法人向けブログコンサルティングサービス事業開始のお知らせ

ムービースタイル株式会社


■これまでの経緯と事業展開について


ムービースタイル株式会社(所在地：岐阜県高山市、代表「大澤 壮登」)では、ブログコンサルティングサービス事業を展開しています。



弊社が運営するサイト【ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)】では、2022年3月から常時コンサル生を募集し、ブログの始め方やアフィリエイトのやり方などを個人向けにサポートする事業を展開してきました。



2025年10月1日から、個人に加えて法人様へのサポートも開始しましたのでお知らせします。



■提供背景


個人向けにブログコンサルティングサービスを展開する中で、


- 会社のWEBサイトが更新できない
- 集客ができない
- 会社のWEBサイト担当になったが何をどうして良いか分からない

など、会社のWEBサイト担当者様からのご依頼をいただくことが多く、大変な苦労をされていることが分かりました。



このようなニーズにお応えするため今回の決定に至りました。



■サービスの特徴


WordPressを使ったことが無い、全くの初心者でも理解できる内容となっています。


サービス内容は主に以下の3つです。


- ブログマニュアルの無償提供
- チャットサポート
- ビデオ通話アプリでのサポート

1人1人に寄り添い、親身になって相談する環境づくりを重視しています。


■ご利用の流れ


↓詳しい内容は以下のサイト内「問い合わせ」からご相談ください。


【ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)】：ブログアフィリエイトの始め方をサポートするWEBサイト


■会社概要


商号　　 ： ムービースタイル株式会社(https://movie-style.co.jp/)


代表者　 ： 代表取締役　大澤 壮登


所在地　 ： 〒501-5413　岐阜県高山市荘川町新渕306


設立　　 ： 2025年3月13日


事業内容 ： ブログ運営事業、ブログコンサルティング事業、動画編集スクール事業など


資本金　 ： 300万円



【公式サイト】


＜コーポレートサイト＞


ムービースタイル株式会社(https://movie-style.co.jp/)


https://movie-style.co.jp/



＜ブログアフィリエイトの始め方を解説したサイト＞


ムビスタブログ(https://movie-style.co.jp/blog)


https://movie-style.co.jp/blog



＜動画編集の仕事や副業の始め方を解説したサイト＞


ムビスタマガジン(https://movie-style.co.jp/column)


https://movie-style.co.jp/column



＜動画編集ソフト「PowerDirector」の使い方を解説したサイト＞


SOHO日和(https://soho-biyori.com/)


https://soho-biyori.com/



＜その他運営サイト＞


ムービースタイル株式会社では以下のサイトも運営しています。


VODスタイル(https://vod-style.com/)（VODなど、動画再生に関するサイト）
FP白書(https://ipplanner.jp/)（保健や資産運用など、お金の知識に関するサイト）
リトリートおおざわ(https://okakun-blog.com/)（民泊に関するサイト）
ウェルネスラブ(https://wellnesslab.jp/)（ヨガやホットヨガなど健康に関するサイト）
ドローンな生活(https://kaden-okakun.com/)（ドローンの始め方を解説したサイト）



〔代表取締役〕　大澤 壮登


〔E-mail〕support@movie-style.co.jp