日本のヘリテージツーリズム市場規模、2035年までに52億米ドルに到達見込み ― 投資家にとって巨大な機会
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『日本ヘリテージツーリズム市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』の発行を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現行の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための参考資料となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社のベンチマークを行い、その市場参入戦略（GTM戦略）を理解しています。
日本のヘリテージツーリズム市場に関する調査報告によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）5.6％で成長し、2035年末までに5兆2,448.7百万米ドルの市場規模に達すると予測されている。2024年の市場規模は2兆9,803.4百万米ドルと評価されている。
日本ヘリテージツーリズム市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要関係者、将来展望
市場概要
日本のヘリテージツーリズム市場は、国内外の旅行者が本物の文化的・歴史的体験を求める傾向の高まりにより、着実に拡大しています。日本のヘリテージツーリズムは、世界遺産、古代寺院や神社、伝統的な町並み、工芸、祭り、料理など、豊かな文化資産の保全・発信・体験的解釈に焦点を当てています。
観光庁（JTA）および文化庁の支援のもと、ヘリテージツーリズムは日本の国家観光戦略の柱の一つとなっています。これらの取り組みは、地域活性化の促進、有形・無形文化遺産の保全、地域社会と調和した持続可能な観光の推進を目的としています。ポストパンデミック期の観光回復および訪日観光の拡大を背景に、ヘリテージツーリズムは日本の観光経済の主要な推進力となる見込みです。
市場規模とシェア
日本には、京都の歴史的建造物、奈良の寺院、厳島神社などを含む25か所以上のユネスコ世界遺産があります。ヘリテージツーリズムは日本の観光産業において重要なセグメントを占め、毎年数百万人の国内外旅行者を引きつけています。
東京、京都、大阪、奈良、広島は文化観光における主要訪問地として人気を維持していますが、政府は東北、四国、九州などの知名度の低い地域にも注力し、ヘリテージツーリズムを通じた地方経済の発展と地域再生を進めています。
近年では、国境再開後の訪日客数が大幅に回復し、文化遺産地域への来訪者数が急増しています。市場価値は、没入型ツアー、伝統工芸体験、地域密着型観光など、多様な体験型ヘリテージ観光の拡充により引き続き拡大しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331219&id=bodyimage1】
成長要因
文化保全に対する政府支援： 「日本遺産」認定制度などにより、文化資産の認知度向上と保全が推進されている。
ポストパンデミック期の観光回復： 訪日観光および国内旅行の復調が文化観光需要を押し上げる。
本物志向の体験ニーズの高まり： 観光客は従来型観光よりも文化的没入体験を重視。
デジタルプロモーションとバーチャルヘリテージツアー： AR／VR技術により、訪問者の体験とアクセス性が向上。
地域活性化プログラム： ヘリテージツーリズムが雇用創出や中小企業発展を通じて地域経済を支援。
