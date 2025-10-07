「元祖肉肉うどん中洲店」10月6日(月)待望のリニューアルオープン！

株式会社NKworks

福岡のソウルフードとして愛される

「元祖肉肉うどん」を運営する

[株式会社NK works]は、

設備の老朽化により長期休業しておりました

「元祖肉肉うどん中洲店」（福岡市中央区春吉3－12－３６）を、2025年10月6日（月）に

リニューアルオープンすることをお知らせいたします。

福岡・博多の屋台文化が息づく街、中洲。 2009年の創業以来、ここ中洲の地で16年にわたり自慢の“甘辛牛肉と生姜スープ”を提供し続けてまいりました。

おかげさまで、地元の皆様はもちろん、観光や出張で訪れた多くの方々にもご愛顧いただき、現在では九州を中心に18店舗を展開するまでに成長いたしました。

中洲店は、長年にわたり地域の皆様に愛され育まれてきた、私たちにとって大変思い入れの深い店舗です。

しかし、長年の営業による店舗設備の老朽化が進み、断腸の思いで休業を決断いたしました。

休業期間中、常連のお客様から 「あの一杯が恋しい」「また中洲で食べたい」 といった、

温かくも熱いお声を数多く頂戴しました。

その一つひとつの声が私たちの背中を押し、この度のリニューアルオープンを決意する原動力となりました。

新しく生まれ変わる中洲店で、再び皆様に“明日への活力”となる一杯をお届けできることを、スタッフ一同心より楽しみにしております。

看板メニューのご紹介：不動の人気No.1

肉肉ごぼう天うどん

自慢の肉肉うどんに、外はサクサク、中はホクホクの柔らかい特製ごぼう天を3本豪快にトッピングしました。

甘辛いスープが染み込んだごぼう天と牛肉、そして生姜の風味が織りなす絶妙なハーモニーは、一度食べたらやみつきになること間違いなしの、

当店不動の人気No.1メニューです。

1,130円（税込）

■「元祖肉肉うどん」について

今から数十年以上前、北九州市小倉を発祥とし、一部の地域でのみ親しまれていたローカルフードを、博多の地で進化させ2009年に創業しました。

その特徴は、 一見すると驚くほどの黒いスープ、ゴロゴロとした角切りの甘辛い牛肉、そして器の中央に添えられたたっぷりの生姜です。

見た目の印象とは裏腹に、だしが効いたスープは意外にもあっさりとしており、風味豊か。甘辛い牛肉の旨味と、キリリと効いた生姜の爽やかさが絶妙なバランスを生み出します。

お酒を飲んだ後の〆の一杯としてはもちろん、身体を芯から温めたい時や風邪の予防にも。幅広い年代やシーンで愛される、福岡の新しいソウルフードです。

■ ご自宅でもお店の味を。公式オンラインストアのご案内

「お店が遠くて食べに行けない」という全国のファンの皆様の声にお応えし、

お店と全く同じ味をご家庭で完全再現できる冷凍「肉肉うどん」を、

公式オンラインストアにて販売しております。

特製の黒いスープから甘辛い角切り牛肉、味の決め手となる生姜まで、

お店の味をそのままご自宅でお楽しみいただけます。

元祖肉肉うどん 公式オンラインストア

URL： https://2929udon.co.jp/online-shopping/

【店舗概要】

店舗名： 元祖肉肉うどん中洲店

オープン日：2025年10月6日（月）

所在地： 〒810-0003 [福岡県福岡市中央区春吉3-12-36]

電話番号： [092-725-2914]

営業時間： 月～木18:00～翌2:00(1:45LO)

金・土18:00～翌3:00(2:45LO)

日・祝日11:00～20:00(19:45LO)]

定休日： [不定休]

アクセス： [天神南駅、西鉄福岡駅]

【会社概要】

会社名： 株式会社 NK works

代表者： 代表取締役 田畠 光一

所在地： 〒814-0002 福岡県福岡市博多区榎田1－1－２４ ２号

設立： 2011年12月15日 （2009年7月創業）

事業内容： 飲食店の経営

URL： https://nikunikuudon.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社 NK works 広報担当

TEL：092-402-1777

E-mail：info@nikunikuudon.co.jp