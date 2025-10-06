SAUNA SAKURADO ¡ß GohGan ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä
»£±Æ¡¡DAISUKE SHIMA (https://www.instagram.com/daisuke_shima_photography?igsh=aWx4a3B6b2tzbXhs)
¾¦ÉÊ¡¡GohGan ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥ë¤Èµ¨Àá¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥»¥Ã¥È ÈÎÇä²Á³Ê \1,200-¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿¤Ë¤¢¤ë´°Á´²ñ°÷À©¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡ÖSAUNA SAKURADO¡Ê¥µ¥¦¥ÊÝ¯Æ²¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡ÖGohGan¡Ê¥´¥¦¥¬¥ó¡Ë¡×¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
⸻
¢£ ¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤Û¤É¤¯»þ´Ö¤Ë¡¢¡È¿©¡É¤Î±Ù¤Ó¤òÅº¤¨¤Æ
SAKURADO¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¸Þ´¶¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢ÀÅ¤±¤µ¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢GohGan¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¡¢ÁêÀÈ´·²¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥µ¥¦¥Ê¸å¤ÎÍ¾±¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¡È¤È¤È¤Î¤¤¤ÎÍ¾Çò¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
⸻
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§GohGan ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡õ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥»¥Ã¥È
¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¦GohGan¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡Ê1ËÜ¡Ë
¡¦µ¨Àá¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§1,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§SAUNA SAKURADO¡Ê¥µ¥¦¥ÊÝ¯Æ²¡Ë´ÛÆâ
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î10Æü～12·îËöÍ½Äê
¡¦¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
GohGan¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë
È¬½÷Ãã¤ÈÄ«ÁÒ»º¤ÎÍ®»Ò¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡¢¥Óー¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤
⸻
¢£ Ê¡»³ ¹ä¡ÊGoh Fukuyama¡Ë¡Ã¥·¥§¥Õ¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ªー¥Êー
1971Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÆ»¤ØÆþ¤ê¡¢ÃÏ¸µÊ¡²¬¤ÎÌ¾Å¹¤Ç½¤¶È¤ò½Å¤Í¤¿¸å¡¢2002Ç¯¤ËÀ¾Ãæ½§¤Ç¡ÖGoh¡×¤ò³«¶È¡£°ÊÍè20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ¤ÇÃÏ¸µµÒ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢Ï¢ÆüËþÀÊ¤Î¿Íµ¤Å¹¤Ë¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×¤Ë¤Ï2016Ç¯¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç8ÅÙ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ÊºÇ
¹â24°Ì¡Ë¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÊ¡²¬2019¤Ç°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£La Liste¡¢The Best Chef¡¢¥´¡¦¥¨¡¦¥ß¥è¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßーÉ¾²Áµ¡´Ø¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë°ì»þÊÄÅ¹¸å¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£¶á¤¯¤Î¡Ö010¥Ó¥ë¡×Æâ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·Å¹ÊÞ¡ÖGohGan¡×¤È¡¢¿·À¸¡ÖGoh¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
ÃÏ¸µ´ë¶È¤äÅ´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢½ñÀÒ½ÐÈÇ¡¢¹Ö»Õ³èÆ°¤Ê¤É¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿©Ê¸²½¤ò¹¤¯È¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
⸻
¢£ GohGan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGohGan¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¾¥·¥§¥ÕGaggan Anand¤È¡¢Ê¡²¬¤ÎÌ¾Å¹¡ÖGoh¡×¤ÎÊ¡»³¹ä¥·¥§¥Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡£
ÂçÃÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁ¡ºÙ¡¢¹á¤ê¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Ìö¤ëÎÁÍý¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ê¡²¬¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
⸻
¢£ Ý¯Æ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SAUNA SAKURADO¤Ï¡¢¡ÖÇ®¤È¿å¤ÈÀÅ¤±¤µ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Þ´¶¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡¢´°Á´²ñ°÷À©¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¡£
¸÷¤È±¢¡¢¹á¤ê¤È¼ê¿¨¤ê¡¢²Ö¤ÈÀß¤¨¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡È´Ö¡É¤È¡ÈÍ¾Çò¡É¤ÎÈþ¤ò½É¤¹¶õ´Ö¤Ï¡¢Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤ÊºÆÀ¸¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⸻
¢£ ¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ
°û¿©¤ÎÄó¶¡¤ÏÆ±¥Ó¥ë1³¬¤ÎSKIFF¤Ë¤ÆÄó¶¡Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤Ï²ñ°÷ÍÍ¤ÇÌµ¤¯¤Æ¤â¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢²ñ°÷ÈñÉÔÍ×¤Î¤ª»î¤·¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍøÍÑ¤â¼Â»ÜÃæ¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÝ¯Æ²¤Î¶õ´Ö¤È»þ´Ö¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
⸻
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¦»ÜÀßÌ¾¡§SAUNA SAKURADO¡Ê¥µ¥¦¥ÊÝ¯Æ²¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¹Ë¾ìÄ®5-28 2F
¡¦URL¡§https://sauna-sakurado.spa
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Í½Ìó¡¢¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£