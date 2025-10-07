【新機能追加】セミナー管理がもっとスムーズに！セミナー管理システム「私のセミナー」に新たな機能が追加されました

株式会社バルテック

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）の、セミナーの出欠確認や提出物をシステムで一括管理できるセミナー管理システム「私のセミナー」に５つの新機能が追加されました。

これらの新機能追加により、セミナー管理がよりスムーズに、より効率よく行う事が可能になります。

■今回の新機能の概要

１.セミナー受講者の削除が可能に。

「受講者一覧」において、「受講取消」ボタンを押すと、削除できます。

２.レポートの提出期限を設定し、催促メールを送信。

【レポート提出期限】

講習の何日後を提出期限とするか設定します。

【未提出時の催促】

レポート提出期限の翌日、レポートの提出が確認できない場合に催促メールを送信します。

「1 度のみ」の場合はレポート提出期限の翌日だけ催促メールを送信します。

３. ヘッダーにセミナー会社名を追加。(顧客用、受講者用)

４.ヘッダーのアカウントナビにマニュアルを追加。

５.画面アクセス時、検索ボタンを押さなくても検索結果を表示。

■セミナー管理システム「私のセミナー」とは

セミナーの出欠確認や提出物をシステムで一括管理できるセミナー管理システムです。

簡単・漏れなくセミナーを「通知」「確認」でき、煩雑な作業を効率化。セミナーの通知や出欠確認、レポートの管理が簡単になります。



「私のセミナー」で管理が簡単に!



受講者への連絡が簡単

セミナー（勉強会）参加者宛に、自動で開催案内をメール送信することができます。資料の配布や変更事項の通知まで、様々なシーンで活用可能です。

テンプレート登録が可能で、毎回メール案内文を作成する手間を省きます。

出欠管理が簡単

セミナー（勉強会）の予定時刻をアプリへ通知、受講者はそのまま出欠の可否を入力し管理者に通知します。参加者は、アプリでボタンを押すだけで出欠回答が可能です。回答率の向上も期待できます。

アプリに通知で参加漏れ防止

専用アプリに、次回のセミナー（勉強会）日程や場所を事前に通知します。受講者はスマートフォンで簡単に確認可能です。

セミナー前にリマインドを送信し、参加漏れを防止します。

レポートの作成・管理が簡単

受講者ごとにレポート提出状況を管理可能。提出回答がない参加者に締切をリマインドします。

紙の書類が不要になり、保管スペースの節約にも効果的です



「私のセミナー」について詳しくはこちら

https://www.webjapan.co.jp/product/seminar-management/(https://www.webjapan.co.jp/product/seminar-management/)

■会社概要

株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立：1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/







■バルテックの提供するクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」とは





クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。MOT受付システムでの受付タブレットからの内線以外でも利用可能。社員同士の内線や会社番号を使った外線も利用できます。従来の会社電話（ビジネスフォン）機能+テレワーク中の電話環境も構築、法人携帯も固定電話も不要になり、電話環境の構築費用の削減にもつながります。

企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。



クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくはhttps://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)

