大気汚染制御システム市場の展望2032年：産業セクター全体における成長機会
大気汚染制御システム（APCS）は、産業、輸送、住宅、自然発生源から大気中に排出される汚染物質を監視、削減、または除去するために設計された技術、機器、およびサービスを網羅しています。これらには、フィルター、スクラバー、排出制御装置、監視センサー、および関連する保守およびコンサルティングサービスが含まれます。公衆衛生、気候変動、環境規制への懸念が高まる中、APCS市場は2032年までに堅調な成長が見込まれています。日本は、その環境政策、高度な産業基盤、そしてイノベーション能力を活かし、地域および世界のトレンド形成において重要な役割を果たしています。
世界市場の見通し
* 市場規模と成長率: 世界のAPCS市場規模は、2024年には927.3億米ドルと評価され、2032年には1,359.7億米ドルに達すると予想されています。現在の水準からの複合年間成長率（CAGR）は、規制圧力とよりクリーンな技術への投資の両方を反映して、4.9%のCAGRで成長しています。
* 推進要因: 主な推進要因としては、発展途上国および先進国における排出基準の強化、クリーン技術への民間投資の増加、排出量取引制度、公衆衛生上の懸念 （特に呼吸器疾患）、企業の環境責任への取り組みなどが挙げられます。
* 制約: 課題としては、大規模な改修のための高額な資本支出、熟練労働者の必要性、メンテナンス費用、古い施設への統合の複雑さ、規制対象業界からの潜在的な抵抗などが挙げられます。
日本市場の特質
* 規制と政策環境：日本は、大気汚染と産業・自動車からの排出ガスの両方に対して厳しい大気質基準を設けており、政策枠組みでは硫黄酸化物（ SOx ）、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）、揮発性有機化合物（VOC）について、しばしば野心的な目標が設定されています。2032年までに、日本は産業基準の厳格化や自動車排出ガス規制の強化など、ネットゼロエミッション目標の達成に向けて更なる努力をすることが期待されています。
* 産業の牽引役：日本の主要産業（発電、石油化学、鉄鋼、セメント、造船など）は、APCSの主要な消費者です。また、日本の自動車およびエレクトロニクス業界は、製造および製品設計において、コンパクトで効率的な排ガス制御システムの需要を促進しています。
* 技術力の強み：センサー、オートメーション、省エネ制御システム、材料科学分野における日本の研究開発は、高性能フィルター、触媒、監視機器を生み出しています。IoT /AIを統合し、リアルタイム監視、予知保全、システム最適化を実現する強力な国内技術力を有しています。
* 機会: 古い工場の改修、車両排出ガスシステム（特に大型車両と船舶）のアップグレード、中小企業におけるAPCSの使用拡大、日本のAPCS技術のアジア太平洋近隣諸国への輸出。
市場のセグメンテーション
1. 技術・設備の種類別
* 電気集塵装置（ESP）：電荷を利用して粒子状物質を除去します。
* ファブリックフィルター/バグハウス
* 湿式および乾式スクラバー
* 触媒コンバーターと触媒: NOx、VOC、CO の制御用。
