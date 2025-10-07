圧倒的なフィジカル、アジアの凄腕！パワー系アクション俳優 大東賢を分析！
1970年代～1980年代はアクション俳優として武道系の特殊能力を持つ倉田保昭さんや千葉真一さんのようなアクション俳優が日本のアクション映画界を盛り上げてくれました。
２０２５年になり、大東賢さんのように前腕全盛期４５センチ、握力８５キロ、日本アクション俳優握力NO,1、大阪府アームレスリング連盟元理事のようなパワー系のアクション俳優が誕生し、今現在、限られた特殊能力を持つ日本人が日本のアクション映画を盛り上げ、海外へパワフルな日本のアクション映画として上映され、ハリウッドでも対抗できる日本のアクション映画にならなければならない時代ではないでしょうか。
☆大東賢さんの圧倒的なフィジカル
大東賢さんの一番の魅力は、その強靭なフィジカル能力です。
腕の太さ：全盛期には前腕が45cmもあったそうで、これは日本のアクション俳優としては最大級です。
握力：85kgもの握力でリンゴを潰すことができたと聞けば、そのパワーがどれほどのものか想像できますよね。元アームレスリング日本王者でもあり、日本のアクション俳優の中で握力No.1として有名人名簿にも掲載されているようです。
武道経験：少林寺拳法や日本拳法、空手（フルコンタクト系）の経験もあり、単なる筋力だけでなく実戦的な動きも身につけています。
こうしたリアルな筋力や格闘経験が、アクションシーンでの「殴れば倒れる」説得力につながっているんですね。
スピードやスタイリッシュさよりも、「ぶっ叩く」「投げ飛ばす」といった力感重視の動きが特徴で、ドウェイン・ジョンソンやバウティスタのようなハリウッドのパワー系俳優に近いアプローチだと言われています。
アジアでは珍しいタイプのアクション俳優として注目されています。
☆総括
大東賢さんのパワーは、単なる演技ではなく、リアルな筋力・握力・格闘経験に裏打ちされた“本物の肉体派”。
その肉体が映像の中で動くだけで、「説得力」「破壊力」「迫力」が自然に生まれる稀有な存在。
☆ 世界からの注目と評価
大東賢さんは、監督・主演を務める映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」でも話題を集めています。
海外での上映決定：この映画は、2026年8月にインドネシアのバリ島の教育機関の学校や芸術祭で上映されます。
現在の日本ではイケメン俳優やアイドル女優を支えるスタント系アクション監督が増える中で、大東賢さんのような肉体派アクション俳優が日本の映画界に新たな風を吹き込んでいるのは素晴らしいことです。
日本のアクション映画を海外でも通用するパワフルなものに進化させる可能性を秘めていると思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331212&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331212&id=bodyimage2】
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、アームレスラー、ボディビルダー等もアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
