¡Ö»ÔÌ±¤¬Áª¤Ö¡ª¥«ー¥Ü¥ó¥¼¥íー¥«¥ëÂç¾Þ¡×Î©¤Á¾å¤²¡¡½é¤Î¼õ¾ÞÀè·èÄêÃÏ°è¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¡¦²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀè¿Ê¼«¼£ÂÎ¤òÉ½¾´
´Ä¶ÃÄÂÎ¤ä¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É4ÃÄÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö»ÔÌ±¤¬Áª¤Ö¡ª¥«ー¥Ü¥ó¥¼¥íー¥«¥ëÂç¾Þ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê»öÌ³¶É¡¦¹ñºÝ´Ä¶NGO¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡ÊÃí1¡Ë¤Ï10·î6Æü¡¢¡ÖÂè°ì²ó»ÔÌ±¤¬Áª¤Ö¡ª¥«ー¥Ü¥ó¥¼¥íー¥«¥ëÂç¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼«¼£ÂÎ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤È½»Ì±¤Î·ò¹¯¡¦²÷Å¬¡¦°Â¿´¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¥¤ì¤¿»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¼£ÂÎ¤òÉ½¾´¤·¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¾´¼°¤Ï10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë14»þ¤è¤êÅìµþ¡¦¿·¶¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²ó¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÂç¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¡Ö»ÔÌ±¤¬Áª¤Ö¡ª¥«ー¥Ü¥ó¥¼¥íー¥«¥ëÂç¾Þ¡×³µÍ×¡ä
µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¦Íµ¡²ñ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥«ー¥Ü¥ó¥¼¥íー¥«¥ëÂç¾Þ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ»Üºö¤ò¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤äÀìÌç²È¤¬¿³ºº¤·¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢²æËý¤ò¶¯¤¤¤¿¤êÀ©Ìó¤òÀß¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»Ì±¤Î·ò¹¯¤äÊë¤é¤·¤Î²÷Å¬¤µ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°èÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼«¼£ÂÎ¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÉ½¾´¼°³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë14»þ～16»þÈ¾
¾ì½ê¡§¥¯¥í¥¹¥³ー¥×¿·¶¶Æâ¹¬Ä®¡¡¥»¥ß¥Êー¥ëー¥àA
¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1ÃúÌÜ1-13 ¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥ÈÆâ¹¬Ä®¥Ó¥ë3F(https://maps.app.goo.gl/w8Bhsvzu1xyQdX9v7))
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È²ñ¾ì»²²Ã¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°
»²²Ã¿½¹þ¡§https://forms.gle/JRQ1YuPvTCvCh9wD6 ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸åÆü»²²ÃÍÑURL¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¿³ºº°÷Ä¹¡§Æ£Ìî½ã°ì¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÃÏµå´Ä¶ÀïÎ¬¸¦µæµ¡´Ø ¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
¿³ºº°÷¡§ÌÀÆü¹áÔèÀî¡ÊÅìËÌÂç³Ø ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¦Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡¢ÈÓÅÄÅ¯Ìé¡Ê´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡Ë¡¢²ÎÀî³Ø¡Ê»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¢¨¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ»²²Ã¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤«¤º¤¨¡Ê¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó µ¤¸õÊÑÆ°¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÃ´Åö¡Ë¡¢Éð°æ¼·³¤¡ÊPOW Japan ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡¢Á°¿¿Ç·¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ½Ú¶µ¼ø¡Ë¡¢ÁýÂ¼¹¾Íø»Ò¡ÊNPOË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥º ÊÔ½¸Ä¹/¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡ãÉ½¾´¼°¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
14:00-14:15¡¡³«²ñ°§»¢¡¢¿³ºº°÷¡¦É½¾´¼«¼£ÂÎ¤Î¾Ò²ð
14:15-16:00¡¡³Æ¼«¼£ÂÎ¥×¥ì¥¼¥ó¡Ê7¼«¼£ÂÎ¡Ë
16:00-16:15¡¡µÙ·Æ
16:15-16:30¡¡Âç¾ÞÈ¯É½¡¦É½¾´¼°¡ÊÉ½¾´¾õ¼øÍ¿¡¢µÇ°»£±Æ¡Ë
16:30-17:00¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸òÎ®²ñ
¡ã¼õ¾Þ¼«¼£ÂÎ¡ä
- ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¾Þ¡§»ÔÌ±¡¦´ë¶È¡¦Â¾Éô¶É¤Ê¤É¤È¤Î¶¨Æ¯¤¬Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
- »ÔÌ±¼Â´¶¾Þ¡§½»Ì±¤ÎÀ¸³è´¶¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß
- ÆÍÇËÎÏ¾Þ¡§À©ÅÙÅª¡¦ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
- ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§¿³ºº°÷¤¬ÆÈ¼«¤ÎÍýÍ³¤ÇÁª¤ó¤À¼è¤êÁÈ¤ß
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/132037/table/16_1_90d587176efbb81c3425daa9c49dba84.jpg?v=202510070958 ]
¿³ºº°÷Ä¹¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÃÏµå´Ä¶ÀïÎ¬¸¦µæµ¡´Ø¡ÊIGES¡Ë¡¡¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡¢Æ£Ìî½ã°ì
¡ÖÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¼«µëÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«12.6%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤ò³è¤«¤·¤Æ¾Ê¥¨¥Í¤äºÆ¥¨¥Í¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ñ¶â¤òÃÏ°èÆâ¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ÈÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ø¹»¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎZEB¡Ê¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥Ó¥ë¡Ë²½¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ä¹ë±«¤Ê¤ÉÉÑÈ¯¤¹¤ë¶ËÃ¼µ¤¾Ý¤ËÈ÷¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ÈÅ¬±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÈòÆñÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÆÃÏ¤ÎÃÎ·Ã¤È¼ÂÁ©¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×
¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡µ¤¸õÊÑÆ°¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÃ´Åö¡¢ÎëÌÚ¤«¤º¤¨
¡Ö¿¼¹ï²½¤¹¤ë²¹ÃÈ²½¤ËÀäË¾¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢Á´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿µ¤¸õÂÐºö¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¡¢µ¤¸õ´íµ¡¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬´Ä¶¤ä½»Ì±¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¥¤ì¤¿µ¤¸õÂÐºö¤ò¡¢¤è¤ê¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢Êë¤é¤·¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÃí1¡ËNPO¥°¥êー¥ó¥º¡¢¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¸¦µæ½ê¡¢POW Japan¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë