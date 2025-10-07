日本の航空宇宙・防衛市場が急上昇 ― 防衛費拡大に伴う巨大な投資機会
本レポートの市場範囲には、現行の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための資料となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社のベンチマークを行い、その市場参入戦略(GTM戦略)を理解しています。
日本航空宇宙・防衛市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要企業および将来展望
市場概要
日本の航空宇宙・防衛市場は、防衛の近代化投資の拡大、航空宇宙技術の進歩、そして地域安全保障強化への戦略的重点により、着実に拡大しています。世界有数の技術先進国である日本は、商業航空および防衛の両分野で重要な役割を担っています。本市場には、航空機製造、衛星開発、防衛装備の生産、整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスなど幅広い活動が含まれます。
日本の航空宇宙・防衛産業は、政府の強力な支援、先進的な産業基盤、そして国際的な防衛・航空宇宙企業との強固なパートナーシップに支えられています。防衛省（MOD）および宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、国家安全保障と技術競争力の強化を目的とした政策立案や研究資金の拠出において中心的な役割を果たしています。
アジア太平洋地域における地政学的緊張の高まり、自衛力強化への注力、次世代航空機および無人システム需要の拡大が、市場成長を大きく後押ししています。
市場規模とシェア
日本はアジア最大級の航空宇宙・防衛市場を有し、世界でも有数の防衛支出国の一つです。市場の大部分は防衛分野が占めており、軍備の近代化プログラム、先進航空機の調達、国産技術の開発が主な成長要因となっています。
航空宇宙分野でも、日本は航空機部品製造、宇宙探査、衛星システム分野において重要な地位を占めています。三菱重工業（MHI）や川崎重工業（KHI）などの企業は、機体、エンジン、各種部品の製造を通じて国内外の航空プロジェクトを支えています。
ボーイングやエアバスとの航空機製造パートナーシップも商業航空の成長を支えています。一方、JAXA主導の宇宙分野では、衛星打ち上げ、月探査、地球観測ミッションなどが拡大を続けています。
成長要因
防衛の近代化施策： 防衛予算の増額により、航空・海上・陸上戦力の強化が進行。
地域安全保障上の懸念： 東アジアの地政学的緊張が先進防衛システム需要を加速。
国産航空機開発： 次世代戦闘機「三菱F-X（F-3）」などのプロジェクトが技術革新を牽引。
航空宇宙製造パートナーシップ： ボーイング、エアバス、ロッキード・マーチンとの強力な協業。
宇宙技術の進展： JAXAによる衛星ネットワーク・探査ミッションの拡大。
UAV・自律システム需要の拡大： 監視、物流、災害対応でのドローン活用が拡大。
政府支援と政策改革： 防衛装備輸出の自由化や研究開発資金の増加。
持続可能な航空技術： 水素燃料・軽量航空機技術の開発が進行中。
市場セグメンテーション
