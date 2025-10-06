＜イベントレポート＞八木莉可子さんの意外な“ウラ”のキャラクターに吉田さん驚愕！？「オモテもウラもおいしいパン」発表会　ギャップ全開！吉田鋼太郎さんと八木莉可子さんが“普段見せない顔”で食レポ対決

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」から人気のパンをひっくり返すと裏側がクイニーアマン仕立てになっている、「オモテもウラもおいしいパン」シリーズとして、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」172円（税込185円）、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」184円（税込198円）、「アップルパイタルト×クイニーアマン」184円（税込198円）の3種類を10月7日（火）より、全国のファミリーマート約16,300店で発売いたします。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

発売に先駆け、2025年10月6日（月）にCMにご出演する吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんをお招きして、「オモテもウラもおいしいパン」の発表会・試食会を実施いたしました。

■新TVCMに出演する吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが、フランスをイメージした衣装で登場！

発表会には、10月7日（火）より放映開始する新TVCM「オモテもウラもおいしいパン誕生」篇に出演する吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが登壇し、フランスをイメージした華やかな衣装で登場。MCからCM撮影でのエピソードを聞かれると、吉田さんは「フランスの風が吹いていた撮影でした！『“アマ～ン”でうま～ン』といったセリフもフランス語を意識しました。」と語り、八木さんは「クイニーアマンのあめ部分が角度によって光ってしまい、吉田さんが色々試行錯誤しながら撮影を行ったのが印象的でした。」とお答えいただき、撮影時の和やかな雰囲気をお話しいただきました。

■”ウラ”のキャラクターで食レポに挑戦！？八木さんはフランス人風ジェスチャーで美味しさを表現！

吉田さんと八木さんに普段見せない”ウラ“のキャラクターで食レポをしていただく、「ウラ実況食レポ」を開催しました。吉田さんは「ユーモアがあり表情豊か」な普段の印象とは異なり「冷静沈着に分析をする」“ウラ”のキャラクター。一方八木さんは「朗らかでおっとりしている」印象から一転「ユーモアがあり表情豊かな」“ウラ”のキャラクターで食レポに挑戦。八木さんは「緊張しますが、美味しさが伝わるように普段よりテンション高く頑張ります！」と意気込みをいただき、早速食レポに挑戦。食べた直後に頭を抱えながら「うまい！」とフランス人を意識したジェスチャーを交えながら来場者の食欲をそそるようなコメントを披露しました。吉田さんは「人間は何かしら損得感情を持っていると思いますが、1つで2回楽しめる今回の商品は今までありそうでなかった商品でお得ですね。」と冷静沈着に商品の特徴を細かく分析いただき、CMとは違った吉田さんの新しい一面を垣間見せる食レポを披露いただきました。最後に、感想をお伺いすると八木さんは「普段見せないようなキャラクターだったので恥ずかしかったです笑。まだドキドキしていますが美味しさが伝わればよかったです！」と自分の食レポを振り返り、吉田さんは「本当に上の歯で噛んだ食感と下の歯で噛んだ食感が全く違うので、すごい楽しいパンだと思いました！」とコメントをいただきました。

■吉田さんの生後9ヶ月の次女とのエピソードを披露！吉田さん、八木さんの「オモテとウラ」トークも実施！

「オモテもウラもおいしいパン」にちなんで吉田さん、八木さんの「オモテ」と「ウラ」にまつわるエピソードをお伺いしました。八木さんには「オモテ」の仕事の日、吉田さんには「ウラ」のプライベートの日の１日の過ごし方についてフリップに記入いただき披露しました。八木さんはドラマの撮影スケジュールを公開し、「ドラマの撮影中は朝から夜までお仕事の時が多いんですが、お家に帰った後はすぐに動き出すのが苦手なので、ちょっとゆっくりする時間を作っています笑。」とエピソードをお話いただきました、「オモテもウラもおいしいパン」を食べるとしたらどのタイミングですか？とお伺いすると「お仕事中はとてもエネルギーを使って甘いものを食べたくなるので、動くシーンの撮影などの合間にパンを食べられたら嬉しいです！」と今回の「オモテもウラもおいしいパン」ならではの楽しみ方をコメントいただきました。吉田さんの“ウラ”の過ごし方はお子さんとのおうち時間にまつわるお話を披露。「朝の7時から10時の間に娘二人を送り出すまでの時間がいつも大戦争で、一日のエネルギ―をすべてここで使い果たすといっても過言ではないです笑。」とご家族で過ごされる時間についてお話いただき、「オモテもウラもおいしいパン」を食べたいタイミングについてお伺いすると、「ミルクをあげた後などホッとする瞬間のすべてで『オモテもウラもおいしいパン』を食べたいです！」と絶賛子育て中ならではの過ごし方をお話しいただきました。

【商品詳細】

【商品名】デニッシュメロンパン×クイニーアマン

【価格】172円（税込185円）

【発売日】2025年10月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】バター風味のビスケット生地をかけたデニッシュメロンパンの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン

【価 格】184円（税込198円）

【発売日】2025年10月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】クリームチーズを使用したチーズケーキをしぼったデニッシュ生地の底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

【商品名】アップルパイタルト×クイニーアマン

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2025年10月7日（火）

【発売地域】全国

【内容】りんごフィリングを包んだアップルパイタルトの底に、発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げました。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。

「オモテもウラもおいしいパン」商品サイト

URL：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2510_bread-omoteura_cp_qVcLgaLFCY.html(https://www.family.co.jp/campaign/spot/2510_bread-omoteura_cp_qVcLgaLFCY.html)

■「オモテもウラもおいしいパン誕生」篇10月7日（火）全国放映開始！

2025年10月7日（火）より、吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが出演する「オモテもウラもおいしいパン」の美味しさを表現した新TVCM「オモテもウラもおいしいパン誕生」篇を全国（一部地域を除く）にて放映いたします。クイニーアマンの美味しさに思わずうっとりするお二人の表情に注目！

■新TVCM概要

TVCM放映開始：2025年10月7日（火）

出演者：吉田鋼太郎、八木莉可子

放映地域：全国（一部地域を除く）

動画URL：https://youtu.be/Bx5a5MVguY4(https://youtu.be/Bx5a5MVguY4)