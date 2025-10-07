日本のヘリテージツーリズム市場規模、2035年までに52億米ドルに到達見込み ― 投資家にとって巨大な機会

日本のヘリテージツーリズム市場規模、2035年までに52億米ドルに到達見込み ― 投資家にとって巨大な機会