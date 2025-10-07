民泊投資はゼロから立ち上げるな！収益化された民泊事業をM&Aで取得する。少額自己資金で高利回りの民泊M&A。不動産投資にも役立つ新しい資産形成『民泊M&A投資』セミナー開催～初めての方にも分かりやすく

株式会社ファイナンスアイ500万円から始める「民泊M&A投資」オンラインセミナーを定期開催｜不動産投資より高利回り・再現性の高い新時代の資産形成を学ぶ

株式会社ファイナンスアイ（本社：大阪市中央区、代表取締役：田中琢郎）は、これまでのM&A・起業支援・経営支援の実績を活かし、新たに 「民泊M&A・民泊投資」 に特化したオンラインセミナー『少額資金から始められる民泊投資。既に事業化・収益化された民泊事業を買う民泊M&Aセミナー』を2025年10月11日(土)13時に開催いたします。

金利上昇の今、不動産投資に代わる新たな資産形成の手段として注目される「民泊M&A・民泊投資」。しかし、ゼロから立ち上げる一般的な民泊は、物件取得や運営体制づくりに多額の初期費用と手間がかかり、リスクも高くなりがちです。今回ファイナンスアイが開催する 「民泊M&A・民泊投資セミナー」 では、不動産投資よりも少ない資金で始められ、既に収益化され仕組み化された民泊事業を少額資金で取得し、再現性の高い投資モデルとして活用する方法を、成功事例とともにお伝えします。

ファイナンスアイがこれまで行ってきたM&A・融資・起業支援の豊富な実績をもとに、「すでに仕組み化された民泊事業をM&Aで買う」という新しい投資モデルの仕組み、民泊ビジネスの市場動向、成功事例を紹介。Zoomで全国どこからでも無料参加でき、民泊投資初心者から経験者まで幅広く学べる内容となっています。

（※株式会社ファイナンスアイは経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

民泊投資・民泊M&Aセミナーの開催概要

開催日：2025年10月11日（土）13:00

参加費：無料

なぜ今「民泊M&A・民泊投資」なのか？

コロナ禍や大阪万博を経て観光・宿泊市場は大きく再活性化し、インバウンド需要の急回復が続いています。一方で、金利上昇と不動産価格や建築費の高騰により、従来型の不動産投資は参入ハードルが上昇。こうした背景のもと、“すでに収益化された民泊事業をM&Aで取得する”という新しい投資スタイルが注目を集めています。

民泊M&Aでは、既存の運営体制や顧客レビュー、スタッフ・清掃外注先などをそのまま引き継げるため、初期費用を抑えつつ、即座にキャッシュフローを得られる再現性の高い投資が可能です。

民泊M&A投資の特徴と魅力

民泊M&Aは、不動産投資の再現性×事業承継型の安定性を併せ持つ“新しい資産形成のかたち”です。

- 少額資金でスタート可能（取得費500万円前後から）- 高利回り案件が多い（営業利益率30～50％の事例も）- すでに仕組み化された事業を引き継ぐため、立上のリスクが低い- 『決算書』という根拠資料を基に価値算定ができる- 不動産価格の変動に左右されにくい安定収益モデル

さらに、ファイナンスアイでは、民泊物件の評価診断・事業譲渡・資金調達・経営戦略・事業売却の一貫サポートを行っており、民泊投資初心者でも安心して事業取得が行える環境を整えています。

特にファイナンスアイでは、民泊M&A支援と融資支援の両面から、「少ない自己資金でも実現できる民泊投資」を実務的にサポートしています。

民泊投資のセミナーで学べる内容

今回のオンラインセミナーでは、以下のテーマを中心に解説します。

- 民泊M&Aの最新市場動向と成長ポテンシャル- 少額資金から始める実践的ステップ- 民泊をM&Aした投資家の成功事例（取得額500万円→営業利益300万円の実例など）- 民泊物件のM&A案件選定・リスク分析・融資活用のポイント- ファイナンスアイによるサポート体制と個別相談案内

参加者限定で「民泊投資・M&Aの始め方」と「民泊物件鑑定も相談できる田中の無料個別相談」の特典もご用意しています。

不動産投資で民泊物件・民泊事業に投資されている方・運営中の方へ

― 民泊M&Aでキャピタルゲインを得る“出口戦略”という選択肢 ―

すでに民泊物件を所有・運営されている方にとっても、民泊M&Aによる出口戦略（Exit）は有効な選択肢です。

民泊事業を一定期間運営し、事業価値が高まった段階で売却することで、キャピタルゲイン（売却益）を得ながら次の不動産投資へ資金を回すことが可能です。

M&Aで民泊事業を「適切な価値」で売却するための支援体制

ファイナンスアイはこれまで、買手のM&A支援・融資支援を数多く手がけてきた実績があります。

特に、バトンズ認定DD調査人として、これまで数多くのM&A支援・融資支援を行ってきました。

財務面だけでなく、銀行融資の評価目線を踏まえた独自のデューデリジェンス（DD）を提供してきました。

そのため、

- どのようにすれば買手に適正価格を提示できるか- どのようにすれば自社の民泊事業が高く評価されるか- 銀行や投資家が見る「価値判断のポイント」

を熟知しています。

単なる民泊M&Aの売却仲介ではなく、買手に評価される決算書・民泊事業の構築とは何かをふまえた実践的なアドバイスを行える点が他社にはない強みです。

民泊事業の出口戦略『民泊M&A売却』の無料相談

ファイナンスアイでは、現在、民泊物件・民泊事業のM&A売却を検討している方向けに、無料診断アドバイスを実施中です。

以下のような方におすすめです：

- 「保有している民泊物件を、そろそろ出口戦略として売却したい」- 「次の不動産投資資金をつくりたい」- 「どのくらいの価格で売却できるか知りたい」

これまで蓄積してきた買手目線・融資目線・事業価値評価のノウハウをもとに、

あなたの民泊事業の「売却可能性」と「最適な出口タイミング」を無料で診断いたします。

次の投資ステップを見据えた出口戦略を立てたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

民泊事業のM&A売却・無料診断のご相談はこちら

https://financeeye.net/form_inquiry_ma1/

民泊投資・民泊M&Aセミナーはこんな方におすすめ

民泊投資・民泊M&Aセミナーの講師・主催者について

- 不動産投資に興味があるが、初期費用の高さがネックな方- 不動産投資をしていて民泊投資に興味がある方- すでに民泊事業を運営し、次の展開や出口戦略を考えている方- 少額資金で高利回り投資を実現したい方- 起業・副業として民泊事業を検討している方

民泊投資・民泊M&Aセミナーの講師・主催者｜株式会社ファイナンスアイ 代表取締役 田中琢郎

株式会社ファイナンスアイ 代表取締役 田中琢郎

大手金融機関で法人融資・再生支援に携わり、上場企業の財務部門でM&A・企業再建を経験。2014年に株式会社ファイナンスアイを創業し、これまで1万社超の中小企業・起業家を現場で支援してきた財務・ファイナンスの専門家。M&A×融資の両面に精通し、特に民泊などのスモールM&A領域で実績多数。これまで10,000名以上の経営者・起業家にM&Aや資金調達のアドバイスを行い、実践的な成功法則を体系化。コロナ禍でも支援先の倒産率0％を達成し、全国で経営・融資・M&Aのセミナーを継続開催している。今回のセミナーでは、「買う」だけでなく「売る」も見据えた民泊M&Aの実務的な活用方法を解説します。

ファイナンスアイは日本1位のM&A成約数を誇るBATONZ（バトンズ）の認定アドバイザー・認定DD調査人ファイナンスアイは日本1位のM&A成約数を誇るBATONZ（バトンズ）の認定アドバイザー・認定DD調査人

高額になりがちな仲介やFAなどのコンサルティング報酬等を、個人M&AやスモールM&Aで活用しやすいように業界最安級で提供しています。お気軽にご相談ください。

ファイナンスアイは国内最大級のM&A・事業承継マッチグプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』のM&A認定専門家ファイナンスアイは国内最大級のM&A・事業承継マッチグプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』のM&A認定専門家

M&A起業や買収資金の資金調達や金融機関対応に強いファイナンスアイ、国内最大級のM&A・事業承継マッチグプラットフォーム『TRANBI（トランビ）』にてM&A認定専門家として活動

週刊東洋経済で40～50代の副業・開業スモールビジネスを語る週刊東洋経済で40～50代の副業・開業スモールビジネスを語る

40～50代のための副業・開業のススメ｜スモールビジネスとして、M&Aを活用したビジネスについて情報発信しています。

株式会社ファイナンスアイについて

株式会社ファイナンスアイは、M&A・創業融資・事業再生・経営改善を中心に、中小企業・個人事業主・起業家を支援する財務コンサルティング会社です。

特に、スモールM&A・民泊M&A・融資支援の分野に強みを持ち、「民泊M&A・資金調達・民泊事業の経営支援・民泊M&A売却の出口戦略」をワンストップで支援できる体制を整えています。

不動産投資より少額で、再現性の高い民泊事業を手に入れる。

そして、将来は民泊M&Aでキャピタルゲインを得て次の投資へ。

「民泊M&A投資セミナー」は、そんな新しい資産形成の第一歩を踏み出すためのきっかけを提供します。

2025年10月11日（土）13:00開催セミナーに申し込む（無料）(https://financeeye.net/seminar-20251011/)

会社名：株式会社ファイナンスアイ（※経済産業省中小企業庁M&A支援機関登録制度登録済）

住所：大阪府大阪市中央区平野町2丁目2－12

代表取締役：田中 琢郎（※日本で唯一の民泊M&A×融資を支援する専門家）

事業内容：

民泊投資・民泊M&Aの支援サービス

民泊投資やM&Aを学べる学校

民泊M&A仲介支援サービス

M&A・起業家・経営者向けのYouTubeチャンネル｜ファイナンスアイ

初心者にも分かりやすい～田中のM&A鑑定｜YouTubeチャンネル

M&A支援のサブスク型伴走支援サービス【サブスクM&A】

M&Aの事業評価およびDD（デューデリジェンス）の支援

M&A支援・仲介支援・アドバイザーリーコンサルティング

財務支援コンサルティング、経営支援コンサルティング

経営改善、企業再生の支援

資金調達・創業融資の支援コンサルティング

セミナー、イベント、スクール等の教育研修サービス

