中東・南アジア地域初のプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」に13名の日本人選手が加入

11月より初のリーグ戦「シーズン１」が開幕

Baseball United Inc.

中東・南アジア地域初のプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド(https://baseballunited.com/)（Baseball United）」は、2025年11月14日から12月14日の期間、初のリーグ戦である「シーズン１(https://baseballunited.com/schedule)」をドバイの「ベースボール・ユナイテッド・ボールパーク(https://baseballunited.com/ballpark)」で開催いたします。

「シーズン１」では、創設チームであるムンバイ・コブラズ(https://baseballunited.com/teams/franchises/mumbai-cobras)、カラチ・モナークス(https://baseballunited.com/teams/franchises/karachi-monarchs)、アラビア・ウルブズ(https://baseballunited.com/teams/franchises/arabia-wolves)、ミッドイースト・ファルコンズ(https://baseballunited.com/teams/franchises/mideast-falcons)の4チームが参戦し、全18試合のレギュラーシーズンの後、12月12日から14日に行われる「ユナイテッド・シリーズ・チャンピオンシップ」（3試合制）で初代王者を決定します。

ミッドイースト・ファルコンズに13名の日本人選手が参戦

今回、リーグに参加することとなった日本人選手13名(https://www.instagram.com/p/DOPY6avDBD8/)はミッドイースト・ファルコンズに加入します。チームのロースター全体（23名）のうち約60％を占めることとなり、ファルコンズの初シーズンを強く牽引します。18歳から44歳まで幅広い世代・野球経験の選手が揃い、そのうち9名は日本プロ野球（NPB）でのプレー経験を有しています。

日本は現在、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）による世界ランキングで1位(https://www.wbsc.org/ja/rankings)に位置しており、長年にわたり国際舞台での圧倒的な強さを誇っています。日本の野球文化は19世紀からの長い歴史を持ち、NPBは米国のメジャー・リーグ（MLB）に次ぐ世界第2位のプロ野球リーグとして広く認識されています。日本はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも複数回優勝し、国内外を問わずトップレベルの才能を輩出してきました。その代表例が、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手(https://www.mlb.com/player/shohei-ohtani-660271)です。

日本はまた、世界有数の野球人口と情熱的なファン層を誇り、1人当たりの野球視聴率も世界最高水準です。2023年のWBC(https://www.forbes.com/sites/maurybrown/2023/03/23/from-record-breaking-television-attendance-and-merchandise-sales-2023-world-baseball-classic-was-a-home-run/)では日本の全7試合が3,000万人以上の視聴数を記録しました。さらに、2024年のMLBワールドシリーズでは平均1,290万人の視聴を集め、ワールドシリーズの日本における過去最多視聴数となりました。

ベースボール・ユナイテッドは日本においても積極的に取り組みを行っており、東京放送（TBS）とのパートナーシップ(https://baseballunited.com/news/baseball-united-tokyo-broadcasting-system-launch-new-reality-series-discover-japans-next-baseball-stars)により、日本国内の次世代スター選手を発掘するためのトライアウト企画「PLAN D(https://www.tbs.co.jp/birth-day/plan_d/)」を開催しています。トライアウトを勝ち残った選手はファルコンズのロースターに加わり、ドバイでプレーすることとなります。勝者はシーズン開始前に発表されます。

ベースボール・ユナイテッド会長兼CEOのカッシュ・シェイクは、「日本は世界最高の野球大国のひとつです。日本には、ハイレベルなプロ野球リーグ、強力なマイナー・独立リーグ、高校野球、裾野の広いユース育成機能、そして情熱的なファンなど、トップレベルの野球を生み出すすべての要素が揃っています。これほど多くの日本人選手がファルコンズを代表してくれることを光栄に思います。彼らの野球に対する経験、才能、知見はフィールド内外ですぐに好影響を与えてくれるでしょう」と述べています。

今回ファルコンズでプレーする日本人選手は、川崎宗則、中島裕之、福田秀平などのスター選手をはじめ、NPBでのプレー経験者、現在NPB球団に所属する若手有望株など、幅広い年齢や野球経験を持った顔ぶれが揃っています。

ファルコンズは、ムンバイ・コブラズ、カラチ・モナークス、アラビア・ウルブズとともに、今シーズンの開幕を迎えます。初戦は11月19日（水）、モナークスとの対戦が予定されています。試合は国内外で放映され、公式放映パートナーは10月に発表予定です。ファルコンズのロースターやスケジュールの詳細は baseballunited.com(https://www.baseballunited.com/) でご覧いただけます。

ベースボール・ユナイテッド（Baseball United）

ベースボール・ユナイテッドは「10億人の新しいファンに野球の魅力を届けること」を使命に、中東および南アジア地域に設立された初のプロ野球リーグです。2023年にドバイで開催した初のショーケース試合は127か国で放送され、2億世帯に視聴されました。

経営陣には、会長兼CEOの起業家カッシュ・シェイクを筆頭に、バリー・ラーキン、マリアノ・リベラ、エイドリアン・ベルトレ、アルバート・プホルス、エルビス・アンドラス、フェリックス・ヘルナンデス、ライアン・ハワード、ロナルド・アクーニャJr.など20名の野球レジェンドが参加しています。

プロ野球リーグ運営に留まらず、地元若手選手育成、各国野球連盟とのパートナーシップ、メディア・コンテンツ制作、グッズ販売、社会貢献活動など多方面に事業を展開しています。リーグには30を超える国籍の選手が参加し、革新的なルールを導入することで、世界で最も多様で成長著しい地域から新しい野球の未来を切り拓いています。

会社名：Baseball United Inc.

代表者：Kash Shaikh

ウェブサイト：https://baseballunited.com/

【公式SNS】

・X：https://x.com/BaseballUnited

・Instagram：https://www.instagram.com/baseballunited/

・YouTube：https://www.youtube.com/@baseballunited