テーマは『平成ギャル』Z世代のファッションリーダー『まいきち』とのコラボレーションアイテム発売決定！さらに「2ショット撮影会」「トレーディングカードサイン会」も開催！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」が、S株式会社ホリプロ所属の「まいきち」とのコラボレーションアイテム発売とイベントを開催します。

すっぴんから個性派ファッションまで多様なスタイルと自由な表現が魅力で、

Z世代のファッションリーダーとして絶大な支持を得ている『まいきち』

SNSでの発信にとどまらず、バラエティや俳優業へと活動の幅を広げる、いま最も注目される存在です。





そんな若者に大人気の「まいきち」が、同世代の若者に向けて『平成ギャル』をテーマとした、思いの詰まった3アイテムをディレクションしてくれました。





🔻「まいきち」ディレクション動画は、こちらをチェック！

https://www.tiktok.com/@spinns_official(https://www.tiktok.com/@spinns_official)

※ディレクション動画は、10/11(土)16時に公開予定！

お楽しみに♪





---------------------------





【Collaboration item】

・MAIAファー付きジップパーカー：\7,700(税込)

・ランダムガラケーキーホルダー 3種：\2,200(税込)

・ラインストーンキャップ (スター)：\3,850(税込)

・ラインストーンキャップ (フェザークロス)：\3,850(税込)

【NOVELTY】

コラボレーションアイテムを税込10,000円ごとのお買い上げでランダム証明写真風ステッカー1枚プレゼント！





▪対象店舗：SPINNS SHIBUYA109店・SPINNS名古屋店・SUPER SPINNS 梅田HEPFIVE店





※絵柄はお選びいただけません。

※無くなり次第終了となります。

※店舗と公式通販で絵柄が異なります。

※公式通販にてご購入のお客様は、受注予約商品と同梱でのお届けとなります。





●販売店舗/期間

SPINNS SHIBUYA109店・SPINNS名古屋店・SUPER SPINNS 梅田HEPFIVE店/2025年10月18日(土)～販売スタート

※コラボキャップのみ全店舗にて販売いたします。(一部展開が無い店舗がございます。)

※商品は数に限りがございます。

SPINNS公式通販受注販売/2025年10月18日(土)12:00～2025年10月25日(土)23:59

※公式通販での受注販売商品は数に限りがございます。

※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。

※公式通販での受注販売のお客様へのお届けは11月下旬以降を予定しております。

●イベント詳細

▪イベント実施店舗/イベント会場

・10/25(土) SPINNS SHIBUYA109店/8階イベントスペース

▪イベント内容

【2ショット写メ撮影会】

SPINNS SHIBUYA109店にて、コラボレーション商品を10,000円(税込)以上購入ごとに2ショット写メ撮影券1枚プレゼント。

※2ショット写メ撮影会は、列が途切れ次第終了となります。

【トレーディングカードサイン会】

SPINNS SHIBUYA109店にて、ジップパーカー・キャップ・ガラケーキーホルダー全種(各1点ずつ)ご購入いただくごとに、「トレーディングカードサイン会」参加券1枚お渡し。

トレーディングカードサインは、こちらの絵柄のトレーディングカードにサインしてお渡しとなります。

▪タイムテーブル

・10/25(土) SPINNS SHIBUYA109店/8階イベントスペース

14時～2ショット写メ撮影会

16時～トレーディングカードサイン会

【注意事項】

※2ショット写メ撮影会は、お客様のスマートフォン・携帯電話でのみご撮影いただけます。

※2ショット写メ撮影会は、演者様単独の撮影は出来ませんのでご注意ください。

※イベントは、列が途切れ次第終了とさせていただきます。

※イベントは、準備が出来次第始めさせて頂きます。

※イベントの列は当日アナウンス致します。

※前の部が伸びた場合、後の部はお時間変動する場合がございます。

※イベント参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※イベント参加券はイベントの際に回収いたします。

※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。

※イベント参加券をお持ちでない方は、すみやかにご退場頂きますようご協力お願い致します。

※イベント参加券の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布は致しません。

※イベント中の録音・録画は禁止とさせて頂きます。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断わりさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。

※イベント終了された方から速やかにご退場頂けますようご協力をお願い致します。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。

★コラボレーション期間限定コンテンツ

🔻【SHIBUYA 109 正面入口 大型ビジョン】

放映期間：2025年10月18日(土)～10月25日(土)

■まいきち プロフィール

2005年1月30日生まれ、大阪府出身。

中学１年生の時にTikTokを始め、現在はドラマやバラエティなど活躍の場を広げている。

SNSの総フォロワー数は200万人を超える。

TikTok：https://www.tiktok.com/@maikichi0130(https://www.tiktok.com/@maikichi0130)

Instagram：https://www.instagram.com/maikichi0130/(https://www.instagram.com/maikichi0130/)

X：https://x.com/maikichi2309(https://x.com/maikichi2309)

YouTube：https://www.youtube.com/@maikichi0130(https://www.youtube.com/@maikichi0130)

■SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。

2023年9月で30周年を迎えた。



公式サイト: https://www.spinns.com/(https://www.spinns.com/)

公式通販: https://www.spinns.jp/(https://www.spinns.jp/)

公式Twitter: https://twitter.com/spinns_com(https://twitter.com/spinns_com)

公式Instagram: https://www.instagram.com/spinns_official/(https://www.instagram.com/spinns_official/)