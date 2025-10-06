【群馬開催】Z世代マーケターが語る！若手採用を加速させるTikTok入門セミナーを開催

株式会社LOCLE

株式会社LOCLE（本社：群馬県前橋市、代表取締役：山田武蔵）は、採用・人事担当者向けに「Z世代マーケター登壇 若手採用を加速させるTikTok入門セミナー」を2025年10月10日（金）、群馬県庁32階のNETSUGENにて開催いたします。

TikTok活用による採用支援のリアルなノウハウを、群馬で直接聞ける貴重な機会です。

■ 開催の背景

近年、若手人材の採用競争は全国的に激化し、特に地方企業にとっては「応募が集まりにくい」「若手との接点が持てない」といった課題が顕在化しています。SNSの中でもTikTokはZ世代に強く浸透してきていますが、群馬県内で「TikTok×採用」をテーマにしたセミナーは多くはありません。

そこで今回、群馬発のZ世代マーケティング会社LOCLEが、地元企業向けに初心者でも分かりやすく学べる入門セミナーを企画しました。オンラインではなく 対面形式 で開催することで、登壇者と直接やり取りしながら、自社に合った具体的な活用方法を持ち帰っていただけます。

前回開催したセミナーの様子

■ セミナーで得られること

- 実際のアカウント運用者による「Z世代採用×TikTok」の最新知見- 初心者でもできるアカウント立ち上げと運用の基礎- Z世代に刺さるコンテンツの企画・事例紹介- 登壇者と直接話せる対面セッションで、自社課題に即したヒントを獲得

■ 開催概要

日時：2025年10月10日（金）15:30～16:30

会場：NETSUGEN（群馬県庁32階）

形式：リアル対面セミナー

参加費：無料

定員：30名（先着順、最低開催人数：3名）

対象：人事・採用担当者、経営者、SNS採用に関心のある方

登壇者：清水辰郎氏

申込方法：下記申し込みフォームより事前登録

https://forms.gle/BDP9Lc291XGCYT726

■ 登壇者プロフィール

清水辰郎氏

新卒でベンチャーの広告代理店に入社 採用に課題を抱える企業のSNS運用代行に従事した後、 現在株式会社LOCLEにジョイン。100社以上の運用実績をもとに目的に合った運用支援を実現 個人アカウントは1ヶ月でフォロワー数1万人を超え、現在の総フォロワー数は3万人以上。

■ 主催・問い合わせ先

株式会社LOCLE

本社所在地：群馬県前橋市千代田町２丁目１０－２ comm

代表者：代表取締役 山田武蔵

事業内容：Z世代向けSNSマーケティング支援、採用ブランディング、動画制作

お問い合わせ：m.yamada@locle.jp