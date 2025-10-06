EV(電気自動車）ライフを始める人のためのワンストップWEBモール〈EVモール〉への参画企業/団体を募集!

株式会社１４１マーケティング

マーケティングコンサル会社である株式会社141マーケティング（代表：石井啓介／東京都大田区）は、 電気自動車の普及をさらに加速させるべく、EV(電気自動車）ライフを始める人のためのワンストップWEBモール〈EVモール〉を2026年1月にグランド・オープンいたします。

「EVモール」は、今後拡大するであろう“EV初心者“のEVライフへの不安を解消する“安心の玄関口”として情報、商品、サービスに関する情報を一堂に会し、誰でも迷わずEVライフを始められる環境を提供することを主旨に開発。

この度、グランド・オープンに向けて参加企業/団体様を広く募集いたします。

■主旨------------------------------------

日本国内では2035年までに新車販売を100％電動化する政府目標が掲げられる中、これまでの輸入EV中心から国産メーカーによる新型EVが相次いで発表・発売され、EVの普及が本格化する見込みである。一方で、一般消費者、とくに多くの“EV初心者”にとっては情報やインフラの不足から不安が多く、購入や導入のハードルが依然として高い。

EVに関する情報は、Web上に分散、また製品やサービスもバラバラに存在しており、“EV初心者”にとっては「どこから何を選べばいいのか分からない」状況である。

一方、EV関連の商品/サービスを提供する企業も、EVユーザー（潜在層含む）がまだまだ少なく「拡販に向けたEVユーザーと接点拡大」は共通の課題となっている。

このような背景を受けて「EVモール」は、EVライフを始める人に向けた“EV情報のまとめサイト“として企画。車両購入から、充電設備、メンテナンス、カスタマイズ、コミュニティなどEVライフに関するあらゆる情報の玄関口として構成。スマホ時代を踏まえたスマート且つシンプルなデザインのワンストップWEBモールとしてスタートいたします。

■背景------------------------------------------------

株式会社141マーケティングでは、2021年よりEVの普及拡大に向けて、EVの「長い充電時間」を「美味しい食事時間」へ。「長距離移動への不安」を「移動の楽しさの発見」へと捉えなおしていただくことを目的に、EV充電スポットとその周辺のグルメ情報をピックアップし共有する情報コミュニティメディア【EVごはん】を主催/運営して参りました。

現在、WEBサイト及びSNS合わせて2万人以上のEVユーザーとつながり、全国のEVユーザーから寄せられた「EVごはん情報」も、全国47都道府県で600件以上投稿されるEVユーザーコミュニティへと成長いたしました。

「EVごはん」を運営する中で、登録ユーザーとのコミュニケーションに加え、多くのEV関連企業/団体やEVインフルエンサーと連携する機会が増え、EVユーザーの不満と、EV関連企業の課題の両方を知る中で“EVライフの価値共創”プラットフォームへの構想が固まりました。

■概要------------------------------------------------

名 称 ： EVモール〈イーブイ・モール〉

★商標登録出願中〈商願2025-48283〉

形 式 ： WEBサイト 〈ev-mall.jp〉

テーマ ： サスティナブルで、アナタらしいEVライフを

特 徴 ： ・EV車両販売から、充電（基礎充電、経路充電）、保険、カーケア、メンテナンス、コミュニティなど、EVライフに関わるあらゆる情報カテゴリーを、デパートのフロアに見立て、分かりやすく親しみやすいトーンで紹介。

・スマートフォンでのアクセスを想定し、バナー画像表示を大きく、文字数を少なくしたシンプルな画面構成。

・2万人以上のEVユーザーとつながる「EVごはん」と連携することで、新設サイトながら、初期より多くのユーザーに見ていただける情報サイトとしてスタート予定。

★EVユーザーに親しまれてきた「EVごはん」ロゴと連携したロゴデザイン

掲載カテゴリー：

★様々な情報や店舗が集積する「ショッピングモール」をデザイン・モチーフに情報を構成★PC版の画面

★スマホ版の画面

〈掲載企業/団体様を募集中〉

〈EVモール〉は、本年8月に先行公開し、様々なEV関連企業/団体様に参画をご提案してきました。本日現在、20以上の企業/団体様が掲載済みであり、今後も引き続き掲載企業/団体様を募集中です。2025年12月末までに掲載いただいた企業/団体様には、スタートアップキャンペーンとして特別待遇にて掲載いたします。詳細はお問合せください。

お問合せフォームはコチラ(https://forms.gle/az3D4WHi6ufY5Aa48)

◆今後の取り組み------------------------------------------------

2026年1月25日（日）に東京・海の森公園駐車場にて大規模なEVミートアップイベント「NEW YEAR EV MEET2026」〈主催：NEW YEAR EV MEET2026実行委員会に当社も参加〉を開催予定であり、出展企業/団体様の参加を受け付けております。

※「NEW YEAR EV MEET2026」の開催概要はお問合せください

EVモールへのご参画及び「NEW YEAR EV MEET2026」へのご出展のお問い合わせ先

お問い合わせフォームはコチラ(https://forms.gle/2JSoq8fHTiUS6Hhy8)

〈参考〉EVごはんについて

【EVごはん】は「クルマも、おなかも、いっぱいに！」をテーマに、EV充電スポットとその周辺のグルメ情報をピックアップし共有する情報コミュニティとしてFacebookグループとして2021年9月にスタート。

2022年4月にオリジナルWEBサイト〈ev-gohan.com〉を公開。2023年にはスマホアプリ「おでかけEV」と情報連携するなど、着実に成長して参りました。

Facebookグループ登録者：1,350人以上

https://www.facebook.com/groups/938582420024725

WEBサイト登録者：1.4万人以上

https://ev-gohan.com/

Xフォロワー：4,650アカウント以上

https://x.com/ev_gohan

スマホアプリ「おでかけEV」：3万ダウンロード以上

https://odekake-ev.net

【PC TOP画面】

【スマホ TOP画面】

【情報画面サンプル】

