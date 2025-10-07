2025年9月期 第3四半期決算説明ならびに中期経営計画『Circular Recruiting』説明、書き起こし記事公開のお知らせ

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：米田光宏、以下「ツナググループ」）は、IR活動の一環として、2025年9月期 第3四半期決算説明ならびに中期経営計画『Circular Recruiting』説明の書き起こし記事を公開しましたので下記の通りお知らせいたします。

説明動画配信に加え、書き起こし記事を配信することで、より多くの人に当社に関する情報をお届けできればと考えています。当社のご理解を深めていただく一助となれば幸いです。

なお、説明動画については、当社公式YouTubeYouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

公式YouTubeチャンネルを見る :https://youtube.com/channel/UCBSaEjTH-QF0BdCLraOI-Cg?si=XWl0xj2WxgaxYA-e

■2025年9月期 第3四半期決算説明

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LeLMjTTdmw0 ]

説明動画では、モデレーターに個人投資家 Ken氏をお招きし、代表・米田と対談形式でお送りします。

第3四半期決算説明 書き起こしはこちら :https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS81305/022358a2/e18b/4305/8866/61f1fbbc890b/140120251003568084.pdf

■中期経営計画『Circular Recruiting』説明

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NVphxHiBlBs ]

説明動画では、モデレーターに相場の福の神 藤本誠之氏をお招きし、代表・米田と対談形式でお送りします。

中期経営計画 書き起こしはこちら :https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS81305/c9179097/80d2/4d75/8e62/81a2ae42997d/140120250910555648.pdf

