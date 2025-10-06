前人未到の3連覇！世界最大規模の『A-POP』ダンスバトルを制覇した16歳・18歳の「龍と勇太」の本人コメントが到着！

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA BOYZ・涼宮あつきが主催するA-POPソング（アニソン/ボカロ/VTuber楽曲など）によるダンスバトルイベント「あきばっか～の」が、東京体育館で史上最大規模の大会を開催し大成功を収めました。ストリートダンスと秋葉原カルチャーを融合した唯一無二のエンタメとして12年目を迎え、国内外から注目を集めています。

今回は過去最多の200チームが2on2 BATTLEに参加し、豪華審査員による予選、BEST16以降は照明・音響・VJ演出が加わったセンターステージでのトーナメント形式で、ライブさながらの臨場感の中、観客とダンサーが一体となり熱狂の一日となりました。龍と勇太が優勝し、3連覇を達成しました。

龍と勇太は、A-POPダンスシーンで注目を集める若手ユニットです。龍はREAL AKIBA BOYZのメンバーとしても活躍し、HIPHOP、ブレイキン、アニメーションを自在に組み合わせたジャンルレスなスタイルが魅力。勇太は2025年夏にポカリスエットのCM出演で話題となり、Popを軸にミュージカリティと遊び心を融合させたフロアムーブや一点倒立など、ユニークな技が特徴です。

龍は前日にREAL AKIBA BOYZの3時間を超える公演に出演していたにもかかわらず、疲れを感じさせない圧巻のパフォーマンスを披露。2人は見事3連覇を達成し、前人未到の偉業を成し遂げました。

＜龍さん（REAL AKIBA BOYZ） 優勝コメント＞

あきばっか～の東京体育館、お疲れさまでした。

次はシンガポールと大阪。一旦年内全部優勝して、あとのことは来年の自分たちに判断を任せます。

＜勇太さん 優勝コメント＞

あきばっか～のに対しては、獲れるだけ獲りたいなと思っています。

それと同時に、ストリートの大会など世界中でかましまくって、あきばっか～ののレベルの高さをもっとたくさんのダンサーに知らしめていきたいです。

「あきばっか～の」とは

涼宮あつきが主催する国内最大級のアニソンダンスバトルイベント。 アニソンなどのA-POPソング(アニソン/ボーカロイド/VTuber楽曲など)に乗せ 様々なダンスで行われる異種格闘技戦。アニソンダンスバトルの日本一の祭典としても呼び声が高く今年で開催12年目を迎える。

主催者 涼宮あつき

"老舗ブレイクダンスチーム「WASEDA BREAKERS」の一員としてストリートダンスシーンで活躍する反面、アニソン×ダンスのシーンに大きな発展をもたらすイベント企画やプロデュースも担当。

アニソンダンス シーンに居るものなら知らない人はいない、涼宮あつきの代表的なイベ ント「あきばっか～の」はNHK「ノーナレ」をはじめ、TV番組にも多数特集で取り上げられるなど、シーン内外から注目を集めている。"

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/