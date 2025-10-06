前途多難な漫画家ライフ、笑顔で謳歌できるのか――！？ TVアニメ「笑顔のたえない職場です。」のBlu-ray BOXが2026年2月18日(水)より発売決定！

株式会社ハピネット

☆漫画業界を舞台にしたワーキングガールズコメディ！！

個性豊かなキャラクターの掛け合いに注目！

☆Blu-ray BOXには豪華特典が盛りだくさん！

デジパックケースは原作・くずしろ描きおろし仕様！さらに、大ボリューム16ページに及ぶくずしろ描きおろし漫画やキャスト＆スタッフインタビュー、アニメ劇中に登場する漫画の表紙イラストを収録したスペシャルブックレットに加え、EDに登場するミニキャラのダイカットステッカー4枚セットなど、魅力的な特典が目白押し！

「笑顔のたえない職場です。」Blu-ray BOX商品情報

【発売日】

2026年2月18日(水)

【価格】

30,800円（税込）

【仕様特典】

●原作：くずしろ描きおろしデジパックケース

●窓あきスリーブケース

【封入特典】

●スペシャルブックレット（28P）

・原作：くずしろ描きおろし漫画（16P）

・キャスト＆スタッフインタビュー

・アニメ劇中漫画表紙イラスト

●EDイラストダイカットステッカー4枚セット

【音声特典】

●メインキャストによるオーディオコメンタリー

【映像特典】

●ノンテロップOP・ED

※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。

※全13話収録

発売元・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)くずしろ・講談社／「笑顔のたえない職場です。」製作委員会

「笑顔のたえない職場です。」Blu-ray BOX 購入特典情報

【早期購入特典】

・A4クリアファイル

・「不本意」アクリルキーホルダー

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典は商品と一緒のお渡しとなります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

【店舗別購入特典】

ゲーマーズ

・ゲーマーズ限定版【32,450円（税込）】:アニメ描き下ろしアクリルスタンド（双見奈々＆佐藤 楓）(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10839054/)

・ゲーマーズ特典：アニメ描き下ろしB2タペストリー（双見奈々＆佐藤 楓）(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10837969/)

楽天ブックス

・キャラファインボード(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E7%AC%91%E9%A1%94%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&g=003&l-id=pc-search-box)

・スタンド付きアクリルコースター3個セット（双見奈々、佐藤 楓、間 瑞希）(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E7%AC%91%E9%A1%94%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&g=003&l-id=pc-search-box)



アニメイト(通販含む)

・PVCパスケース(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3268180/)

・アクリルスタンド(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3268180/)

Amazon.co.jp

・アクリルスタンド2個セット（双見奈々、佐藤 楓）(https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FT7QSGY9%7C+B0FT7QH2XP)

あみあみ

・アクリルキャラクタープレート(A5サイズ)(https://www.amiami.jp/)

Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)

・アクリルキーホルダー(https://joshinweb.jp/dp/4907953233317.html)

メロンブックス

・アクリルパネル(A5サイズ)(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3255933)

「笑顔のたえない職場です。」作品情報

【キャスト】

双見奈々：夏吉ゆうこ

佐藤 楓：雨宮 天

間 瑞希：伊藤美来

梨田ありさ：小林ゆう

角館塔子：松井恵理子

浅倉 栞：佐伯伊織

ねこのて：花井美春

間 柚希：早見沙織

滝沢 蓮：能登麻美子

早池峰 和：上坂すみれ

立浪和歌子：井上喜久子

【スタッフ】

原作：くずしろ『笑顔のたえない職場です。』（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：鈴木 薫

シリーズ構成：井上美緒

キャラクターデザイン：宮井加奈

音響監督：田中 亮

音楽：羽岡 佳、土井宏紀

音楽制作：ポニーキャニオン

オープニングテーマ：HoneyWorks feat.ハコニワリリィ「絶対称賛！」

エンディングテーマ：Sizuk「Thankful」

アニメーション制作：Voil

【ストーリー】

双見は駆け出しの少女漫画家。

クールな担当編集や、頼もしいアシスタントらの力を借りて、念願の将棋漫画『昴へ』の連載を、ようやくスタートさせることができたけど……

ストレスでお腹をやられて、1話から締切を延ばしてもらったり。

ネームが進まず、深夜まで机にかじりつく羽目になったり。

夜食で太っちゃったり、よからぬ妄想が止まらなかったり……

前途多難な漫画家ライフ、笑顔で謳歌できるのか ―――！？