TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールBlu-rayシリーズ発売決定！

TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールのBlu-rayシリーズ第3巻と第4巻の発売が決定！第3巻は2026年1月28日（水）、第4巻は2026年3月25日（水）の発売を予定です。なお、封入特典やメーカー特典、早期予約特典も公開されています。

2025年10月6日（月） よりTOKYO MX 、ＢＳ日テレ 、サンテレビ、MBSほかにて順次放送を開始しているTVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールは、WEB小説投稿サイトにて連載中の、槻影氏による異世界コメディファンタジー小説『嘆きの亡霊は引退したい』を原作としています。そのシリーズ累計発行部数は240万部を突破しており、原作最新小説は1～13巻、コミカライズは1～11巻が好評発売中です。

第2クールもBlu-rayシリーズ発売決定！！

TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』のBlu-ray第3巻・第4巻発売が決定しました。

＜第14話～第18話収録のBlu-ray第3巻＞

2026年1月28日（水）発売 価格：15,400円（税込）

＜第19話～第24話収録のBlu-ray第4巻＞

2026年3月25日（水）発売 価格：16,500円（税込）

封入特典にはなんと、原作・槻影先生書き下ろしのショートストーリーとキャラクター原案・チーコ先生描き下ろしイラストを使用した豪華ブックレット！

ジャケット写真

さらにメーカー特典として、第3巻に「チーコ先生描き下ろし複製ミニ色紙（クライ）」、第4巻に「チーコ先生描き下ろし複製ミニ色紙（ティノ）」が登場。また、Blu-ray第3巻を対象店舗にて期間中にご予約いただいた方に、早期予約特典「RPG風ダイカットステッカー（クライ＆ティノ）」も付いてくる！その他、各種法人別特典などの詳細は公式HP（https://nageki-anime.com/#top）をご確認ください。

▼Blu-ray法人別オリジナル特典

▼早期予約キャンペーン情報

2026年1月28日（水）発売Blu-ray第3巻を対象店舗にて期間中にご予約いただいた方に

RPG風ダイカットステッカー（クライ＆ティノ）をプレゼント！

※特典は商品購入時にお渡しいたします。

放送・配信情報

■放送情報

▼放送局／放送日時

TOKYO MX・ＢＳ日テレ ／ 2025年10月6日 毎週月曜日23:30～

サンテレビ ／ 2025年10月6日 毎週月曜日24:00～

MBS ／ 2025年10月7日 毎週火曜日27:30～

AT-X ／ 2025年10月9日 毎週木曜日23:30～ ※リピート放送（毎週月曜日11:30～/毎週水曜日17:30～）

■配信情報

▼1次先行配信（2025年10月4日 毎週土曜日23:30～）

ABEMA／dアニメストア

▼2次先行配信（2025年10月7日 毎週火曜日24:00～）

Lemino／アニメタイムズ／DMM TV／U-NEXT／アニメ放題

▼一般配信（2025年10月8日 毎週水曜日24:00～）

Amazon Prime Video／バンダイチャンネル／FOD／Hulu／J:COM STREAM／TELASA／milplus／Pontaパス／AnimeFesta／Disney＋／TVer

※放送・配信日時は予告なく変更となる場合がございます。

イントロダクション

トレジャーハンターになろうぜ

目指すはただひとつ、世界最強の英雄だ

かつてそんな誓いを交わした六人の中でひとりだけ圧倒的に才能がなかった少年がいた。

ある日挫折を口にした彼に、幼馴染は言った。「クライ、お前、特に役割ないんだからリーダーやれよ」

才能があり過ぎる怪物達（=幼馴染達）で結成されたパーティ《嘆きの亡霊（ストレンジ・グリーフ）》は数年にしてその名を帝都中に轟かせ、そのてっぺんに据えられた彼はあれよあれよという間に最強パーティのリーダーとして祭り上げられた。

跳ね上がる周囲からの期待により彼の言動はいつだって勘違いされ、事態は予想もしない展開に…。

これは、最強パーティのリーダーにして最強のクランマスターとして名を馳せるクライ・アンドリヒの栄光と苦悩に満ちた英雄譚である！

作品情報

▼スタッフ

原作：槻影（GCノベルズ／マイクロマガジン社刊）

キャラクター原案：チーコ

監督：たかたまさひろ

第2クールオープニング主題歌：安野希世乃

第2クールエンディング主題歌：i☆Ris

アニメーション制作：ゼロジー

▼キャスト

クライ・アンドリヒ：小野賢章

ティノ・シェイド：久保田未夢

リィズ・スマート：ファイルーズあい

シトリー・スマート：小原好美

アンセム・スマート（ナレーション）：杉田智和

ルーク・サイコル：天崎滉平

ルシア・ロジェ：古賀葵

エヴァ・レンフィード：大地葉

ルーダ・ルンベック：関根明良

ギルベルト・ブッシュ：前田誠二

ガーク・ヴェルター：大塚明夫

カイナ・ノス：道井悠

クロエ・ヴェルター：天野聡美

▼WEB

公式サイト：https://nageki-anime.com

公式X：@nageki_official(https://x.com/nageki_official)（推奨ハッシュタグ：#嘆きの亡霊）

▼権利表記

(C)槻影・チーコ／マイクロマガジン社／「嘆きの亡霊」製作委員会

原作小説・コミカライズ情報

▼原作小説1~13巻が好評発売中！

『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』

（マイクロマガジン社／GCノベルズ刊）

著者／槻影 イラスト／チーコ

★原作特設サイト：https://gcnovels.jp/nageki/

▼コミカライズ1~11巻が好評発売中！

『嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』

（KADOKAWA／電撃コミックスNEXT）

著者／蛇野らい 原作／槻影 キャラクター原案／チーコ

https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM00000016010000_68/

