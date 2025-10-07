SGエンターテック、スナックVRを東南アジアに展開し、現地パートナーを募集

・韓国のVRイノベーション企業、地域市場への進出を加速するため、現地の代理店とビジネスパートナーを積極的に募集

韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- スナックVRプラットフォームの革新的なVRソリューションを提供するSGエンターテックは、東南アジアへの進出計画を発表しました。そして地域ネットワークを構築するために、現地の代理店、販売店、パートナーを募集しています。

スナックVRは、観光事業者、博物館、学校、ショッピングモール、小売チェーン、公共機関に最適な、コンパクトな無人キオスク型VRデバイス（写真：SGエンターテック）

SGエンターテックは、コンパクトな無人キオスク型の「スナックVR」の利用者を拡大するために、各地の観光事業者、博物館、学校、ショッピングモール、小売チェーン、公共機関との提携を目指しています。

戦略的パートナーシップの機会

地域販売パートナー：革新的な製品を求めるテクノロジー販売業者やエンターテイメント機器のサプライヤー。

観光業コラボレーター：訪問者の体験の向上を望むホテルチェーン、リゾート運営事業者、観光地、デスティネーション・マネジメント・カンパニー。

教育セクターパートナー：没入型学習ソリューションに関心を持つ大学、インターナショナルスクール、教育テクノロジープロバイダー、文化センター。

小売およびエンターテイメント代理店：新たな収入源を求めるショッピングモール運営者、娯楽施設、ファミリー向け娯楽センター。

政府パートナー：デジタルソリューションへの移行を進める観光当局、文化当局、公的機関。

このような戦略的パートナーシップを支えるために、SGエンターテックは一連の没入型VR体験を東南アジアに展開します。

注目のVRコンテンツ

VRポストカードメールボックス：観光業向けに開発されたこのVRソリューションは、訪問者が旅の思い出をデジタルポストカードとして残し、即座に共有できるようにします。政府機関や観光当局は、観光地のプロモーションとパーソナライズされたおみやげを組み合わせることで、外国人旅行者に忘れられない印象を残すことができます。

VRアート制作体験：東南アジアのアーティストとユーザーを結びつける教育・文化プログラムです。参加者は、現地の名人から指導を受けながら、伝統芸術と没入型テクノロジーを融合させたVRデジタル絵画を制作します。学校や文化機関は、このプログラムを活用し、魅力的なワークショップを通じて地域の遺産を紹介できます。

ガンファイティングVR：反射神経や正確さが試される、西部劇をテーマにした没入感のあるシューティングゲームです。アトラクション施設やアーケードゲームセンターに最適で、一般客から競技志向のプレイヤーまで、短時間でもインパクトのあるプレイを提供します。

デスティニーバトル：ファンタジーをテーマにしたPvP VRゲームで、プレイヤーは武器や能力を駆使して個人戦やチーム戦を戦います。eスポーツアリーナやフェスティバルに適していて、インタラクティブな対戦の場を提供します。

カウンターアタック：チームワーク、戦術、リアルな武器操作を重視した、現代的なミリタリーVR FPSです。没入感に優れており、エンターテイメント施設、VRセンター、さらには訓練シミュレーションなど幅広い用途に対応します。

SGエンターテックのCOOであるKook Sun Pyoは次のように述べています。「伝統的なVRアーケードは設備投資（CAPEX）と運営費（OPEX）が高額で、拡張性に難がありました。しかしスナックVRは、その両方を劇的に削減する無駄のないアーキテクチャを導入しています。この画期的なモデルは、新たなレベルの収益性を実現し、ロケーションベースのエンターテインメントの迅速かつ広範な展開を可能にします。当社の次の成長段階は、強力な現地パートナーとの連携にかかっています。SGエンターテックは現在、東南アジアへの展開に向けたパートナーシップについてのお問い合わせを受け付けています。」

最先端のソリューションを求める企業は、今年10月開催の、最先端の技術革新が集結する香港エレクトロニクスフェア（秋）にて、SGエンターテックのブースで直接ご相談いただけます。

