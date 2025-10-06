最果てのハイライト、新アーティスト写真公開──新曲「ミッドナイトクロウラー」で魅せる“怪物”の進化
■新ビジュアル解禁
最果てのハイライトが、新章の幕開けを告げる最新アーティスト写真を公開。
今回のテーマは“モンスター”。
ボルドーカラーを基調にされた新衣装は、これまでの最果てにはなかった妖艶さと力強さを併せ持つ世界観を描き出す。
この新衣装“モンスター”は、10月14日リリースの新曲『ミッドナイトクロウラー』を連想させたコンセプトで制作されている。
新アーティスト写真 L→R じぇと/アル/永遠カフネ/ゆりつん
アル
ゆりつん
じぇと
永遠カフネ
■最果てのハイライトとは
2023年、新宿LOFTにてデビュー。
東京を拠点に全国で活動する最果てのハイライトは、「最高の記憶を、此処で。」をコンセプトに活動するアイドルグループ。
現代的なサウンドを取り入れながら、唯一無二の世界観を表現し、圧倒的なライブパフォーマンスで観客を魅了し続けている楽曲派アイドル。
音楽性とビジュアル表現を両軸に進化を重ねる姿は、次世代シーンの象徴として注目を集めている。
■リリース記念パーティ開催決定
新衣装と新楽曲の公開を記念して、リリース当日となる**2025年10月14日（火）にスペシャルライブイベントの開催が決定。
最果てのハイライト New digital EP 【ミッドナイトクロウラー】 リリース記念パーティ
2025/10/14（火）
開場時刻 19:00 / 開演時刻 19:30
場所 新宿SAMURAI
https://ticketdive.com/event/saihate1014
■New Digital EP『ミッドナイトクロウラー』情報
最果てのハイライト New Digital EP『ミッドナイトクロウラー』
Release：2025.10.14
Spotify / Apple Music ほか、世界185ヵ国以上・50以上の配信サイトにて全国リリース
-収録楽曲-
1.ミッドナイトクロウラー
作詞・作曲：渡辺壮亮（嘘とカメレオン）
2.逆光のシンデレラ（2025 Remaster）
作詞：かふ / 作曲：NAOCHI（電脳ヒメカ）
3.Dream never ends（2025 Remaster）
作詞：かふ / 作曲：NAOCHI（電脳ヒメカ）