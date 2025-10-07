日本の自己血糖測定器市場、2035年までに18億米ドルに到達見込み ― 医療投資家にとって巨大な機会
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『日本自己血糖測定器市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』の発行を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現行の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための資料となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社のベンチマークを行い、その市場参入戦略（GTM戦略）を理解しています。
日本の自己血糖モニタリング機器市場に関する調査レポートによると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）8.1％を示し、2035年末までに18億7320万米ドルの市場規模を達成すると予測されています。2025年の市場規模は7億280万米ドルの収益と評価されています。
日本自己血糖測定器市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の自己血糖測定（SGM）機器市場は、糖尿病の有病率の上昇、健康意識の高まり、在宅医療ソリューションの普及により、着実な成長を遂げています。自己血糖測定器は、糖尿病患者が定期的に血糖値を測定・管理し、生活習慣や治療に関する適切な判断を行うことを可能にします。
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、それに伴い2型糖尿病などの慢性疾患が増加しています。厚生労働省のデータによると、数百万人の日本人成人が糖尿病または糖尿病予備群であるとされ、定期的な血糖測定の重要性が高まっています。デジタルヘルスツールの普及や、携帯型血糖測定器および持続血糖測定（CGM）システムの利便性が市場拡大を後押ししています。
さらに、スマートフォン連携、データ分析、ワイヤレス接続などの技術革新により、ユーザー体験と測定精度が向上しています。これらの進歩は、患者の自己管理能力を強化するとともに、日本の医療デジタル化および予防医療推進の流れを支えています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/705
市場規模とシェア
日本の自己血糖測定器市場は、アジア太平洋地域における糖尿病ケア市場の重要な一角を占めています。強固な医療インフラ、高まる消費者意識、有利な償還制度が、自己測定機器の導入を加速させています。
市場では、手頃な価格と入手のしやすさから、血糖測定器と試験紙が販売の大部分を占めています。一方、持続血糖測定システム（CGM）は、特にインスリン依存型糖尿病患者の間で急速に普及しており、リアルタイムでの血糖監視機能やデジタルヘルスプラットフォームとの連携が成長を後押ししています。
高齢化の進行と、政府による早期診断およびセルフケア重視の医療政策が、市場浸透を都市部・地方部の両方で促進しています。
成長要因
糖尿病の増加： 糖尿病および予備群の拡大により、定期的な血糖測定の需要が拡大。
高齢化社会： 高齢者層における頻繁な血糖管理の必要性が市場をけん引。
技術革新： Bluetooth、AI、スマートフォンアプリとの統合により精度とデータ解析力が向上。
予防医療へのシフト： 生活習慣病への関心の高まりにより、定期的な血糖測定が促進。
政府支援と償還制度： 国民健康保険による血糖測定器・試験紙の補償が普及を後押し。
