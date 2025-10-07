TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¡ÙBlu-ray BOX 2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤â²ò¶Ø¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¡×Blu-ray BOX¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª
Blu-ray½é²óÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÌÚÇµ»ÒÁý½ï½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ&ÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÉõÆþ!
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÇÁüÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°Ã´Åö¤Î¡ÖNornis¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤â¼ýÏ¿!
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¡ÙBlu-ray BOXÈ¯ÇäCM¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=0pokFEldKMI ]
Blu-ray BOX¾¦ÉÊ¾ðÊó
Blu-ray BOXÎ©ÂÎ¸«ËÜ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§\36,300¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \33,000¡Ë
ÉÊÈÖ¡§MJHX-02067
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¥Ç¥£¥¹¥¯Ëç¿ô¡§2Ëç
¼ýÏ¿Ê¬¿ô¡§ËÜÊÔÌó288Ê¬¡¢ÆÃÅµÌó80Ê¬
¼ýÏ¿ÏÃ¡§Âè1～12ÏÃ
¼ýÏ¿¡§Blu-ray¡Ú±ÇÁü¡¡MPEG-4 AVC 1080p¡¿²»À¼¡¡¥ê¥Ë¥¢PCM¡Û
¡Ú½é²óÆÃÅµ(Í½Äê)¡Û
¡¦¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¥ï¥ó¥Ôー¥¹BOX
¡¦ÆÃÀ½¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦¸¶ºî½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡õÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¼ýÏ¿ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÊÁ´36P¡Ë
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ(Í½Äê)¡Û
¡¦¥¥ã¥¹¥È¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡ÊÂè1ÏÃ¡õÂè12ÏÃ¡Ë
¡¡¡ã¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥¥ã¥¹¥È¡ä
¡¡ Âè1ÏÃ¡§¥¿¥±¥ëÌò¡¦Åçºê¿®Ä¹¡¢¥ÓーÌò¡¦°ËÆ£ºÌº»¡¢¥Ö¥í¥é¥¤¥ÈÌò¡¦¾®»ÔâÃ¶×
¡¡ Âè12ÏÃ¡§¥¿¥±¥ëÌò¡¦Åçºê¿®Ä¹¡¢¥¯¥ì¥¤¥¹¥È¥óÌò¡¦¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢¥×¥Ë¤µ¤óÌò¡¦º´Æ£ÁïÈþ
¡¦Nornis¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡ÊÂè1ÏÃ¡Ë
¡¡¡ã¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥¥ã¥¹¥È¡ä
¡¡Øü°ç¤È¤³¡¢Ä®ÅÄ¤Á¤Þ
¡¦¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¡¦¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¦PV¡¦CM½¸
¡¦È¯Çä¡¿ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹
Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ
¢§ÆÃÅµÉÕ¤¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
URL¼êÇÛÃæ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)
ÂæºÂÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー2¸Ä¥»¥Ã¥È
Amazon.co.jp
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È10Ëç¥»¥Ã¥È
amiami(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥ìー¥È(A5¥µ¥¤¥º)
¥²ー¥Þー¥º
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¿¥ª¥ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
