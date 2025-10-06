大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsaka City SC、関大クラブ2010に4-0で快勝！プラチナリーグ優勝と関西2部昇格へ大きく前進

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

2025年10月5日（日）に開催された「2025シーズン 大阪府社会人サッカー・プラチナリーグ」第10節において、Osaka City SCは関大クラブ2010と対戦し、4-0 のスコアで勝利いたしました。

今季よりプラチナリーグの舞台で関西サッカーリーグ2部昇格を目指して戦っており、リーグ戦も終盤を迎える中での重要な一戦で、チームは攻守両面で圧倒的な力を見せつけました。

■試合概要

日時：2025年10月5日（日）19:10 キックオフ

対戦カード：Osaka City SC vs 関大クラブ2010

会場：OFA万博B面

結果：Osaka City SC 4 -0 関大クラブ2010

試合経過

前半 1-0 酒井（アシスト：里見）

後半 2-0 野勢（アシスト：寺村）

後半 3-0 里見（アシスト：松崎）

後半 4-0 野勢（アシスト：寺村）

試合は序盤からOsaka City SCが主導権を握り、前半に酒井選手のゴールで先制。

後半も攻撃の手を緩めず、野勢選手・里見選手が立て続けに得点を重ね、終始相手を圧倒する内容で快勝を収めました。

■関大クラブ2010戦の振り返り

クラブの未来を懸けた重要な一戦で、選手たちが素晴らしい集中力と闘志を見せてくれました。シーズン終盤に向けて一戦一戦がより重要になりますが、引き続き“史上最速でのJリーグ昇格”という目標に向かって突き進みます。

またOsaka City SCは、2025年シーズンのプラチナリーグ優勝と関西サッカーリーグ2部昇格という次なるステージを目指して、残りのリーグ戦も全力で戦ってまいります。

サポーターの皆さま、スポンサー企業の皆さまのさらなる熱い応援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

OsakaCitySCについて

私たちOsakaCitySCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。全国にはすでに数多くのJリーグクラブが存在していますが、私たちは今年度のスローガンである「挑む者が世界を揺らす」を胸に、エキサイティングな試合を目指して日々練習に励んでいます。設立からわずか4年のクラブではありますが、圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきたいと考えています。

株式会社RAXUS Osaka City SC 会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/