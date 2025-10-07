近江ちゃんぽん亭監修「近江ちゃんぽん鍋スープ」(株)平和堂様にて販売開始！

ドリームフーズ株式会社

「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」を掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役：山本英柱）は、株式会社ダイショー（東京本社：東京都墨田区亀沢1丁目17-3）との業務提携により、当社監修商品「近江ちゃんぽん鍋スープ 700g」を開発いたしました。

本商品は 株式会社平和堂様にて好評販売中 です。

秋冬の食卓にぴったりな鍋スープとして、ぜひご家庭で「近江ちゃんぽん」の味をお楽しみください。

商品特長

滋賀県彦根市発祥の「近江ちゃんぽん」は、あっさりとした和風だしに、たっぷりの野菜と豚肉を合わせた滋味深い味わいが特徴です。

今回の「近江ちゃんぽん鍋スープ」は、その味わいをご家庭でも手軽に楽しめるように開発しました。

通な食べ方

取り皿に 小さじ1杯程度のお酢 を加えると、すっきりとした後味に変化します。

さらに お好みでこしょう を加えると、より本格的な「近江ちゃんぽん亭」の味わいを再現いただけます。

販売期間

2025年10月1日（水）～2026年1月31日（土）

商品概要

商品名：近江ちゃんぽん亭監修 近江ちゃんぽん鍋スープ

内容量：700g

価格：本体298円（参考税込322円）

販売先：株式会社平和堂

近江ちゃんぽん亭について

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2025年10月現在、日本全国および海外（台湾）に55店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根ヘッドオフィス 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/