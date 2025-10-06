～自身に勝利した若手を讃える、最強レーサーの「ある言葉」とは？～ ボートレース2025年CMシリーズ『ボートレース　だれもが躍動するスポーツ』第10話「ナコvsシドウ」篇

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会（東京都港区六本木）は、笹野高史さん・中村獅童さん・江口のりこさん・神尾楓珠さん・矢吹奈子さん・前田旺志郎さんが出演するボートレース2025年CMシリーズ『ボートレース だれもが躍動するスポーツ』の第10話「ナコ vs シドウ」篇を2025年10月6日（月）より公開いたします。

”シドウ”に勝った”ナコ” ついに歴史に名を刻む！？

第10話「ナコvsシドウ」篇は、矢吹奈子さんが演じる若手女子レーサー”ナコ”、中村獅童さんが演じる最強レジェンドレーサー”シドウ”を中心に展開します。自身との対決を制したナコに対し、シドウは「ある言葉」で勝利を讃えます。年齢・性別を超えて競い合うレーサーたちの「心の交流」にぜひご注目ください。

撮影後のインタビューでは、中村獅童さん、矢吹奈子さん、さらに神尾楓珠さんも登場し、「獅童さんの第一印象」をテーマに矢吹さん、神尾さんが語り合います。二人からの印象を聞いた獅童さんの意外（？）な反応にもご注目ください。

■CMストーリー

声を上げて最強レジェンドレーサーのシドウと激しく競り合うのは、若手女子レーサーのナコ。渾身のターンが決まり、ナコは初めてシドウに勝利。レース後、それぞれが喜びと悔しさを噛みしめる中、シドウはある出来事を思い出していた。デビュー戦を終えたナコが「ボートレースの歴史に名前を刻みたい」と宣言していたことを。

シドウはナコを呼び止め、「今日で1文字ぐらいは刻めたんじゃないか」と声を掛けた。その言葉にナコは微笑み、「はい」と返した。年齢も性別も関係なく、誰もが頂点を目指せるボートレースの世界。シドウは新たな世代の躍動を感じながらも、今日はナコの勝利を讃えるのであった。

第10話「ナコvsシドウ」篇 概要

■タイトル 『ボートレース だれもが躍動するスポーツ』第10話「ナコvsシドウ」篇（全12話）

■放送開始日 2025年10月6日（月）

■放送地域 全国

■音楽 SPYAIR「Chase the Shine」（書き下ろし）

■CMサイト https://lets-boatrace.jp/entertainment/cm/

■視聴URL https://www.youtube.com/watch?v=zoFgLcBjCZU

■CMカット

出演者インタビュー（一部）

■クイズ：矢吹さんが感じた「獅童さんの第一印象」とは？

矢吹さん：

初めましてが全員での撮影の時だったと思うんですよ。なんて答えたんだろう。

獅童さん：

あの時ほとんど喋ってないもんね。あんまり喋る時なかったよね。

矢吹さん：

神尾さんをずっといじっていたイメージがあります（一同笑い）。

神尾さん：

（「目が合った瞬間」というヒントを聞いて）睨まれたんじゃないですか？

獅童さん：

何で睨むんだよ（笑い）。睨む意味がないでしょう。怖そう？この風貌的に。

矢吹さん：

目がキラキラしてる、だから子犬！みたいに言ってたかもしれない。

獅童さん：

子犬！？（一同笑い）初めてなんだけど、子犬って言われたの。（「子犬？」と聞き返して）そう言われたら子犬みたいな気持ちになってきた（一同爆笑）。

神尾さん：

（獅童さんの第一印象を尋ねられ）目が合った瞬間というか、声が大きくて怖かったです。いきなり「カミオー！」みたいな（笑い）。

獅童さん：

それはもうめっちゃ暑苦しい先輩だよね。そんなだっけ？（苦笑）。（神尾さんの第一印象は）怖かった、（矢吹さんの第一印象は）子犬。なるほどね。

■答え：すごい目が合った瞬間があって、ドキッとしたけれども可愛らしいお顔でチャーミングな方だなと思いました。

獅童さん：

（答えを聞いた後、矢吹さんに無言でウインク）

矢吹さん：

ウインクされた（一同笑い）。（2年目の印象を聞かれて）チャーミングな方っていうのは変わらないですね。最初は緊張感もあったんですけど、現場も明るくしてくださるし、最初の印象とあんまり変わらないかもしれないです。

SG「第72回ボートレースダービー」

ボートレース界で最も歴史と権威のあるSG競走

10月21日（火）～26日（日）の間、ボートレース津でSG「第72回ボートレースダービー」が開催されます。優勝賞金は4,200万円。GRANDE5（ボートレースクラシック、ボートレースオールスター、ボートレースメモリアル、ボートレースダービー、グランプリ）の一つであり、8つのSG競走の中でも最も歴史と権威のある競走です。勝率上位のレーサーのほか、前年優勝、グランプリ優出者、直近のボートレースメモリアル優勝者が出場することができます。

CM公開キャンペーン

「キヤノン コンパクトデジタルカメラ」や「Amazonギフトカード10,000円」が当たるキャンペーンを実施！2025年10月6日（月）～10月12日（日）18時の期間中、各種公式SNSアカウントからご応募いただけます。詳しくはキャンペーンサイトまで！

URL：https://lets-boatrace.jp/entertainment/cm/cp/2025episode10/