法人向けブログコンサルティングサービス事業開始のお知らせ
■これまでの経緯と事業展開について
ムービースタイル株式会社(所在地：岐阜県高山市、代表「大澤 壮登」)では、ブログコンサルティングサービス事業を展開しています。
弊社が運営するサイト【ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)】では、2022年3月から常時コンサル生を募集し、ブログの始め方やアフィリエイトのやり方などを個人向けにサポートする事業を展開してきました。
2025年10月1日から、個人に加えて法人様へのサポートも開始しましたのでお知らせします。
■提供背景
個人向けにブログコンサルティングサービスを展開する中で、
- 会社のWEBサイトが更新できない
- 集客ができない
- 会社のWEBサイト担当になったが何をどうして良いか分からない
など、会社のWEBサイト担当者様からのご依頼をいただくことが多く、大変な苦労をされていることが分かりました。
このようなニーズにお応えするため今回の決定に至りました。
■サービスの特徴
WordPressを使ったことが無い、全くの初心者でも理解できる内容となっています。
サービス内容は主に以下の3つです。
- ブログマニュアルの無償提供
- チャットサポート
- ビデオ通話アプリでのサポート
1人1人に寄り添い、親身になって相談する環境づくりを重視しています。
■ご利用の流れ
↓詳しい内容は以下のサイト内「問い合わせ」からご相談ください。
【ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)】：ブログアフィリエイトの始め方をサポートするWEBサイト
お問い合わせ先
■会社概要
商号 ： ムービースタイル株式会社(https://movie-style.co.jp/)
代表者 ： 代表取締役 大澤 壮登
所在地 ： 〒501-5413 岐阜県高山市荘川町新渕306
設立 ： 2025年3月13日
事業内容 ： ブログ運営事業、ブログコンサルティング事業、動画編集スクール事業など
資本金 ： 300万円
【公式サイト】
＜コーポレートサイト＞
ムービースタイル株式会社(https://movie-style.co.jp/)
https://movie-style.co.jp/
＜ブログアフィリエイトの始め方を解説したサイト＞
ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)
https://movie-style.co.jp/blog
＜動画編集の仕事や副業の始め方を解説したサイト＞
ムビスタマガジン(https://movie-style.co.jp/column)
https://movie-style.co.jp/column
＜動画編集ソフト「PowerDirector」の使い方を解説したサイト＞
SOHO日和(https://soho-biyori.com/)
https://soho-biyori.com/
＜その他運営サイト＞
ムービースタイル株式会社では以下のサイトも運営しています。
VODスタイル(https://vod-style.com/)（VODなど、動画再生に関するサイト）
FP白書(https://ipplanner.jp/)（保健や資産運用など、お金の知識に関するサイト）
リトリートおおざわ(https://okakun-blog.com/)（民泊に関するサイト）
ウェルネスラブ(https://wellnesslab.jp/)（ヨガやホットヨガなど健康に関するサイト）
ドローンな生活(https://kaden-okakun.com/)（ドローンの始め方を解説したサイト）
〔代表取締役〕 大澤 壮登
〔E-mail〕support@movie-style.co.jp