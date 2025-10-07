美容サプリメント【女神のレシピ！ビューティーセルパーフェクション】2025年10月10日より発売開始！
女性の美を応援する株式会社アイザ（本社:茨城県稲敷市、代表取締役社長:関川 忍）は、分子栄養学に基づく新サプリメント「女神のレシピ ビューティーセルパーフェクション」を発売開始いたしました。大人女性の美容と健康をサポートする、分子栄養学に着目した11種の厳選栄養素を配合
大人女性の美容と健康をサポートする「女神のレシピ ビューティーセルパーフェクション」を、2025年10月10日より発売開始いたします。分子栄養学の観点から厳選された11種類の栄養素をバランスよく配合し、現代女性の美と健康づくりを応援します。
背景:美容と健康が気になる大人女性の栄養課題
年齢を重ねるにつれ、肌や髪、体調の変化が気になる女性は少なくありません。バランスの良い食事、適度な運動、質の高い睡眠が美容と健康の基本とされていますが、現代の忙しい生活では、栄養バランスを意識した食事を毎日続けることは容易ではありません。さらに、一般的に30代以降は栄養素の吸収効率が変化するといわれており、50代ではタンパク質の吸収が30代と比べて約半分にまで低下するというデータも存在します。こうした背景から、日々の食生活だけでは十分な栄養補給が難しいと感じる方が増えています。
「女神のレシピ」の特徴
「ビューティーセルパーフェクション」は、日本人女性が不足しがちな栄養素を分子栄養学の視点で厳選。吸収にこだわった配合設計で、しっかり摂りたい栄養を一つにまとめました。主な成分は以下の通りです。
低分子ペプチドコラーゲン： 分子量を小さくした吸収しやすい形のコラーゲンペプチド。
ビタミンC、D、B群： 日々の健康維持に欠かせないビタミン類。
亜鉛、銅、マグネシウム、セレン、鉄： 女性に大切な5種のミネラルを配合。
エクオール： 大豆イソフラボン由来の成分。
柘榴エキス： 女性の美容習慣に人気の植物エキス。
これら11種類の栄養素をバランスよく配合し、日々の食生活をサポートします。
品質と安全性にこだわった製品づくり
「ビューティーセルパーフェクション」は、GMP認証、ISO22000第三者認証、SSOP（衛生標準作業手順）を取得した国内工場で製造。品質管理を徹底し、毎日安心して続けられる製品づくりを心がけています。
開発者のコメント
「現代女性は多忙な生活の中で、栄養バランスを保つことが難しい状況にあります。『女神のレシピ』は、吸収にこだわった栄養素を厳選し、細胞レベルで美と健康を支えることを目指して開発しました。毎日をいきいきと輝く自分で過ごしたい女性に、ぜひ手に取っていただきたいサプリメントです。」（開発責任者:蛯名 恵夢美）
商品概要
商品名：ビューティーセルパーフェクション
JAN：4580740920562
内容量：510g
希望小売価格：18,000円（税込）
販売開始日：2025年10月10日
商品サイト：https://izanet.co.jp/products/bcp
販売者
株式会社アイザ
https://izanet.co.jp
茨城県稲敷市羽賀1795-2
