VOLCOM 25-26 SNOW OUTERWEAR リリース！

VOLCOMの25-26スノーアウターウエアがリリースされました。

雪山を知り尽くしたライダーの声と、独自に進化させてきたテクノロジーが重なり合うことで生まれた、唯一無二のコレクション。

今季のシグネチャーラインには、Bryan Iguchi（ブライアン・イグチ）、Arthur Longo（アーサー・ロンゴ）、Desiree Melancon（デザリー・メランソン）といったVOLCOMを象徴するプロライダーたちが参加。

それぞれのライディングスタイルや美学を反映したデザインは、単なる機能性を超え、カルチャーそのものを纏う体験を提供します。

テクノロジー面では、GORE-TEX(R)ファブリックをはじめ、スノーボーダーの聖地であるバルドフェイスのガイドたちと開発した「GPT（Guide Proven Technology/ガイドプルーブンテクノロジー）」、身体を効率的に温めながら軽量性と通気性を兼ね備える「TDS（Thermal Defense System/サーマルディフェンスシステム）」、VOLCOM独自の雪侵入防止システム「ZipTech(ジップテック)」、そして取り外し可能なフェイスマスクを内蔵する「FaceTech（フェイステック）」など、過酷な環境に挑むための機能が搭載されています。

VOLCOM OUTERWEARは、メンズ、ウィメンズ、キッズ、トドラーまで幅広く展開。ライダーの個性を活かしたデザイン、カルチャーを体現するスタイル、そして信頼できるテクノロジー。そのすべてが一つになったコレクションを、ぜひ体感してください。

Snow OuterWear 取り扱い店

■VOLCOM 正規ディーラー

■Boardriders Osaka

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 BIGSTEP 1F

TEL：06-6575-7611

営業時間：11:00～20:00

■Boardriders Kawasaki

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 LAZONA川崎plaza 3F

TEL：044-589-5735

営業時間：10:00～21:00



ABOUT VOLCOM

1991年に誕生したVOLCOMは、スケート・サーフ・スノー・音楽・アートを軸に、「True To This -自分自身に忠実に生きる」精神を原点に持つ。挑戦を恐れず進み続ける人たちと共にプロダクトを開発し、共鳴する仲間たちとカルチャーを築きあげてきました。VOLCOMはこれからも、“自分らしく生きる”その姿勢を支えていきます。



