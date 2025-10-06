「Coca-Cola X Fes 2025」10月12日(日) 公開収録ブースに平成フラミンゴが出演！

株式会社Natee

SNS総フォロワー数1000万人を超える、日本一の女性2人組幼馴染クリエイター「平成フラミンゴ」（株式会社リバティタウン所属、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：本田一世、以下リバティタウン）が2025年10月11日（土）、12日（日）にさいたまスーパーアリーナで開催される「Coca-Cola X Fes 2025」に出演いたします。

※平成フラミンゴの出演は10月12日(日)のみとなります。

■イベント概要

「Coca-Cola X Fes 2025」に出演するのはXG、Creepy Nuts、&TEAM、Camilo、ano、なとり、星街すいせいです。また、会場のアートディレクションを担当するのは、グラフィックアーティストとして国内外で多くの支持を集める VERDY（ヴェルディ）さんです。「Coca-Cola X Fes 2025」のテーマは、「あなたとつくるフェス」です。タイトルの「X（クロス）」には、来場者とアーティスト、そしてフェスで楽しめる多彩な体験が交じりあい、新たな特別な瞬間が生まれる、という想いが込められています。当日の会場では、アーティストのパフォーマンスはもちろん、ファッション、フード、ゲームなど、来場者が「夢中全開。」になるさまざまなコンテンツを展開予定です。「Coca-Cola X Fes 2025」でしか味わえない特別な体験を、ぜひお楽しみください。

会場：さいたまスーパーアリーナ

日時：＜DAY1＞2025年10月11日（土）OPEN 13:30 / START 15:00

＜DAY2＞2025年10月12日（日）OPEN 12:30 / START 14:00

公式サイト：https://www.cocacola.jp/cocacolaxfes/2025/

■平成フラミンゴ出演について

DAY2の10/12（日）に、会場内の公開収録ブースから平成フラミンゴのYouTubeチャンネルよりYouTubeLIVEを実施します！※約1時間想定

ご自宅からYouTubeにて楽しんでいただくことはもちろん、会場では公開収録の臨場感を一緒に楽しんでいただくことができます。

公開収録は、10/12（日）16:00開始、18:00開始を予定しており、会場にお越しいただいた皆さんに観覧をお楽しみいただけます。

※開始時間は予告なく変更になる可能性がございます。

※安全面の観点から、混雑状況に応じて観覧人数を制限させていただく場合がございます。

平成フラミンゴ チャンネルのYouTubeLIVE後は、コカ・コーラ公式チャンネルのYouTubeLIVEにもゲスト出演して、一緒にFESを盛り上げます！

公開収録をご覧いただくにはチケットが必要です。ご購入についての詳細は公式サイトよりご確認ください。

公式サイト：https://www.cocacola.jp/cocacolaxfes/2025/

■ 平成フラミンゴプロフィール

SNS総フォロワー1,000万人を超える幼馴染で結成されたアラサー独身コンビ。

ミリオン再生を叩き出したあるある動画から支持を獲得し、人気急上昇中のクリエイター。

幼馴染だからこそ出せる素や面白さが最大限引き出された2人の掛け合いは、視聴者からも人気で羨ましがられるほど。クリエイターとして日々を全力で駆け抜け、息切れが止まらない。

・YouTube

平成フラミンゴ：https://www.youtube.com/@HeiseiFlamingo

にこちゃん放送局：https://www.youtube.com/@___nicoichi___

リンリン共和国：https://www.youtube.com/@ririririri413

・TikTok

NICO【平成フラミンゴ】：https://www.tiktok.com/@___nicoichi___

RIHO【平成フラミンゴ】：https://www.tiktok.com/@___rinrinrin___

・Instagram

NICO：https://www.instagram.com/___nicoichi___/

RIHO：https://www.instagram.com/riri_94413/

平成フラミンゴ公式：https://www.instagram.com/heiseiflamingo/

・X

NICO：https://twitter.com/___nicoichi___

RIHO：https://twitter.com/RinrinFlamingo

■ 株式会社リバティタウンについて

株式会社リバティタウンは2017年5月に創業、”創る人に最適な環境を造る”をテーマにクリエイターのマネジメント事務所を運営しております。YouTubeのMCNであるリバティタウンだからこそできるマネジメントは、チャンネル開設から最大化まで全面サポートいたします。SNS戦略サポート、動画編集の講習、企業タイアップの提供などクリエイターが『創る』に最大限のチカラを発揮できるプロダクションです。

■株式会社Natee

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSに特化したクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの世界観をかけ合わせた「共創型」のプロモーション施策を提供しています。

◼️ お問い合わせ先

株式会社Natee 広報チーム

