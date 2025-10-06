株式会社wesionaryTEAM、幹事AWARD 2025システム開発部門で「COMPANY OF THE YEAR」を受賞

株式会社wesionaryTEAM幹事AWARD 2025 システム開発部門「COMPANY OF THE YEAR」

株式会社wesionaryTEAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役：永田一郎）は、「幹事AWARD 2025」において、システム開発部門の最高位となる「COMPANY OF THE YEAR」に選出されました。本アワードは、システム開発分野において優れた成果を上げた企業を評価・表彰するものであり、昨年の優良企業表彰に続き、今年は最高位の栄誉をいただけたことを大変光栄に思います。

幹事AWARDについて

幹事AWARDは、システム幹事・Web幹事・動画幹事に登録する合計14,675企業(2025年9月時点)の中から、「ご成約数」「顧客満足度」などの独自指標による厳正な審査を経て、優良企業を表彰するものです。2024年7月から2025年6月のデータを基に算出され、業界における信頼性と実績を示す権威ある賞として認識されています。

幹事AWARD委員会からの評価

幹事AWARD委員会からは、以下のコメントをいただきました。

「この度はシステム開発部門『COMPANY OF THE YEAR』受賞、誠におめでとうございます。wesionaryTEAM様は、UXリサーチや心理的安全性を重視したアジャイル開発を通じ、利用者・事業・従業員すべてに有益なシステムを実現されてきました。誠実で熱意あるご提案と確かな開発力が、多くのお客様からの信頼につながっている点を高く評価いたしました。また、複雑化する事業環境においても本質的な課題を見極め、最適な解決策へと導く姿勢が、多くの企業様に選ばれる理由となっております。これからも、システム開発を通じてより多くの企業様の課題解決を支えていただけるよう、一層のご活躍を心より楽しみにしております。」

代表取締役からのコメント

代表取締役 永田一郎よりコメント:

「この度は、システム開発部門『カンパニーオブ・ザ・イヤー』を賜り、誠にありがとうございます。弊社のこれまでの取り組みが、お客様からのご評価、そしてこの度の受賞という形で実を結びましたことを、チーム一同、心より光栄に存じます。

弊社は、技術と事業環境が複雑化する現代において、関係者全員が当事者意識を持って力を発揮できる『共創の場』が不可欠だと確信しております。『共創があたりまえの社会へ』をビジョンに掲げ、UXリサーチ、心理的安全性、アジャイル開発を核とした独自プロセスの確立に努めてまいりました。

今回の受賞を新たな糧とし、より効果的な場作りとプロダクト開発に邁進してまいります。」

wesionaryTEAMの強み

当社は、これまで「共創」を基盤としたシステム開発に注力し、より効果的なプロダクトを提供するために、優れた体験とプロセスを重視してまいりました。具体的には以下の取り組みを実践しています:

- 営業段階から全力で状況や利用者を深く理解し、適切な課題設定とアプローチを確立- 目標や重要な指標をチーム全員で共有し、一体となって開発- オープンなコミュニケーションとプロセスを通じて透明性を高める

今回の受賞は、この取り組みが評価された結果であり、今後もお客様と共に価値を創出していく所存です。

弊社では、新規事業開発、既存システムのリニューアル、業務プロセスの最適化およびDX化のご相談を承っております。この受賞を契機に、新たなパートナーシップの構築を期待しています。

貴社の目標達成に向けた最適なご提案をさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

ご相談の過程で、お客様のニーズや課題を深く理解し、以下のような具体的な成果物をご提供いたします:

会社概要

- 業務プロセスのビフォー/アフター分析- - 業務フローの現状と改善後の姿を明確にし、効率化の方向性を提示- ペルソナとカスタマージャーニーマップ- - ユーザーの特性やニーズを明確にし、最適なユーザー体験を設計 ワイヤーフレームと簡- プロトタイプ- - ユーザーインターフェースやシステムの基本的な設計を視覚化し、ユーザー体験を具現化- システム構成図- - 全体的なシステムの構造をビジュアル化し、実装の概要を明示- RFP（提案依頼書）作成支援- - プロジェクト要件を整理し、ベストな提案を引き出すためのRFPを作成

会社名：株式会社wesionaryTEAM

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 39階

代表者：代表取締役社長 永田 一郎

設立：2020年2月

事業内容：プロダクト開発を中心としたシステム開発、DX推進、共創による新規事業開発

ウェブサイト：https://wesionary.team

パーパス

協働的で効果的なエンジニアリングを通じて、インパクトのあるプロダクトを開発し、お客様そして社会に価値を提供し続けること。

ビジョン

共創があたりまえの社会へ。

ミッション

事業共創プラットフォームで社会のアップデートを加速する。

本件に関するお問合せ先

株式会社wesionaryTEAM 事業共創部

問い合わせフォームへ(https://wesionary.team/contact)

アワード特設ページはこちら: 幹事AWARD 2025(https://system-kanji.com/award/2025)