、

Apple、Spotify、Amazon Music等 各種Podcastアプリ

番組メールアドレス sun@1242.com

番組ハッシュタグ #スタートアップニッポン