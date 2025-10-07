「元祖肉肉うどん中洲店」10月6日(月)待望のリニューアルオープン！
福岡のソウルフードとして愛される
「元祖肉肉うどん」を運営する
[株式会社NK works]は、
設備の老朽化により長期休業しておりました
「元祖肉肉うどん中洲店」（福岡市中央区春吉3－12－３６）を、2025年10月6日（月）に
リニューアルオープンすることをお知らせいたします。
福岡・博多の屋台文化が息づく街、中洲。 2009年の創業以来、ここ中洲の地で16年にわたり自慢の“甘辛牛肉と生姜スープ”を提供し続けてまいりました。
おかげさまで、地元の皆様はもちろん、観光や出張で訪れた多くの方々にもご愛顧いただき、現在では九州を中心に18店舗を展開するまでに成長いたしました。
中洲店は、長年にわたり地域の皆様に愛され育まれてきた、私たちにとって大変思い入れの深い店舗です。
しかし、長年の営業による店舗設備の老朽化が進み、断腸の思いで休業を決断いたしました。
休業期間中、常連のお客様から 「あの一杯が恋しい」「また中洲で食べたい」 といった、
温かくも熱いお声を数多く頂戴しました。
その一つひとつの声が私たちの背中を押し、この度のリニューアルオープンを決意する原動力となりました。
新しく生まれ変わる中洲店で、再び皆様に“明日への活力”となる一杯をお届けできることを、スタッフ一同心より楽しみにしております。
看板メニューのご紹介：不動の人気No.1
肉肉ごぼう天うどん
自慢の肉肉うどんに、外はサクサク、中はホクホクの柔らかい特製ごぼう天を3本豪快にトッピングしました。
甘辛いスープが染み込んだごぼう天と牛肉、そして生姜の風味が織りなす絶妙なハーモニーは、一度食べたらやみつきになること間違いなしの、
当店不動の人気No.1メニューです。
1,130円（税込）
■「元祖肉肉うどん」について
今から数十年以上前、北九州市小倉を発祥とし、一部の地域でのみ親しまれていたローカルフードを、博多の地で進化させ2009年に創業しました。
その特徴は、 一見すると驚くほどの黒いスープ、ゴロゴロとした角切りの甘辛い牛肉、そして器の中央に添えられたたっぷりの生姜です。
見た目の印象とは裏腹に、だしが効いたスープは意外にもあっさりとしており、風味豊か。甘辛い牛肉の旨味と、キリリと効いた生姜の爽やかさが絶妙なバランスを生み出します。
お酒を飲んだ後の〆の一杯としてはもちろん、身体を芯から温めたい時や風邪の予防にも。幅広い年代やシーンで愛される、福岡の新しいソウルフードです。
■ ご自宅でもお店の味を。公式オンラインストアのご案内
「お店が遠くて食べに行けない」という全国のファンの皆様の声にお応えし、
お店と全く同じ味をご家庭で完全再現できる冷凍「肉肉うどん」を、
公式オンラインストアにて販売しております。
特製の黒いスープから甘辛い角切り牛肉、味の決め手となる生姜まで、
お店の味をそのままご自宅でお楽しみいただけます。
元祖肉肉うどん 公式オンラインストア
URL： https://2929udon.co.jp/online-shopping/
【店舗概要】
店舗名： 元祖肉肉うどん中洲店
オープン日：2025年10月6日（月）
所在地： 〒810-0003 [福岡県福岡市中央区春吉3-12-36]
電話番号： [092-725-2914]
営業時間： 月～木18:00～翌2:00(1:45LO)
金・土18:00～翌3:00(2:45LO)
日・祝日11:00～20:00(19:45LO)]
定休日： [不定休]
アクセス： [天神南駅、西鉄福岡駅]
【会社概要】
会社名： 株式会社 NK works
代表者： 代表取締役 田畠 光一
所在地： 〒814-0002 福岡県福岡市博多区榎田1－1－２４ ２号
設立： 2011年12月15日 （2009年7月創業）
事業内容： 飲食店の経営
URL： https://nikunikuudon.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社 NK works 広報担当
TEL：092-402-1777
E-mail：info@nikunikuudon.co.jp