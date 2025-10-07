G2リスク・ソリューションズ、EverCとの合併取引を完了

カリフォルニア州バーリンゲーム--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- リスク・ソリューションズ（G2RS）は、EverCとの合併取引を完了したことを発表します。この取引により、G2RSはグローバルでのリーチを拡大し、実績のあるAI駆動型リスク・ソリューションを製品スイートに加えることになります。

EverCの持つ機能を取得したことで、G2RSは包括的なAI駆動型およびアナリスト主導型のリスク・ソリューション・スイートを提供できるようになります。当社の製品は、グローバルに展開する銀行、加盟店アクワイアラ、オンライン・マーケットプレイスが不正取引や詐欺取引、違法取引や安全でない取引に対する保護を強化できるように構築されています。これには、マーケットプレイスとその決済サービスプロバイダー向けに最近リリースされたAI搭載型リスク評価ツール「Smart Scan」も含まれています。

G2RSのその他のソリューションには、独自開発のリスク・インテリジェンス、加盟店オンボーディング、持続的モニタリング、教育およびプロフェッショナル・サービス、詐欺検出ソリューション、自動リスク管理などがあります。

G2RS社長のRochelle Bleaseは次のように述べています。「当社のポートフォリオに、EverCのマーケットプレイスに関する深い専門知識と実績のあるAIが加わることで、激化する脅威に対するオンライン・マーケットプレイスの防御力を確実に向上させ、グローバル・eコマースの循環システムとなっているこの仕組みをさらに強化できます」

「私たちは1つの組織として力を合わせ、実績あるAIと比類のない専門知識を活用し、eコマースのリスク革新における業界標準を引き上げていきます」とG2RSの最高経営責任者ブライアン・ロンジは述べ、さらにG2RSは米国・欧州・インド・イスラエルにある当社の拠点から、世界中のほぼすべての主要な決済プロバイダーにサービスを提供していると付け加えました。

両社は使命を重視する企業として、本取引の金銭的条件については公表しないことで合意しています。

本取引には複数のアドバイザーが関与しており、G2RSにはDLAパイパー法律事務所が法務アドバイザーとして、またPJTが財務アドバイザーとして、EverCにはドイツ銀行が財務アドバイザーとして、またMeitarが法務アドバイザーとしてそれぞれ支援しています。

G2リスク・ソリューションズは、金融機関やオンライン・プラットフォーム向けのリスクおよびコンプライアンスに関するビジネス・インテリジェンス分野の確かな専門企業です。業界のパイオニアである当社は、加盟店リスク、身元検証、デジタルコマース・リスク、破産リスク、信用リスクおよび規制報告において市場をリードするソリューションを提供しています。当社は、これまでにないデータ、テクノロジー、そしてグローバルなコンプライアンスおよびリスクに関する専門知識を駆使し、リスク管理の未来を切り拓くとともに、イノベーションを推進しています。また、金融サービスおよびデジタルコマース・エコシステムへ、複雑かつ絶えず変化する規制要件に対応し、リスクを軽減するために必要なツールを提供しています。詳細は、g2risksolutions.comをご覧ください。

