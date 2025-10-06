子ども国際映画祭「第 32 回 キネコ国際映画祭」 長編コンペティション部門・ドキュメンタリー部門上映 17 作品決定

一般社団法人キネコ・フィルム

一般社団法人キネコ・フィルム（東京都渋谷区、代表：椎名 保）は、2025年10月31日（金）から

11月4日（⽕）まで、東京⼆子⽟川の街の各所を会場に開催する「第 32 回キネコ国際映画祭」で上映する長編コンペティション部門、ドキュメンタリー部門上映 17 作品を決定しましたのでお知らせします。

本映画祭は、1992年に、ベルリン国際映画祭の児童映画部門の協力を得て、第１回目を開催して以来、今年で32回目を迎えるアジア最大級の子ども国際映画祭です。期間中は、世界中から集められた子どもに向けた良質な作品群、約700作品の中から、厳選された長編、短編合わせて67作品（コンペティション作品51本／特別上映16本）を全24プログラムに分けて上映します。

この度発表する長編コンペティション部門、ドキュメンタリー部門では、世界中から集められた多様な作品を上映します。楽しくてワクワクする映画はもちろん、楽しさだけではない多様な感情を体験する映画も上映することで、子どもだけでなく大人にも、社会問題の気づきなど学びがある映画体験を提供します。

◾親子で楽しめるファンタジー作品から、社会課題を扱った作品まで幅広いラインナップ

(C) FilmCrew Media GmbH / Klaus Kneist & Renata Mwende ケニアの児童婚の問題を扱った 「ナウィ～未来の私へ～」

長編コンペティション部門は、小学生以下を対象とする「チルドレ

ン長編映画部門」と13歳以上を対象とする「ティーンズ長編映画部門」に分かれます。実写とアニメーションが交錯する独創的な世界観が楽しめるポーランドの作品「ディプロドクス～恐⻯とボク～」やドイツで大ヒットしている映画の第三弾「イーダと動物たちの魔法学園 3」など、エンタメ性豊かな作品から、ケニアの児童婚を扱った「ナウィ～未来の私へ～」や、十代の同性愛をテーマに“愛

へ～」すること”を繊細に描いた「夏の日のカメラ」など、映画を通して社会問題への気づきや学びがある作品まで、幅広くラインナップされました。上映作品のほとんどが日本初上映となります。映画祭期間の数少ない上映機会を是⾮お楽しみください。

◾ウクライナの戦⽕の中で生きる若者たちのリアルを描いたドキュメンタリー

(C) Trueman Production ウクライナの若者に迫った. 「私たちは終わらない」

ドキュメンタリー部門では、ウクライナ・ドンバスの紛争地域で閉塞した日々を過ごす5人の10代の若者たちの姿を、彼ら自身の言葉と表情で描くドキュメンタリー作品「私たちは終わらない」のほか、虐待や迫害、貧困10代の妊娠など、さまざまな困難に耐えながら現代を生きる6ヵ国の少女を描いた「GIRLS DONʼT CRY」などが上映されます。社会性と芸術性を兼ね備えた必見のドキュメンタリーをぜひご覧ください。

＜長編コンペティション部門上映６作品（チルドレン長編映画）＞

以下の６作品を対象に、事前に募集した9~12 歳(小学4年生～小学6年生)の「キネコ審査員」が、

映画を鑑賞した上で、本当に見たい、心に残った作品を選んで、グランプリ作品を決定します。

◾ランポ～旅するわんこ～（ポーランド特集）＜日本初上映作品＞

11月2日（日）15:00-17:10 会場：ライズホール

(C)Canal+ Polska マグダレナ・ニエッチ監督ポーランド／98 分／2023 年心温まる少女と⽝の友情の物語

重い心臓病を抱える11歳の少女ズージャと、一匹の⽩い⽝ランポの友情が織りなす物語。治療費を集めるクラウドファンディングや SNS での拡散など、今の時代の要素が随所に描かれる。難病という重いテーマを扱いながらも、全体のトーンは明るく、子どもから大人まで観終わった後に希望と笑顔を届けてくれるハッピーエ

ンディングの作品。

◾ディプロドクス～恐⻯とボク～（ポーランド特集）

11月1日（土）15:10-16:55／4日（⽕）10:00-11:50 会場：ライズホール

(C) HUMAN FILM ヴォイテク・ヴァヴシュチク監督 ポーランド／93 分／2024 年実写とアニメーションが交錯する独創的な世界観

現実の「コミック作家の世界（実写）」と、「彼が描いたキャラクターの世界（アニメーション）」が行き来する、ユニークで大胆な表現手法で描かれるファンタジー。ポーランド映画の特徴でもある、人間の心の奥にある暗い感情にも鋭く向き合って作られた作品でありながら、小さな恐⻯が「消されゆく世界」から逃げ出すス

リリングな緊張感とワクワク感が同居するエンタメ作品としても楽しめます。

◾こびと～新しいはじまり～（ポーランド特集）＜日本初上映作品＞

11月2日（日）17:55-20:05 会場：ライズホール / 2日（日）14:00-15:50 ⽟川高島屋 S.C. /

3日（月）16:00-17:50 シュクレペールカフェ

(C) 2025 GREEN RAT PRODUCTION, HEAVEN'S GATE, LONELY PRODUCTION, WFDiF , KRZYSZTOF KOMANDER, MATEJKA.STUDIO, MIK, SILESIA FILM, HAKA, OFFBEAT FILMS, ABSTRACTION PLAN, BAHAMA FILMS, EC1 ŁÓDŹ PIĄTKOWSKI, EC1 ŁÓDŹ クシシュトフ・コマンデル監督 ポーランド＝チェコ／100 分／2025年少女の成長を描く繊細な物語

小さい頃から、お母さんの「こびと」のお話が大好きだったハニアは、いじめられっ子で孤独を抱えながらも、母が語ってくれた「こびと」の存在を信じ続ける。「大切な存在を失ったとき、どう受け止め、どう前に進むのか」子どもが抱える喪失や心の葛藤を、温かく優しいトーンで描く作品。子どもから大人まで幅広い層にご覧いただきたい作品です。

◾ふつうの子ども

11月1日（土）13:35-15:35 会場：109 シネマズ/ 3日（日）16:35-18:35 ⽟川高島屋 S.C

(C) 2025 HDY 呉 美保監督日本／96 分／2025 年国際映画祭でも注目を集めた話題作

主人公は“ふつう”の 10 歳の男の子。子どもたちの何気ない日常や感情をそのまま切り取ったような作品。 「純粋な気持ちや正義」や、それにともなって行動することが、他人に迷惑をかけたり、周囲を巻き込みトラブルになってしまう。そのとき、当事者である子どもは、親は、どうするのか？どう向き合うか？鑑賞後に親子で会話が生まれる作品です。世界で最も歴史ある子ども映画祭ズリーン国際映画祭(チェコ)ノミネート作品。

◾ちくわっちゃ！

11月2日（日）13:40-15:15 会場：109 シネマズ

(C)2025 LPJ Ltd. 三坂 知絵子監督日本／42 分／2025年夏休みの大冒険

東京で暮らす兄弟カイとヒロ。下関の叔母のもとで夏休みを過ごす中、名産品ちくわの配信番組作りに挑戦し、地域の人との出会いを通して、自分の可能性に気付いていく成長の物語。山口県下関の人々も出演し、海や森の豊かな自然や地域の温かさやリアルな日常が描かれる。2025 年第 78 回カンヌ国際映画祭のショートフィル

ムコーナー（SFC）正式出品作品。

◾あの川の向こう ＜海外初上映作品＞

11月1日（土）16:00-17:45 会場：109 シネマズ

(C) Kawajian Culture デ・ツジ監督中国／91 分／2025 年壮大なチベットの大自然の中で描かれる子どもたちの成長物語

壮大なチベットの大自然で暮らす幼い姉弟。お家を出たお母さんとの再会を願い、⼆人はとある古い言い伝えをたどってみることに。子どもたちが、大自然に翻弄されながらも成長していく姿が、圧倒的なスケールの美しい映像表現とともに描かれる。主演の姉弟が最後に見せる表情は、観客の心を深く揺さぶる。



＜長編コンペティション部門上映６作品（ティーンズ長編映画）＞

以下の６作品を対象に、事前に募集した13歳～18歳（中学１年生～高校３年生）の「ティーンズ審査員」が、映画を鑑賞した上で、本当に見たい、心に残った作品を選んで、グランプリ作品を決定します。

◾ナウィ～未来の私へ～ ＜日本初上映作品＞

11月2日（日）15:40-17:35 会場：109 シネマズ

(C) FilmCrew Media GmbH / Klaus Kneist & Renata Mwende ヴァレンティーネ・チェルーゲ、アプー・モウリーネ、ケヴィン・シュミュッツラー、トビー・シュミュッツラー監督 ケニア＝ドイツ／99 分／2024年社会課題に正面から向き合った実話に基づくフィクション

違法ながらも、児童婚が横行し続けるケニア。13歳の少女ナウィは、地域トップに輝くほどの学力を持っており、都市の高校への入学を夢見る。しかし、一家の生活は苦しくなり、ナウィは家畜と引き換えに嫁ぐことになる。本作は、ケニアの全国ライティングコンテストで選ばれた実話に基づくフィクション。多くの人に支持された“語られるべき物語”として映画化されました。現在、世界では 5 人に 1 人の少女が 18歳未満で結婚しており、毎年約1200万人が児童婚を経験していると言われています。

◾秘密のお届け物 ＜アジア初上映作品＞

11月1日（土）17:40-19:50 会場：ライズホール

(C)8Heads Productions ヤーン・セベフレブスキー監督 チェコ＝スロバキア＝セルビア／97 分／2025 年仲間との友情と信頼が命のバトンをつなぐ

第⼆次世界大戦末期、雪深い山岳地帯でフランス人パイロットを救うために立ち上がったのは、村の子どもたち。敵の目をかいくぐりながら、ひそかに“使命”をつなぎ、命を守るためのリレーを続けていく。友情と勇気、そして希望を運ぶ姿を描いた、胸を熱くするファミリーアドベンチャー。戦時中の過酷な時代の実際の出来事に基づく物語が、子どもたちの視点で描かれる。

◾ HONEY～わたしの歌～ ＜日本初上映作品＞

11月3日（月）13:55-15:45 会場：109 シネマズ

(C)Toolbox Film. ナターシャ・アーシー監督 デンマーク／97 分／2024 年等身大のティーンズのリアルを描く

主人公ハニーは、家庭の事情や心の中の迷いを抱えながらも、自分の「ほんとの気持ち」を見つけたいと願っている少女。隠してきた想いを、音楽という形で外に出すことで、ハニーは自分自身に向き合い、勇気を取り戻していく。そんな姿は、多くのティーンズが共感できる「今の自分」に重なるはずです。

◾イーダと動物たちの魔法学園 3 ＜日本初上映作品＞

11月3日（月）17:15-19:30 会場：ライズホール

(C)2023 Kordes & Kordes Film LEONINE Studios. スヴェン・ウンテルワルドット監督 ドイツ／105 分／2024 年ドイツで大ヒット！人気映画シリーズ第3弾

ドイツで大ヒット！子どもから大人まで夢中になる大人気映画シリーズの第 3 弾。とある町の特別な学校に通う生徒はみんな、ある時期になったら相棒として「魔法の動物」を得る世界の物語。ティーンの等身大の葛藤や初恋の痛みを、歌唱シーンやファッションショーの視覚的な華やかさに加え、環境問題も織り交ぜられたストーリーでリアルに描写されます。

◾夏の日のカメラ ＜日本初上映作品＞

11月3日（月）16:10-17:45 会場：109 シネマズ

(C)A Divine Film ソン・ディヴァイン監督 韓国／83 分／2025 年十代の同性愛をテーマに“愛すること”を繊細に描く

写真家の⽗親が亡くなり、大好きな写真を辞めてしまった少女。ある日、サッカーチームのスター選手である同性の同級生に恋心を抱き、思わず彼女の姿を写真に収める。カメラに残っていた⽗の写真も一緒に現像すると、⽗の秘密も知ることになり…。サッカーチームのスター選手に恋をする、10代の淡く純粋な恋心。同性愛は一つのテーマだが、それよりも“人を愛することとは何か”という普遍的なテーマを扱っている。

◾ BISHU～世界でいちばん優しい服～

11月2日（日）18:00-20:15 会場：109 シネマズ

(C) 2024 映画「BISHU ～世界でいちばん優しい服～」製作委員会 西川 達郎監督 日本／125 分／2024年「尾州」を舞台に織りなす、家族の感動物語

世界三大⽑織物産地・尾州を背景に、発達障害を抱える少女史織（しおり）が家族や友と共に夢へ挑む姿を描く。ぶつかりながらも、支え合い、寄り添いながら歩む家族の愛と絆が胸を打つヒューマンドラマ。尾州を象徴する機織りの音、夕景、美しいランウェイのシーン、そして胸に残るセリフの数々が観る人の心に響きます。主演は日本アカデミー賞新人賞の服部樹咲、姉役に岡崎紗絵、⽗役に吉田栄作。監督は西川達郎、音楽は小山絵里奈。ファッション業界からは装苑賞を受賞した大下彩楓も参加している。

＜ドキュメンタリー部門上映5作品＞

以下の 5 作品を対象に、世界中の映画祭関係者で構成される国際審査員が、映画を鑑賞した上で、優れた作品をグランプリ作品に決定します。

ドキュメンタリー部門長編作品

◾ GIRLS DONʼT CRY ＜日本初上映作品＞

11月1日（土）18:10-19:55 会場：109 シネマズ/ 2日（日）16:30-18:10 ⽟川高島屋 S.C

(C) Schneegans Productions シグリッド・クラウスマン／リナ・ルジテ監督 ドイツ／91 分／2025 年少女たちのリアルな姿を描く

虐待や迫害、貧困、10代の妊娠など、さまざまな困難に耐えながら現代を生きる 6ヵ国（タンザニア、チリ、セルビア、韓国、イギリス、イラク/ドイツ）の少女。彼女たちのありのままの姿を描いたドキュメンタリー。国や文化の違いを超えて、映画を通じて“世界で起きていること”を体感できる作品です。

(C) Trueman Production アリサ・コヴァレンコ監督 ウクライナ＝ポーランド＝フランス／ 100 分／2023 年ウクライナの戦⽕の中で生きる若者たちのリアル

ウクライナ・ドンバスの紛争地域で閉塞した日々を過ごす 5人の若者。ある日、ヒマラヤ山脈の登山に参加する唯一無⼆の機会を得る。ウクライナ・ドンバスに暮らす日常の不安や閉塞感を抱えた10代の姿が、彼ら自身の言葉と表情で描かれており、世界中の映画祭で様々な賞を受賞し注目を集める作品です。社会性と芸術性を兼ね備えた必見のドキュメンタリーをぜひご覧ください。

◾つながりミライ

11 月 2 日（日）13:40-15:15 会場：109 シネマズ

(C)つながりミライ製作委員会 野中 秀憲監督日本／43 分／2025 年日常の豊さや夢を持つことの意味を見つめ直す

夢を描くことさえ難しいカンボジアの子どもたちと、日本から訪れた若者たち。小学校建設をめぐる日々を通して見えてきたのは、

“助ける／助けられる”の関係ではなく、ともに生き、未来を強くしていく姿だった。

生きる力の根源をあらためて問い直すドキュメンタリー。

ドキュメンタリー部門短編作品

◾おやまのじかん～ゆっくりと、はやく～ ＜海外初上映作品＞

11月1日（土）13:35-15:35 会場：109 シネマズ/ 3日（月）16:35-18:35 ⽟川高島屋 S.C

(C) Public Television Service Foundation(Hakka TV) チェン・グアンユ監督台湾／12 分／ 2024 年大人も子どもも楽しめるドキュメンタリー

山中のオレンジ農園で暮らす姉弟。

季節や、やってることによって時間が遅く感じたり、早く流れたりと、山はいつだって楽しいことがいっぱい！

◾ はじめまして、パパ

11月1日（土）11:40-13:10／ 3日（月）10:00-11:30 会場：109 シネマズ

(C)Taiwan Public Television Service Foundation ワン・シンチャオ監督台湾／10 分／ 2024 年パパの職場に突入!

「パパのお仕事は？」と聞かれても、よくわからないと返事に困る子どもたち。そんな中、パパの職場に突入することに！

【開催概要】

名称 ：第32回 キネコ国際映画祭

開催期間：2025年10月31日（金）～ 11月4日（⽕）

開催場所：〈作品上映会場〉

二子玉川ライズ スタジオ ＆ ホール

（世田谷区玉川1-14-1二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット2F）

109シネマズ二子玉川シアター１

（世田谷区玉川1-14-1二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット3/4F）

玉川高島屋S.C.南館6Fホワイトモール（世田谷区玉川3-17-1）

世田谷区民会館 せたがやイーグレットホール（世田谷区世田谷4-21-27）

シュクレペールカフェ（世田谷区玉川3-34-2 リオヴェルデ 1F）

ふたこビール醸造所（世田谷区玉川３丁目13-7柳小路南角2F

〈イベント/ワークショップ会場〉

二子玉川ライズ 中央広場（東京都世田谷区玉川2-21-1）

二子玉川ライズ ガレリア（東京都世田谷区玉川2-21-1）

主催 ：一般社団法人キネコ・フィルム (32.キネコ国際映画祭事務局)

寄付協力：ティーワイリミテッド株式会社

チケット：＜ライブシネマ＞

子ども（3歳～17歳） 前売券 700円 ／ 当日券 1,000円

大人（18歳以上） 前売券 1,700円 ／ 当日券 2,000円

＜その他（日本語・英語字幕）＞

子ども（3歳～17歳） 前売券 400円 ／ 当日券 500円

大人（18歳以上） 前売券 1,200円 ／ 当日券 1,500円

＜寄付つきチケット＞

一般（大人・子ども共通） 前売券のみ 5,000円

映画を観ることで子どもたちの未来を応援できる「寄付つきチケット」をご用意いたしま した。チケット代金の一部は、子どもたちに映画を届けるための活動資金として活用させ ていただきます。

ご協力いただいた方には、感謝の気持ちとして、キネコオリジナルステッカーをプレゼント いたします。

(二子玉川ライズ スタジオ&ホール/109シネマズ上映作品のみ)

前売チケットは、10月15日（水）10:00より公式サイトにて販売開始となります。

※前売券販売は10月28日（火）23:59までとなります。

※当日券販売は上映当日9:15～となります。

※高校生は子ども料金となります。

公式サイト：https://www.kineko.jp/

会場MAP：