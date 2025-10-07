『魔法使いの嫁』23巻発売記念！「ebookjapan」で『魔法使いの嫁』が本日10月7日（火）24時間限定で全巻無料

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp(https://ebookjapan.yahoo.co.jp) において、本日10月7日（火）限定で『魔法使いの嫁』（ヤマザキコレ／ブシロードワークス）の全巻無料キャンペーンを開催します。

■『魔法使いの嫁』全巻無料キャンペーン：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/886312/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/886312/)

「ebookjapan」では、『魔法使いの嫁』（ヤマザキコレ／ブシロードワークス）最新巻23巻が10月8日（水）に配信されることを記念し、本日10月7日（火）限定での全巻無料キャンペーンを開催します。

『魔法使いの嫁』は、WEBマンガサイト「コミックグロウル」（ブシロードワークス）にて大好評連載中の異類婚姻幻想譚で、コミックスの累計発行部数1200万部を超えた大人気作品です。

本キャンペーンでは、『魔法使いの嫁』1～22巻を無料で一気読みすることができ、翌日発売となる最新23巻に追いつくことができます。

さらに、10月8日（水）から10月21日（火）の期間には、対象巻が最大50％OFFとなる「『魔法使いの嫁』23巻 配信記念フェア」を開催します。

この機会に、ぜひ『魔法使いの嫁』を「ebookjapan」でお楽しみください。

「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■『魔法使いの嫁』全巻無料キャンペーン 概要

「ebookjapan」にて本日10月7日（火）限定で1～22巻を無料公開。

作品 URL：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/886312/

開催期間：2025年10月7日（火）0：00～23：59

■『魔法使いの嫁』23巻 配信記念フェア

『魔法使いの嫁』最新刊23巻の配信を記念し、「ebookjapan」にて対象巻が10月8日（水）から10月21日（火）の期間、最大50％OFFとなります。

URL：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/64030/

開催期間：2025年10月8日（水）0：00～2025年10月21日（火）23：59

