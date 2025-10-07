個人VTuber向け有料サブスクリプションサービス『ぶいなっぷ - Vup Plus+』正式リリース！

株式会社リスタート

株式会社リスタート(本社：東京都新宿区、代表取締役：北川智滉)は、個人VTuber向け総合サポートサービス「ぶいなっぷ - Vup」の有料サブスクリプションサービス『ぶいなっぷ - Vup Plus+』を正式リリースしました。

■ぶいなっぷ - Vup Plus+ とは

＜VTuber活動を加速させる有料サブスクリプションサービス＞

ぶいなっぷ - Vup Plus+は、無料参加が可能な個人VTuber向け総合サポートサービス「ぶいなっぷ - Vup」の有料版サブスクリプションサービスです。

Youtubeチャンネル「カラオケ歌っちゃ王」の音源利用権や歌ってみたなどに使えるMix等のクリエイティブクーポンなど、VTuber活動に役立つ特典を月額2,980円(税別)でご提供。

今後も新サービスや特典を順次追加し、VTuber活動のサポートを強化してまいります。

■株式会社友ミュージック「カラオケ歌っちゃ王」と包括契約を締結

この度、株式会社リスタートは株式会社友ミュージックと包括契約を締結しました。これにより、ぶいなっぷ - Vup Plus+会員は、YouTubeチャンネル「カラオケ歌っちゃ王」が提供する高品質なカラオケ音源をVTuber活動に使用できるようになります。

歌配信や歌ってみた動画などの音楽コンテンツを収益化しながら配信・投稿できるため、VTuber活動の幅がさらに広がります。

■ぶいなっぷ - Vup Plus+ プラン内容

月額プラン：2,980円(税別)

年間プラン：29,800円(税別) ※2ヶ月分お得！

■ぶいなっぷ - Vup Plus+会員限定特典- カラオケ歌っちゃ王音源利用権高品質なカラオケ音源を配信・動画に収益化条件で使用可能- 新サービスの優先案内ぶいなっぷ - Vupの新サービスをいち早くご案内- 企業案件の限定案内 & 特別単価設定企業案件に関して、ぶいなっぷ - Vup Plus+会員限定の企業案件のご案内や通常案件についても特別単価設定がされます。(※企業案件等を必ずご案内することを保証するものではございません)- Discord専用ロール付与ぶいなっぷ - Vup Plus+会員限定のコミュニティに参加可能- 契約期間中、何度でもクリエイティブ制作サービスで使えるクリエイティブ割引クーポンコードを発行※歌ってみたMix / 歌ってみた動画制作等 一部メニューのみ使用可能

※今後もサービス内容を順次拡大予定

■ぶいなっぷ - Vup について

＜個人VTuberなら誰でも参加できる総合サポートサービス＞

ぶいなっぷ - Vup は、チャンネル登録者数に制限なく、個人VTuberであれば無料で誰でも参加できる総合サポートサービスです。「ぶいなっぷを利用すれば全て揃う！」をコンセプトに、個人VTuberの活動をバックアップしています。

【展開中の主なサービス】

1. 企業案件紹介サービス

ゲームや商品紹介など、さまざまな企業案件をご紹介。案件実施時のクライアントとのやり取り及び報酬支払い等は ぶいなっぷ - Vup が対応するため安心してご利用いただけます。

2. オンラインくじサービス

実施準備から配送まで全て代行。さまざまな商品を取り扱っており、誕生日や記念日にオススメです。受注生産方式のため、在庫リスクがなくロット数の関係で販売商品があるなど、VTuberの皆さんからご好評頂いております。これまで、約300名のVTuberの方をサポートしており実績も豊富です。

3. eプリントサービス

全国約6万店舗のコンビニのマルチコピー機で、24時間365日いつでも購入できるブロマイドを販売。チャンネル登録者に関わらず実施可能です。

4. クリエイティブ制作サービス

歌ってみた制作から楽曲・イラスト制作まで、ワンストップでサポートします。

【ぶいなっぷ - Vup の特徴】

・登録無料：契約金・解約金等の費用は一切不要

・チャンネル登録者数に制限なし：個人VTuberなら誰でも参加可能

・ノルマなし：受注案件数やサービス利用のノルマはありません

・「個人」ではできないことができる：規模や報酬の大きな企業案件やタイアップなど

■VTuber活用にご興味のある企業様

【企業のプロモーション / タイアップに柔軟に対応いたします】

・VTuberを活用してプロモーションやタイアップを行いたいが、社内に知見がない、どう活用すればいいかわからない等のお悩みはございませんか？

ぶいなっぷ - Vup は企画からVTuberのアサイン、運用まで一貫して行い、独自の管理体制でプロモーションを成功へと導きます。

↓お問い合わせはこちら↓

https://v-up.online/contact/(https://v-up.online/contact/)

■企業案件や新たな収益軸の確立に興味のある個人VTuber大募集！

・自分には企業案件がなかなか来ない

・物販で新たな収益軸を作りたい

・リスナーに新しいものを提供したい

などなど、様々な要望に応えるサービスを展開中

個人VTuberの参加はこちら(無料)：https://v-up.online/(https://v-up.online/)

＜リンク集＞

ぶいなっぷ - Vup：https://v-up.online/(https://v-up.online/)

株式会社リスタート：https://restart-inc.jp/(https://restart-inc.jp/)

■会社概要

会社名：株式会社リスタート

本社：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル7F

代表者：北川 智滉

事業内容：

ライブ配信事務所「ReStart Entertainment.」運営

個人VTuber向け総合サポートサービス「ぶいなっぷ - Vup」運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社リスタート VTuber事業部

電話番号：03-5834-3956

メールアドレス：contact@v-up.online

お問い合わせフォーム：https://v-up.online/contact/



