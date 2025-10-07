アイドルの伊織芽衣が1st写真集『芽色-めいろ-』を2025年11月27日（木）に発売！

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区）は、ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿し、ミスiD2021「女の子のためのグラビア賞」を獲得した元「Couleur Clarity」のメンバーで、現在は「GigiL」のメンバーとしてアイドル活動をしている伊織芽衣の1st写真集『芽色-めいろ-』を2025年11月27日（木）に発売します。




SNSで水着やランジェリー姿などの写真を投稿している伊織芽衣が、本作では過去最大露出、そして“限界なしグラビア”に挑戦！ 見える手前ギリギリを攻めまくった1st写真集となりました。現役アイドルということもあり、セクシーな中にも可愛らしさをふんだんに盛り込んだ一冊になっています。



撮影地に選ばれたのは、彼女が初めて訪れたというインドネシア・バリ。ジャーマンビーチやクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、リゾート色たっぷりのプール付きヴィラを貸し切って撮影を行いました。



先行カットは、ピンクのドット柄のねこ耳姿からの紐Tバックショット、赤ランジェリーのシャワーシーン、グレーの変形ボディスーツ、お尻部分が丸見えの水色ランジェリー、クタの街歩きを楽しむブルーのワンピース、そしてストッキング着用の秘書姿、さらに裸になんとリボンだけの上半身カットまで。こちらは写真集には全身カットも掲載されます。



他にも、超ローライズのランジェリー、バリの熱帯雨林の中ほぼ裸でプールで遊ぶ姿、裸が透けて見える薄いベビードール、バスタブに張った乳白色のお湯の中で生まれたままの姿など、これでもかというくらい“限界なしグラビア”が展開。今の伊織芽衣のすべてを盛り込んだ一冊です。



表紙には、水色のランジェリー姿のカットを採用。肩紐が落ちた美しいバストラインと吸い込まれるような瞳でこちらを見つめる表情が印象的です。表紙をはじめ、左右の向きや寄り具合など、すべての写真は彼女がセレクトしており、本人のこだわりが詰まっています。



タイトルの『芽色-めいろ-』は、本人が考案したもので、自分の名前を入れたいという気持ちと、1st写真集で様々な自分を表現したいというふたつの思いが込められています。彼女はコメントで「幅広くえっちに頑張ったのでたくさんの方に見ていただきたいです！」とも。また、初めてのエッセイにも挑戦しています。



「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」「楽天ブックス」、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、本写真集の限定生写真付き特典をご用意。さらに、高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時に発売となります。


加えて、発売記念として2025年11月30日（日）に都内にて「お渡し会」も実施。


さらに、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、2025年11月27日（木）～2025年12月14日（日）に写真集のパネル展を開催。スペシャル企画として、展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」が併せて実施されることも決定しました。













■伊織芽衣コメント

初の海外ロケ！
ドキドキワクワクしながら4泊5日、楽しんで撮影してきました。
大手出版社から初めてのメジャー写真集！ということで正統派なグラビアから髪ブラや紐、ほぼ全裸……なものまで限界なしで挑戦しました！
可愛いものから大人セクシー、様々なジャンルを幅広くえっちに頑張ったのでたくさんの方に見ていただきたいです！




■プロフィール

伊織芽衣（いおり めい）


ニックネーム：めいにゃんこ


誕生日：3月30日


出身：埼玉県


身長：162cm


趣味：ねこ吸い、昼寝


特技：ご飯をきれいに食べる



ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿、ミスiD2021「女の子のためのグラビア賞」を獲得。同人グラビアで活動しつつ、期間限定アイドル「Couleur Clarity」で1年半活動、現在は「GigiL」のメンバーとしてアイドル活動をしている。



■書誌情報





『伊織芽衣1st写真集 芽色-めいろ-』


著者：伊織芽衣


撮影：田中智久


発売日：2025年11月27日（木）


定価：4,180円（本体3,800円＋税）


仕様：A4判／128ページ


ISBN：978-4-04-738215-2


発行：株式会社KADOKAWA



■限定特典情報

【Amazon.co.jp 限定特典】


生写真1枚付き


※特典はなくなり次第終了となります。


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT6W5C43


JANコード：4534993326053








【セブンネットショッピング限定特典】


生写真1枚付き


※特典はなくなり次第終了となります。


https://7net.omni7.jp/detail/1107651188


※発売日表記：2025年11月28日








【HMV&BOOKS online 限定特典】


生写真1枚付き


※特典はなくなり次第終了となります。


https://www.hmv.co.jp/product/detail/16294510









【楽天ブックス限定特典】


生写真1枚付き


※特典はなくなり次第終了となります。


https://books.rakuten.co.jp/rb/18402953/








【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】


2025年11月27日（木）10:00～2025年12月14日（日）営業終了


生写真1枚付き


※特典はなくなり次第終了となります。


https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12934583857.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/iorimei20251127.html








【電子版】


アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き


発売日である2025年11月27日（木）より各ストアで販売







※イベント、特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。



■発売記念お渡し会 開催決定！


【お渡し会 概要】
日程：2025年11月30日（日）開催


場所：都内


時間：（1）11:30～ （2）12:30～ （3）14:30～ （4）15:30～


イベントURL：https://iorimeiphotobook.stores.jp


※4部とも衣装は違います。すべて水着か下着になります。



▼お渡し会 特典内容


■1冊券


・サインなし写真集1冊（ご本人よりお渡し）



■3冊券


・サイン入り写真集1冊（ご本人よりお渡し）


・通常本2冊



■5冊券


・サイン入り写真集1冊（その場でご本人から直筆メッセージ入れ＋ご本人よりお渡し）


・通常本4冊


・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚


・本人1ショットチェキ



■10冊券


・サイン入り写真集1冊（その場でご本人から直筆メッセージ入れ＋ご本人よりお渡し）


・通常本9冊


・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚


・本人1ショットチェキ


・私物にサイン


・お客様の携帯（動画10秒）か、お客様の一眼レフカメラか携帯で静止画で本人を30秒撮影


※各券種、数に限りございますので無くなり次第終了となります。


※事前のお取り置き等は不可となります。



（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久