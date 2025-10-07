オンラインセミナー『押さえておくべき法人税！減価償却の処理・寄付金・グループ法人税制等（決算マスター講座５）』2025年11月12日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『押さえておくべき法人税！減価償却の処理・寄付金・グループ法人税制等（決算マスター講座５）』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
本講座では、法人税の主要となる論点（減価償却、寄付金、受取配当金等）の基礎を習得していただきます。
特に設備投資の多い製造業やグループ経営をされている企業様には、押さえていただきたい論点になります。
【具体的な講座内容】
（1）減価償却（償却超過の処理、特別償却等）
（2）寄付金
（3）グループ法人税制
（4）受取配当金の益金不算入
【開催日】
2025/11/12（水） 13：00～17：00
【講 師】
アタックス税理士法人 税理士
貝沼 広大
【受講料】
一般：24,200円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
実務者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2086
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
