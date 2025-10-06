渋谷サクラステージ 404 Not FoundをラジオアプリGERAの人気番組たちがジャックする「GERA WEEKEND」開催決定

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司、東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA」は、渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4F 「404 Not Found」にて、GERAで配信中の番組が公開収録や番組イベントを行う「GERA WEEKEND」を2025年11月1日（土）、2025年11月3日（月・祝）11月4日（火）に開催します。同フロアの「re-search」「TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷サクラステージ」と連携した展示企画・物販もイベント前後の期間で実施予定です。

【企画概要】

普段は自社オフィスのイベントスペースや劇場で行っていた公開収録・番組イベントを、各番組の熱量と、声でつながる距離感そのまま、「404 Not Found」と「TSUTAYA BOOKSTORE」さんの力をお借りして、番組の魅力を街へひらく試みとなっています。

ぜひ会場でご体験ください。

【開催概要】

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/173_1_f09bf2c904d2009277c814e97e72bd94.jpg?v=202510070926 ]

会場：404 Not Found

住所：渋谷区桜丘町1－4 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド 4F

渋谷サクラステージ4Fにオープンしたインディークリエイターのためのクリエイション拠点です。ゲーム、アート、音楽、フードなど様々なカルチャー領域で活動するインディークリエイター拠点として、展示イベントやワークショップ、音楽ライブや期間限定レストランなど、多様な企画を開催する中で、クリエイターの創作活動の支援やクリエイター同⼠の共創の機会を創出していきます。約150平方メートル のフロアには幅10m超のLEDが設置されたイベントスペース、物販・カフェスペース、キッチン＆レストランスペース、配信スタジオが展開され、クリエイターのジャンルにとらわれない創作活動を実現していきます。

公式サイト：https://www.404shibuya.tokyo/

【お笑いラジオアプリGERA（ゲラ）について】

GERAはお笑い芸人を中心としたラジオアプリです。お笑い賞レースで活躍されている芸人さんや注目の若手を始め、ライブシーンで活躍されている芸人さんなど幅広いラインナップで配信しています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/

■Web URL：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億7,367万円（2024年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。