【ゲーム業界】人気スマホゲームの開発をテクニカルな視点で学ぶ！10/24（金）「『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』開発現場のケーススタディ」（東京都千代田区）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は10月24日（金）、テクニカルアーティスト（TA）に関わる開発者を対象としたイベント「TA Night『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』開発現場のケーススタディ」を同作を開発した株式会社f4samurai本社（東京都千代田区）で開催します。





TA Night「コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ」 開発現場のケーススタディ

▼詳細・お申し込みはこちらhttps://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165723/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165723/?rls)※締切：2025年10月16日（木）23：59人気スマートフォンゲームである『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』。本イベントでは、同作の開発を手掛けた株式会社f4samuraiの現場スタッフが登壇し、Unityでのゲーム開発の舞台裏をテクニカルな視点から語ります。実際の開発過程で直面した課題やトラブルを題材に、どのように問題を把握し、解決へと導いたのかを丁寧に振り返ることで、参加者が応用できる知見を共有します。単なる成功事例にとどまらず、リアルなケーススタディを通して、開発プロセスの奥行きを学んでいただける内容です。講演後には懇親会を実施し、登壇者や参加者同士で自由に交流いただける時間を設けます。セッションで語られた開発秘話の続きを直接質問できるほか、同じ志を持つ仲間とのネットワークを広げられる貴重な機会です。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。【会社紹介：株式会社f4samurai】ミッションは「世界に、“一番のワクワク”を届ける」スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営を行っています。世界観創りに強みがあり、体制面の特徴としてあげられるのが内製チームで開発を行っていることです。シナリオライター・イラストレーター・プランナー・エンジニア・デザイナーとゲーム開発に関わる全職種のメンバーが一丸となり、開発を行っています。現在は複数の大型新作ゲームの開発に着手しており、積極的な採用を行っています。■公式サイトはこちら：https://www.f4samurai.jp/■採用に関するサイトはこちら：https://recruit.f4samurai.jp/

■日時

2025年10月24日（金）19：00～21：30



■場所

株式会社f4samurai

東京都千代田区外神田4丁目14－1 秋葉原UDX 北ウィング 14F

▼アクセスマップ

https://www.f4samurai.jp/company/info/



■対象

・テクニカルアーティスト

・ゲーム開発関係者



■参加費

一般：2,000円

学生：1,000円



■持ち物

一般：名刺2枚

学生：学生証



■定員

50名（先着順）



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165723/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165723/?rls)

※締切：2025年10月16日（木）23：59





【セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

TA Night運営チーム

Email：crdg_ev_01@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



