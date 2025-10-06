【Chance&Empowerment project】株式会社 UMITTOとChance&Empowerment パートナー締結のお知らせ

株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ

この度、神奈川県西湘エリアで、地元企業と人材を繋げる地域特化型人材紹介事業 「神奈川西湘求人ナビ」を運営する株式会社 UMITTO（本社：小田原市浜町、代表取締役：黒田 寛亮）と株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：佐藤伸也)の二者間による【Chance&Empowerment パートナー】≪スポーツ振興・普及・発展、及び SDGs（Sustainable Development Goals / 持続可能な開発目標）の達成等に向けた豊かな地域づくりへ寄与すること≫を締結しましたのでお知らせいたします。

「Chance&Empowerment パートナー」の主な内容は、以下の通りとなります。

（1） 求人者の採用課題を引き出し、採用に向けた取り組みを支援すること。

（2） 求人者、及び求職者に対して人材雇用に繋がる支援をすること。

（3） 地域スポーツ、地域貢献事業、人材紹介事業で地元企業ならびに地域経済の発展に寄与すること。

※(左) 株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ 代表取締役社長 佐藤 伸也

(右) 株式会社 UMITTO 代表取締役黒田 寛亮さま

株式会社 UMITTO 代表取締役黒田 寛亮さまコメント

この度、湘南ベルマーレフットサルクラブ様と事業協定を締結し、神奈川県西湘エリアの若手人材雇用課題に挑む新たな取り組みをスタートできたことを大変嬉しく思います。人口減少や都市部への人材流出により、地元企業の若手採用はますます難しくなっておりますが、スポーツが持つ発信力やネットワークと、人材事業のノウハウを掛け合わせることで、地域で働きたい若者と企業の出会いを創出し、定着を支援してまいります。本協定を通じて、地域の未来を担う若者が成長できる環境を整備し、持続可能な地域経済の発展に尽力してまいります。

株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ 代表取締役社長 佐藤 伸也コメント

このたび、地域に根ざした人材支援を実践するUMITTOさんとの協定締結をできたことを大変嬉しく思います。

当クラブでは現在、約50名の大学生・高校生インターンが地域プロジェクトに参画しており、競技と社会をつなぐ実践型キャリア支援に力を入れています。

今後はこの仕組みをさらに拡大し、キャリア支援そのものを事業化することで、地域の若手人材育成により一層貢献していく予定です。

インターン生にとってもキャリアの選択肢が広がり、就職前にリアルな企業情報を得られることは、将来の意思決定において非常に貴重な経験となります。

スポーツが持つ「共感と挑戦の循環」を、地元企業の採用や人づくりの現場に接続すること。それが私たちの「Chance & Empowerment」プロジェクトの根幹です。

UMITTOさまとともに、地域からチャンスを生み出し、働くことの喜びや誇りを次の世代へつなげていきたいと考えています。

株式会社 UMITTOについて

【会社概要】

所在地：神奈川県小田原市浜町三丁目 27 番地 11 号

代表者：代表取締役社⾧ 黒田 寛亮

設立：2024 年 10 月

【事業内容】

小田原の海のすぐ傍に位置し『 海にコミットし続け「海と人・場所・食」を繋げていく 』をコンセプトに UMITTO(ウミット)と名付け、昨年 10 月に設立。地域の課題と経済へ貢献出

来る事業の創出を目標に運営を行っている。

・有料職業紹介事業(国内/海外)（14-ユ-314341）

・ 外国人技能実習生管理（PROGRESS WORKS 協同組合）

・ 水産食育事業（セリツアー・魚教室・魚捌き体験 等）

・ 釣りレジャー事業（釣り体験教室 等）