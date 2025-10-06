アニメ生成AIサービス『AnimeGen』日本国内向けベータテストのお知らせ

株式会社AIdeaLab

最先端のAI技術を活用したソリューションを提供する株式会社AIdeaLab（本社：東京都千代田区、代表取締役：冨平準喜）は、2025年10月1日（水）より、アニメ生成AIサービス『AnimeGen（アニメジェン）』のベータ版を公開いたします。

『AnimeGen』は、最先端の生成AI技術を活用し、クリエイターを含め、誰もが手軽にアニメーションを創り出せる動画生成プラットフォームです。これまでアニメ制作に必要とされていた専門知識や高度なソフトウェアを必要とせず、作りたい動画のイメージをテキストで入力するだけで短尺のアニメーションを生成することができます。

今回のベータ版では、2種類の機能を無料でご提供いたします。

・テキストからアニメーション：入力したテキストから短尺アニメーションを生成。

・画像からアニメーション：動かしたい画像をアップロードし、テキストで動画のイメージを入力してアニメーション化。

ベータテストは以下のURLよりご登録ください。

https://bt.animegen.jp/

※登録にはGoogleアカウントが必要です。

※『AnimeGen』は、経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) が実施する、国内の生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）」の支援のもとで提供されます。

※本ベータテストは、動画生成プラットフォームとしてのユーザー満足度の検証を主な目的とし「生成アニメーションの品質に関する評価」「利用体験・操作性に対する満足度」「今後の機能拡張に向けた要望収集」を確認します。また得られたフィードバックは、正式版の機能改善および新規機能開発に活し、GENIACの成果としても報告します。