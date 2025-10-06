YouTube登録者数300万人超！ 大人気YouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」のなぞなぞ本『おもしろすぎてすまない！ すまない先生なぞなぞ』が10月6日（月）発売！
登録者数300万人超！ 子どもにも大人にも大人気のYouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」のすまない先生＆すまないスクールが、みんなで遊べるなぞなぞ本になりました。
●すまない先生ってどんな人？
本書に登場する「すまない先生」は、大人気ゲーム『マインクラフト』の舞台を中心に、さまざまな企画を配信するYouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」の看板キャラクター。「すまなーーーーい！」というセリフがお決まり。正義感が強く、破天荒でコミカルな言動が子どもたちに大人気です。すまない先生の生徒「すまないスクール」の個性的なメンバーたちとくり広げる冒険やギャグ展開が大人気です。
●「おもしろすぎて、すまなーーーーい！」 すまない先生となぞなぞを楽しもう！
ある日、すまない先生の配信を見ていた小学生のきょうだいユヅルとユズキは、ひょんなことから視聴者参加型企画として、なぞなぞに挑戦することに!? マイクラの世界に連れてこられた２人は、すまない先生＆すまないスクールの仲間たちが次々と出題する問題に挑戦！ それぞれキャラクターごとのステージに分かれており、その数全8ステージ。すべてのステージのなぞなぞをクリアできるかな？
まちがいさがしのほか、なぞとき、絵さがしなどのおたのしみ問題も多数収録！ すまない先生が好きな人も、マイクラが好きな人も、なぞなぞが好きな人も、誰でも楽しめる１冊です。
●一部書店での購入特典として、オリジナルポストカードをプレゼント！
全国の一部書店での購入特典として、特製ポストカードが付いてきます。ここでしか手に入らない限定特典ですので、対象店舗をご覧のうえ、ぜひゲットしてください。
【書店限定特典】
●書籍オリジナルの特製ポストカード
【著者プロフィール】
ウォーターチャレンジ
登録者数300 万人超えの大人気YouTubeチャンネル。マインクラフトなどを舞台に、ゲーム実況をはじめさまざまな企画を行う。著書・監修書として『ウォーターチャレンジ公式ファンブック』『ウォーターチャレンジとマイクラをあそぼう!』（ともにKADOKAWA）などがある。
▼YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@Water_Challenge
▼X（旧Twitter）アカウント
https://x.com/yuguro1
【本書概要】
■タイトル：『おもしろすぎてすまない！ すまない先生なぞなぞ』
■著：ウォーターチャレンジ
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2025年10月6日（月）
■価格：定価1,320円（1,200円 + 税）
■判型・ページ数：B6・160頁
■ISBN：9784791634354
