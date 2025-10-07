石川県初出店【整足院 金沢店】外反母趾・足の痛み専門「整足院」が10月8日オープン
― 全国76店舗目、石川県で初となる「整足院 金沢店」が2025年10月8日（水）にグランドオープン ―
外反母趾・足の痛み専門の施術所『整足院』を運営する、「株式会社 整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉 清孝）」は、「株式会社more（本社：福井県小浜市、代表取締役：馬場 基樹）」と同オーナー2店舗目となるフランチャイズ契約を交わし、「整足院 金沢店」をオープンいたします。
石川県内では初の整足院店舗となり、石川県の皆さまにも特許「整足テーピング」を通じて、足の健康改善と快適な歩行をサポートいたします。
オープンを記念して、期間限定の「オープニングキャンペーン」も実施いたします。
【店舗概要】
● 店舗名：整足院 金沢店
● グランドオープン日：2025年10月8日（水）
● 営業時間：10:00～20:00（完全予約制）
● 定休日：木曜、日曜
● 電話番号：070-9012-6129
● 所在地：〒921-8002 石川県金沢市玉鉾1-168 松本ビル101
● アクセス：JR線「金沢駅」「西金沢駅」より車で8分／北陸鉄道バス「玉鉾2丁目」バス停から徒歩2分
● 店舗サイト：https://seisokuin.jp/kanazawa/
【主なサービス内容】
● 特許取得の「整足テーピング」による施術（外反母趾・足の痛み・浮き指などに対応）
● 足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」の販売
● 施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーターの販売
● スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズの取り扱い
【整足院とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として2017年3月に東京都・田園調布で開業。独自ノウハウと特許を取得した「整足テーピング」による管理型施術で、足本来の機能回復を目指します。
「どこに行っても改善されなかった」と悩む多くの患者さまの“駆け込み寺”として信頼を集めています。
2020年からはフランチャイズ展開を開始し、直営店・加盟店をあわせて全国に店舗を拡大中。今回の金沢店で76店舗目となり、今後も複数の新規出店を予定しています。
【会社概要】
● 会社名：株式会社 整足院（Seisokuin Inc.）
● 所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
● 設立：2019年1月16日
● 代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
● 事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営及びフランチャイズ）
● 公式サイト：https://seisokuin.jp/
