







京都酒造株式会社（所在地：京都府船井郡京丹波町、代表取締役：豊田和也）は、午（ウマ）年を祝う特別なブレンデッドウイスキー「京都ウイスキー シェリーカスクフィニッシュ」を京都府内限定・数量限定で2025年11月14日（金）より発売いたします。

商品概要

本商品は、京丹波町の自然豊かな環境で育まれた良質な水を使用して仕込んだウイスキーを、シェリー樽で後熟（フィニッシュ）することで、芳醇な香りと深みのある味わいを実現したブレンデッドウイスキーです。

ラベルには京都の伝統工芸である西陣織を採用し、京都の文化と職人技を融合させた特別な一本に仕上げました。

京都府内でのみ入手可能な、地域限定の逸品です。

商品コンセプト

十二支において、午は躍動と繁栄の象徴とされています。

勢いよく駆け抜ける姿から飛躍や発展をもたらし、前進する力強いエネルギーを持つとされる午年にちなみ、本商品を通じて、皆様にとって躍動感あふれる素晴らしい一年となることを願い開発いたしました。

商品の特長

・産地の恵み：京丹波町の良質な水を使用

・伝統製法：シェリー樽による後熟で実現する豊かな風味

・京都の伝統美：ラベルに西陣織を採用

・地域限定：京都府内でのみ販売する希少なボトル

・限定デザイン：午年を象徴する特別なラベルデザイン

・数量限定：希少性の高い限定生産

西陣織ラベルについて

西陣織は、京都・西陣で織られる伝統的な高級織物で、その繊細な技術と美しさは世界的にも高く評価されています。

本商品では、京都の伝統工芸の粋を集め、ウイスキーの品質とともに、視覚でもお楽しみいただける逸品となっております。

商品詳細









・商品名：京都ウイスキー シェリーカスクフィニッシュ

・内容量：700ml

・度数：43%

・販売価格：4,500円（税抜き）

・発売日：11月14日（金）発売開始予定

・販売数量：数量限定

・販売地域：京都府内限定

本件に関するお問い合わせ先

京都酒造株式会社

担当：豊田

京都府船井郡京丹波町坂原南林11番

TEL：0771-84-0110

Email：info@kyotoshuzo.co.jp

公式サイト：https://kyotoshuzo.com/