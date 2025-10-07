自社AIによる「通話録音テキスト化サービス」をリリース

写真拡大 (全7枚)

株式会社バルテック


クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）では、当社のAIを利用した「通話録音テキスト化サービス」の販売を開始いたします。


従来も通話録音のテキスト化サービスは提供しておりましたが、録音装置に保存された音声データのみを対象としていました。


今回新たに追加されたテキスト化サービスによりクラウド上の通話録音データをテキスト化することが可能となります。



■通話録音テキスト化リリースの背景


近年、企業における顧客対応や社内コミュニケーションは多様化しており、通話内容の正確な記録と活用へのニーズが高まっています。


今回の録音データからのテキスト化はお客様からの多くの要望により実装致しました。



■自社開発した AI


今回のリリースではクラウド上の通話録音データをテキスト化することが可能となります。


自社開発した AI を用いてテキスト化を行うため、安心の定額制でご利用いただけます。


外部サービスを使うと従量課金制となり利用料が積み上がりますが、自社AIなら定額なので費用を抑えられ、長期的にコストパフォーマンスが良くなります。


コスト削減・予測可能な運用が可能です。


■価格


通話録音テキスト化サービス　月額料金 \6,000


※MOT/HG 開通済みである事が条件です


■操作画面サンプル


・通話録音ファイルのテキスト化（文字起こし）





（1）通話録音ファイルの文字起こし実行アイコン をクリックし、文字起こしを実行します。






（2）実行中は、ロードアイコン を表示します。



（3）完了すると、文字起こし結果表示アイコン に切り替わります。






・文字起こし結果表示アイコンをクリックすると、文字起こしテキストを表示します。




・[ダウンロード]をクリックすると、文字起こしのテキスト（話者分離のみ）をダウンロードします。




■通話録音をテキスト化するメリット


顧客対応の記録・証跡管理


電話でのやり取りをテキスト化して残しておけば、後から「言った・言わない」のトラブルを防げます。特にコールセンターや営業職で有効です。
クレーム対応の分析


録音をテキスト化しておくと、顧客がどんな言葉を使うか分析でき、改善点を見つけやすくなります。AIで感情分析をかけることも可能です。


議事録・業務引き継ぎ


会議や打ち合わせの電話を文字起こしすれば、そのまま議事録や報告書に流用できます。次の担当者への引き継ぎもスムーズです。


キーワード検索で効率化


長時間の通話録音を聞き直すのは大変ですが、テキスト化されていれば「契約」「納期」などのキーワードで一瞬にして探せます。


外国語通話の翻訳


テキスト化した上で翻訳すれば、外国語の顧客や取引先との電話内容も簡単に共有できます。


研修や教育素材に活用


優れた営業トークや顧客対応のやり取りを文字にして教材化すれば、新人研修にそのまま使えます。



■業種・業態別の通話録音利用例


電話を利用するすべての業種・業態で導入効果のある通話録音ですが、お客様とお電話で大事なお話をする保険代理店様や弁護士事務所様、同じ士業の行政書士事務所、またお問い合わせの多い通販・ECサイト運営会社様などに特におすすめです。


・弁護士（士業）


専門知識や専門用語が多い弁護士事務所では、通話録音を導入すると会話を直接聞けるので相違なく内容を把握できるように。また、録音データやテキスト化されたデータを証拠として残すことができるので電話を積極的に利用可能になります。


・建設業


電話で建材などの注文量・納品・納期を話すことが多い業界なので、通話録音を利用すればエビデンスとして残すことが可能。また、聞き間違えなどケアレスミスを防ぐことができます。


・営業代行


通話を録音して確認することで自身のウィークポイントや弱点を把握し、改善につなげることが可能。また、先輩や上司の会話を生きた教材として活用したり、全ての通話を録音しておくことでコンプライアンスの強化にも効果もあります。


・コールセンター


録音された実際の会話を教材として使用することで新人オペレーターの教育が効率化。また、在宅オペレーターの通話も録音して確認が可能になった。また、通話開始時に録音する旨を伝えるアナウンスを流すことでクレーマー対策の効果も大きいです。



■通話録音ができるクラウド電話「モッテル」




クラウド電話「モッテル」は、出勤しなければ対応できなかった会社への電話をリモートワーク環境でもスマホさえあれば簡単に構築できるクラウドビジネスフォンアプリです。各地域へ専用データセンターを設置することで業界トップクラスの音質を実現。通話録音も利用可能です。




全通話録音・テキスト化が可能な「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは


https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)




資料ダウンロードはこちら


https://www.mot-net.com/contact_mottelsiryo/(https://www.mot-net.com/contact_mottelsiryo/)



■会社概要


□株式会社バルテック


事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理


設立：　1993年3月23日


所在地：〒163-1103　東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー3階


URL：https://www.webjapan.co.jp/