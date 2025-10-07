アニメ「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」Blu-ray全2巻　1巻：2/4（水）、2巻：4/1（水）発売決定！2/4（水）DVDレンタル開始！

株式会社ハピネットアニメ公式サイト :https://sutetsuyo-anime.com/

★国内累計発行部数160万部越えの人気原作！

原作は既刊11巻(小説5巻・コミカライズ6巻)、国内累計発行部数160万部(紙・電子合算)突破と絶好調。海外でも北米、アジア(中国、韓国、台湾、タイ)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、ロシア)と世界中に展開。海外累計発行部数も20万部(紙・電子合算)を突破！

★昨今の異世界作品とは一線を画す重厚なストーリー！

主人公の晶が、苦悩や葛藤に苛まれつつも暗殺者として強くなっていく様子を熱く描く。主人公だけでなく、自ら先頭を切って戦うエルフのヒロインや、百戦錬磨の騎士団長、ドラゴンに変身する巨大猫など、王道ファンタジーを思わせる魅力的なキャラが多数登場。

★超一流のスタッフによる最高品質のアニメ映像！

制作は「機動戦士ガンダム」シリーズや「コードギアス」シリーズを手掛けるサンライズ。監督は「蒼穹のファフナー」シリーズや「宇宙戦艦ヤマト2202」を監督した羽原信義。国内有数のアニメスタジオと数々の名作を生み出してきた監督が本気で取り組んだ、アクションありコメディあり、更に1話から最終話まで全く崩れない、超美麗作画異世界アニメ。

★ティザーPVは再生回数50万回越える人気！

25年2月18日にティザーPV解禁。再生後大きな話題となり、現時点で再生回数は50万回超。世界各国からポジティブなコメントも多数。25年3月23日にはAnime Japan 2025にて監督・キャストのトークショーイベントも実施。キャパ200人のステージ整理券が開場1時間で配布終了するなど、新作にも関わらず大盛況。

Blu-ray 法人別オリジナル特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2388_1_e26fa5706f8b39877d7a001a1aeb1502.jpg?v=202510070926 ]

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典の仕様は変更となる場合がございます。

▼「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」 Blu-ray 商品情報

【発売日】

Blu-ray 1巻 2026年2月4日（水）※同日DVDレンタル開始

2巻 2026年4月1日（水）

【価格】

Blu-ray 全2巻 各17,600円（税込）

【仕様】

・アニメ描き下ろし三方背ケース

【音声特典】

・オーディオコメンタリー

【映像特典】

・ノンテロップOP（1巻）

・ノンテロップED（2巻）

【封入特典】

・ブックレット（16P）

・原画カード（2枚）

※商品・特典の仕様は変更となる場合がございます。

▼「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」作品情報

【キャスト】

織田 晶：大塚剛央

アメリア・ローズクォーツ：水野 朔

夜：小林沙苗

リア・ラグーン：田村好

サラン・ミスレイ：諏訪部順一

【スタッフ】

原作：赤井まつり「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」（オーバーラップ文庫刊）

キャラクター原案：東西

原作コミック：合鴨ひろゆき（「コミックガルド」連載）

監督：羽原信義

シリーズ構成・脚本：岡田邦彦

キャラクターデザイン：岡田洋奈、斉藤香

サブキャラクターデザイン：江禹辰

魔物デザイン：山根理宏

プロップデザイン：江間一隆

メインアニメーター：石原 満

３DCG：安田兼盛美術監督：鈴木朗

色彩設計：森ゆうき

撮影監督：高橋昭裕

編集：小野寺絵美

音響監督：森下広人

音響制作：叶音

音楽：五十嵐 聡（TOKYO LOGIC）

アニメーション制作：サンライズ

オープニングテーマ：VESPERBELL「一閃」

エンディングテーマ：BONNIE PINK「Like Gravity」

【ストーリー】

クラスメイトと共に異世界に召喚された高校生・織田 晶。

召喚によってクラスメイト全員にチート能力が付与される中、

彼は生来の影の薄さからか平凡な“暗殺者"の能力を得る。

だが、ただの“暗殺者”のはずなのにステータス値が、

最強の職業“勇者”すら軽々と凌駕していて――!?

そして、召喚の首謀者である国王の言動に疑念を抱いた晶は、

自分の存在をひた隠しその陰謀を暴くも、逆にあらぬ罪を

着せられ追われる立場に追い込まれてしまう。

国王への復讐を誓った彼は、逃げ込んだ前人未踏の迷宮深層で

エルフの少女アメリアと邂逅を果たす――…。

これは“暗殺者”の能力を得た少年が、エルフの少女と出逢い、

真の”暗殺者”へと至るまでの物語。

▼メインPV2

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6JhkExwfrs ]

《アニメ放送情報》

・テレビ東京 10月6日（月）深夜1時30分～放送

・BSフジ 10月8日（水）深夜0時30分～放送

・アニマックス 10月25日（土）毎週土曜日 23時00分～放送

テレ東放送終了後よりdアニメストア・ABEMAにて独占配信開始！

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。

権利元：暗殺者のステータスが勇者よりも強い製作委員会

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)赤井まつり・オーバーラップ/暗殺者のステータスが勇者よりも強い製作委員会