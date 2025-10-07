【新発売】車内でYouTube／Netflixが見られるエントリーAI Box「GetPairr Video On The Go」― アマゾンプライム感謝祭で約50％OFF開催（10/7～10/10）

■ 製品概要

惠州凌鹰智能科技有限公司

車載エンタメブランド「GetPairr（ゲットペアー）」は、Androidシステムを搭載した3 in 1型CarPlay AI Box「GetPairr Video On The Go」を新発売いたしました。

純正CarPlay搭載車に挿すだけで、車内をまるでスマートテレビのようにアップグレード。YouTube／Netflix／Prime Video／Spotify／U-NEXTなど、人気の動画アプリを車内で自由に楽しむことができます。

本製品は「入門モデル」として、コンパクトなデザインと快適な操作性を両立。通勤や長距離ドライブの時間をより楽しく、快適に変えます。

■ プライム感謝祭セール情報

- アマゾンプライム感謝祭（10月7日～10月10日）期間中、特別割引を実施！- 通常価格：22,800円（税込）- アマゾン感謝祭セール価格：14,850円（35％OFF）- さらに割引率：20％OFF（最終価格：11880円）- クーポンコード：H9XMNXEU- 有効期間：2025年10月7日 ～ 10月10日- ▶ 商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8J88216

■ 主な特長

1．Android 13システム搭載、動画アプリを自由に視聴

4GB RAM＋64GB ROMを搭載し、安定したパフォーマンスを実現。Google Playストアからアプリをインストールして、自分好みの車内エンタメ環境を構築可能です。YouTube／Netflix／Prime Video／Spotify／U-NEXTなど、人気アプリに対応。ロングドライブ中も退屈しません。

2．有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

ケーブル不要で、スマートフォンを車載ディスプレイに自動接続。Bluetoothでペアリングするだけで、ワイヤレスCarPlay／Android Autoの利用が可能です。エンジン始動後は自動で接続され、毎回の設定は不要です。

3．USBメモリー対応、ローカル動画も楽しめる

USB-A端子を搭載し、オフライン動画や音楽ファイルの再生にも対応。トンネルや電波の弱い環境でも安定したエンタメ体験を提供します。

■ 注意事項

●本製品は有線CarPlay対応車専用です。Android Auto専用ポートのみ搭載の車両ではご利用いただけません。

●iPhone／Androidの機種により、一部アプリで動作制限がある場合があります。

■ GetPairr（ゲットペアー）について

「GetPairr」は、“クルマとスマホをもっとシームレスに”をコンセプトにした車載ガジェットブランドです。ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター、AI Box、ポータブルディスプレイなど、車内エンタメを革新する製品を多数展開しています。

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩

📧 メールサポート：service@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）