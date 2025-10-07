法人向けブログコンサルティングサービス事業開始のお知らせ

ムービースタイル株式会社

■これまでの経緯と事業展開について

ムービースタイル株式会社(所在地：岐阜県高山市、代表「大澤 壮登」)では、ブログコンサルティングサービス事業を展開しています。

弊社が運営するサイト【ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)】では、2022年3月から常時コンサル生を募集し、ブログの始め方やアフィリエイトのやり方などを個人向けにサポートする事業を展開してきました。

2025年10月1日から、個人に加えて法人様へのサポートも開始しましたのでお知らせします。

■提供背景

個人向けにブログコンサルティングサービスを展開する中で、

- 会社のWEBサイトが更新できない- 集客ができない- 会社のWEBサイト担当になったが何をどうして良いか分からない

など、会社のWEBサイト担当者様からのご依頼をいただくことが多く、大変な苦労をされていることが分かりました。

このようなニーズにお応えするため今回の決定に至りました。

■サービスの特徴

WordPressを使ったことが無い、全くの初心者でも理解できる内容となっています。

サービス内容は主に以下の3つです。

- ブログマニュアルの無償提供- チャットサポート- ビデオ通話アプリでのサポート

1人1人に寄り添い、親身になって相談する環境づくりを重視しています。

■ご利用の流れ

↓詳しい内容は以下のサイト内「問い合わせ」からご相談ください。

【ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)】：ブログアフィリエイトの始め方をサポートするWEBサイト

お問い合わせ先

■会社概要

商号 ： ムービースタイル株式会社(https://movie-style.co.jp/)

代表者 ： 代表取締役 大澤 壮登

所在地 ： 〒501-5413 岐阜県高山市荘川町新渕306

設立 ： 2025年3月13日

事業内容 ： ブログ運営事業、ブログコンサルティング事業、動画編集スクール事業など

資本金 ： 300万円

【公式サイト】

＜コーポレートサイト＞

ムービースタイル株式会社(https://movie-style.co.jp/)

https://movie-style.co.jp/

＜ブログアフィリエイトの始め方を解説したサイト＞

ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)

https://movie-style.co.jp/blog

＜動画編集の仕事や副業の始め方を解説したサイト＞

ムビスタマガジン(https://movie-style.co.jp/column)

https://movie-style.co.jp/column

＜動画編集ソフト「PowerDirector」の使い方を解説したサイト＞

SOHO日和(https://soho-biyori.com/)

https://soho-biyori.com/

＜その他運営サイト＞

ムービースタイル株式会社では以下のサイトも運営しています。

VODスタイル(https://vod-style.com/)（VODなど、動画再生に関するサイト）

FP白書(https://ipplanner.jp/)（保健や資産運用など、お金の知識に関するサイト）

リトリートおおざわ(https://okakun-blog.com/)（民泊に関するサイト）

ウェルネスラブ(https://wellnesslab.jp/)（ヨガやホットヨガなど健康に関するサイト）

ドローンな生活(https://kaden-okakun.com/)（ドローンの始め方を解説したサイト）

〔代表取締役〕 大澤 壮登

〔E-mail〕support@movie-style.co.jp